Chứng khoán phái sinh ngày 26/2: Sắc xanh phủ rộng, tâm lý lạc quan trở lại

(TBTCO) - Giá hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN30 ở các kỳ hạn dài đã chuyển sang trạng thái chênh lệch dương nhờ đà hồi phục tích cực hơn đáng kể so với chỉ số cơ sở.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, tâm lý thị trường cải thiện rõ rệt. Sắc xanh lan tỏa trên toàn bộ 8/8 hợp đồng tương lai, đồng thuận với xu hướng tích cực của thị trường cơ sở.

Hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN30-Index đáo hạn vào tháng 3/2026 (41I1G3000) đóng cửa tại 2.067,1 điểm, tăng 1,01% so với phiên trước. Mức tăng trên tích cực hơn so với VN30-Index khi chỉ số cơ sở tăng gần 1%. Chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai và chỉ số cơ sở nhờ vậy thu hẹp về còn -2,72 điểm. Trong khi đó, với các hợp đồng VN30 kỳ hạn xa hơn, chênh lệch đã chuyển sang trạng thái dương, trong khoảng từ +0,18 đến +3,08 điểm. Việc chênh lệch đảo chiều sang dương phần nào cho thấy kỳ vọng tích cực hơn của nhà đầu tư đối với triển vọng trung hạn khi VN30-Index vượt vùng đỉnh cũ.

Ngoài ra, tổng khối lượng giao dịch tăng 4,4% so với phiên trước, cho thấy các trader gia tăng hoạt động đầu cơ theo xu hướng. Khối lượng mở (OI) cũng hồi phục tích cực sau phiên hôm qua, với gần 35.000 hợp đồng 41I1G3000 đáo hạn tháng 3 tới được nắm giữ qua đêm.

Sắc xanh phủ rộng ở cả 8/8 hợp đồng tương lai

Theo chuyên gia từ Chứng khoán SHS, xu hướng ngắn hạn, hợp đồng 41I1G3000 đã vượt vùng kháng cự quanh 2.050 điểm và đang hướng đến vùng mục tiêu 2.080 - 2.100 điểm. Sự chuyển biến tích cực ở các kỳ hạn xa là tín hiệu củng cố đà hồi phục, dù rủi ro rung lắc sẽ gia tăng khi chỉ số tiến sát các vùng cản mạnh phía trước.

Trên thị trường chứng khoán cơ sở, VN30-Index đã ghi nhận trạng thái tích cực ngay đầu phiên khi mở cửa tăng mạnh gần 10 điểm. Động lực chính đến từ lực cầu quay lại nhóm cổ phiếu họ Vingroup. VIC, VRE và VPL đã giúp chỉ số giữ được sắc xanh bất chấp áp lực điều chỉnh từ các nhóm ngân hàng, thép và năng lượng ở nhiều thời điểm trong phiên.

Khi đà hồi phuc có thêm sự đồng thuận của nhóm ngân hàng và chứng khoán, VN30 nới rộng đà tăng. Dòng tiền lan tỏa thêm sang các nhóm bán lẻ và công nghệ thông tin, tạo nền tảng cho chỉ số duy trì mức cao nhất phiên. Đóng cửa, VN30-Index tăng 20,18 điểm (+0,98%) lên 2.069,82 điểm với 16 mã tăng và 10 mã giảm. Thanh khoản ở nhóm này tiếp tục đạt trên 20.000 tỷ đồng./.