Nhu cầu vốn lớn và cải cách chính sách tạo nền cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp 2026

(TBTCO) - Nhu cầu huy động vốn trung và dài hạn gia tăng, cùng với việc chuẩn hóa điều kiện phát hành theo Nghị định 245/2025/NĐ-CP, được đánh giá là động lực quan trọng thúc đẩy thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển bền vững hơn trong năm 2026.

Theo đánh giá của Chứng khoán An Bình (ABS), thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2026 được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, phản ánh nhu cầu vốn trung và dài hạn ở mức cao cho đầu tư công, phát triển hạ tầng và mở rộng hoạt động sản xuất – kinh doanh của khu vực doanh nghiệp.

Động lực này càng trở nên rõ nét trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu hướng tới giai đoạn tăng trưởng hai con số trong những năm tới, qua đó tạo dư địa lớn cho kênh huy động vốn thông qua trái phiếu doanh nghiệp.

Song song với quy mô phát hành gia tăng, cấu trúc thị trường cũng được dự báo tiếp tục mở rộng theo hướng đa dạng hóa sản phẩm. Các loại hình trái phiếu mới như trái phiếu xanh và trái phiếu bền vững ngày càng được quan tâm, nhằm phục vụ nhu cầu tài trợ cho các dự án gắn với tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Xu hướng này không chỉ phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Việt Nam mà còn giúp thị trường trái phiếu tiệm cận hơn với chuẩn mực quốc tế, qua đó mở rộng khả năng thu hút dòng vốn dài hạn.

Ở góc độ chính sách, ABS cho rằng, việc Nghị định 245/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 11/9/2025 sẽ tạo ra những thay đổi mang tính nền tảng đối với thị trường. Quy định mới siết chặt điều kiện phát hành, trong đó yêu cầu trái phiếu phải được xếp hạng tín nhiệm, ngoại trừ một số trường hợp đặc thù, đồng thời điều chỉnh các tiêu chí tài chính theo hướng chặt chẽ hơn, với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu tối đa là 5 lần. Bên cạnh đó, quy trình phê duyệt đối với các tổ chức tín dụng được đơn giản hóa, trong khi thời gian đưa trái phiếu lên giao dịch trên thị trường thứ cấp được rút ngắn đáng kể, từ 90 ngày xuống còn 30 ngày.

Theo ABS, những thay đổi này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch và chuyên nghiệp của thị trường, tăng cường bảo vệ nhà đầu tư, đồng thời cải thiện hiệu quả và tốc độ phát hành. Qua đó, thị trường trái phiếu doanh nghiệp có cơ sở để phát triển theo hướng ổn định và bền vững hơn trong trung và dài hạn.

Về mặt chu kỳ, áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp được dự báo sẽ giảm bớt trong những tháng đầu năm 2026, trước khi có xu hướng gia tăng trở lại vào giai đoạn cuối năm, đòi hỏi doanh nghiệp và nhà đầu tư tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường và khả năng cân đối dòng tiền.