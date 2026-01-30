Sabeco giữ đà tăng lợi nhuận năm 2025

(TBTCO) - Dù doanh thu chịu áp lực trong năm 2025, Sabeco vẫn duy trì và cải thiện lợi nhuận, đặc biệt trong quý cuối năm, nhờ kiểm soát chi phí và điều kiện đầu vào thuận lợi.

Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã Ck: SAB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025. Theo đó, trong quý IV/2025, Sabeco ghi nhận doanh thu thuần hơn 4.242 tỷ đồng, giảm mạnh 34% so với cùng kỳ năm trước. Trái ngược với xu hướng sụt giảm doanh thu, lợi nhuận sau thuế vẫn đạt gần 1.119 tỷ đồng, tăng 13% so với quý IV/2024.

Giải trình về kết quả kinh doanh, Sabeco cho biết, sản lượng tiêu thụ giảm trong bối cảnh cạnh tranh trên thị trường bia ngày càng gay gắt, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm trước Tết. Hoạt động kinh doanh còn chịu ảnh hưởng bất lợi từ các đợt ngập lụt diện rộng tại nhiều địa phương do bão liên tiếp trong năm.

Bên cạnh đó, sự khác biệt về thời điểm Tết Nguyên đán giữa hai năm cũng tác động đến tiến độ ghi nhận doanh thu, khi Tết năm 2025 rơi vào cuối tháng 1, trong khi Tết năm 2026 diễn ra vào giữa tháng 2.

Đồ hoạ: Thu Hương.

Ngoài các yếu tố thị trường, kết quả quý IV còn chịu ảnh hưởng từ thay đổi phương pháp hợp nhất báo cáo tài chính. Trong năm 2025, Sabeco đã hoàn tất việc mua lại Tập đoàn Bia Bình Tây và đưa doanh nghiệp này trở thành công ty con, thay vì hạch toán theo phương pháp công ty liên kết như năm trước, qua đó làm thay đổi cấu trúc doanh thu và chi phí hợp nhất.

Dù doanh thu thuần giảm sâu, lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế vẫn cải thiện so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ giá các nguyên liệu đầu vào như malt và gạo duy trì ở mức thấp, hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu được nâng lên và chi phí bán hàng được kiểm soát chặt chẽ. Tuy vậy, mức tăng lợi nhuận bị phần nào hạn chế bởi chi phí quản lý doanh nghiệp gia tăng và doanh thu tài chính sụt giảm trong kỳ.

Lũy kế cả năm 2025, Sabeco đạt doanh thu thuần gần 25.888 tỷ đồng, giảm 19% so với năm 2024. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế đạt 3.347 tỷ đồng, tăng nhẹ khoảng 2% so với cùng kỳ. So với kế hoạch năm, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 82% mục tiêu doanh thu và gần 69% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, doanh thu năm 2025 suy giảm chủ yếu do doanh thu bán bia, nguyên vật liệu và nước giải khát cùng giảm. Dù doanh thu khác tăng thêm khoảng 45 tỷ đồng so với năm trước, mức tăng này không đủ bù đắp sự sụt giảm của các mảng kinh doanh cốt lõi, khiến tổng doanh thu tiếp tục thu hẹp.

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của Sabeco đạt 32.597 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tiền và tiền gửi ngân hàng xấp xỉ 19.000 tỷ đồng, chiếm gần 58% tổng tài sản nhưng đã giảm gần 10% so với đầu kỳ. Hàng tồn kho ở mức hơn 2.027 tỷ đồng, tài sản cố định đạt gần 5.068 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn khoảng 903 tỷ đồng, phần còn lại là các khoản mục tài sản khác.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Sabeco tại cuối năm 2025 đạt hơn 9.597 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm khoảng 92%. Vốn chủ sở hữu đạt gần 23.000 tỷ đồng, bao gồm vốn cổ phần 12.825 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 7.047 tỷ đồng và quỹ đầu tư phát triển 1.186 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SAB chốt phiên ngày 30/1 ở mức 49.900 đồng/cổ phiếu, tăng gần 15% so với đầu năm 2026. Với hơn 1,2 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của Sabeco hiện đạt khoảng 64.000 tỷ đồng./.