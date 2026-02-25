(TBTCO) - Sau thay đổi lớn về cơ cấu cổ đông, Chứng khoán An Bình (ABS) mới đây đã nhận đơn xin từ nhiệm của bà Vũ Thị Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị, dự kiến có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua.

Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS, mã ABW - sàn UPCOM) vừa cho biết đã nhận được đơn xin từ nhiệm của bà Vũ Thị Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) trong ngày 25/2.

Trong đơn, bà Hương đề nghị được từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và đồng thời xin thôi giữ chức Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 vì lý do cá nhân. Việc từ nhiệm sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 của Công ty thông qua.

Bà Vũ Thị Hương sẽ chấm dứt việc giữ chức Chủ tịch HĐQT kể từ khi ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua việc miễn nhiệm. Bà Hương là em gái ông Vũ Văn Tiền và là vợ ông Đào Mạnh Kháng. Vị nữ Chủ tịch HĐQT công ty chứng khoán này đảm nhận vị trí trên từ tháng 4/2022.

Động thái nhân sự cấp cao diễn ra trong bối cảnh Chứng khoán An Bình ghi nhận biến động lớn trong cơ cấu cổ đông. Trước đó, Tập đoàn Geleximco - CTCP, tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT, đã đăng ký bán toàn bộ 46.379.517 cổ phiếu ABW. Kết thúc giao dịch từ ngày 15/1/2026 đến 13/2/2026, Geleximco đã bán 41.423.167 cổ phiếu, giảm sở hữu từ 45,85% xuống còn 4.956.350 cổ phiếu, tương đương 4,9% vốn. Như vậy, Geleximco không còn là cổ đông lớn của Chứng khoán An Bình. Theo Geleximco, lý do không hoàn tất được toàn bộ lượng cổ phiếu đăng ký bán là do "không tìm được đối tác phù hợp".

Cùng với biến động cổ đông và nhân sự, Chứng khoán An Bình đang triển khai nhiều kế hoạch quan trọng trong năm 2026. Ngày 26/12/2025, ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ, bao gồm chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Trước đó, Chứng khoán An Bình từng lên kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2026, nhưng đã hủy phương án này và thay vào đó triệu tập sớm ĐHĐCĐ thường niên 2026. Theo kế hoạch, ĐHĐCĐ dự kiến tổ chức ngày 18/3/2026 tại Hội trường tầng M, tòa nhà Peakview, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội. Danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội được chốt vào ngày 23/2/2026.

Đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản tại Chứng khoán An Bình đạt 4.714 tỷ đồng, tăng 39% so với thời điểm đầu năm. Nguồn vốn tăng lên đáng kể nhờ vay nợ, phần lớn do gia tăng các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn hơn 1.600 tỷ đồng. Cùng đó, các khoản cho vay tăng gấp rưỡi lên 1.565 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 173 tỷ đồng, tăng 70% so với kết quả đạt được năm 2024. Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu đạt 1.712 đồng. Dù chi phí lãi vay tăng, quy mô doanh thu của Chứng khoán An Bình vẫn tăng mạnh, đặc biệt nhờ nguồn thu từ hoạt động tự doanh, lãi từ các khoản cho vay và phải thu.