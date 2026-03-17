Lợi suất trái phiếu chính phủ được dự báo tăng trong thời gian tới

(TBTCO) - Lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp đã tăng trở lại trong tuần qua và được dự báo tiếp tục đi lên sau giai đoạn ổn định.

Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 9/3 - 13/3 của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, hoạt động đấu thầu trái phiếu chính phủ trên thị trường sơ cấp ghi nhận diễn biến kém tích cực nhất kể từ đầu năm. Trong tuần, Kho bạc Nhà nước tổ chức gọi thầu tổng cộng 13.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ tại các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm.

Tuy nhiên, tổng giá trị đăng ký tham gia đấu thầu chỉ đạt 7.570 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ đặt thầu ở mức 56,1%. Khối lượng trúng thầu ghi nhận ở mức rất thấp, chỉ đạt 560 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ trúng thầu 4,15%. Toàn bộ lượng trúng thầu tập trung ở kỳ hạn 10 năm, với giá trị 560 tỷ đồng trên tổng số 11.000 tỷ đồng gọi thầu tại kỳ hạn này. Lợi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 10 năm được giữ nguyên ở mức 4,11%/năm, không thay đổi so với tuần trước đó.

Tính lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được khoảng 65.371 tỷ đồng thông qua kênh đấu thầu trái phiếu chính phủ, tương đương khoảng 13,2% kế hoạch phát hành cả năm. Nếu so với kế hoạch phát hành trong quý I/2026, khối lượng huy động hiện đạt khoảng 60% mục tiêu đề ra.

Trong tuần giao dịch từ ngày 16/3 - 20/3, Kho bạc Nhà nước dự kiến tiếp tục tổ chức đấu thầu tổng giá trị 13.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ. Trong đó, kỳ hạn 10 năm chiếm tỷ trọng lớn nhất với giá trị gọi thầu 11.000 tỷ đồng; các kỳ hạn còn lại gồm 5 năm và 15 năm mỗi kỳ hạn 1.000 tỷ đồng, trong khi kỳ hạn 20 năm dự kiến phát hành 500 tỷ đồng.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản có dấu hiệu suy giảm đáng kể sau khi phục hồi trong tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt khoảng 73,8 nghìn tỷ đồng, giảm 13,8% so với tuần trước. Xét theo cơ cấu giao dịch, giá trị giao dịch outright đạt khoảng 64,0 nghìn tỷ đồng, gần như không thay đổi so với tuần trước. Trong khi đó, giao dịch repo giảm mạnh xuống còn 9,8 nghìn tỷ đồng, tương ứng mức giảm 54,4% so với tuần trước. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh lãi suất trên thị trường liên ngân hàng có xu hướng hạ nhiệt trở lại, làm giảm nhu cầu vay mượn thông qua kênh repo.

Cùng với sự suy giảm về thanh khoản, lợi suất trên thị trường thứ cấp tiếp tục xu hướng tăng trong tuần thứ hai liên tiếp, đặc biệt ở các kỳ hạn trung và dài hạn. Tính đến ngày 12/3, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 1 năm tăng lên mức 3,38%, tăng 6 điểm cơ bản so với cuối tuần trước đó. Lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng lên 3,27% (+6 điểm cơ bản), kỳ hạn 3 năm đạt 3,47% (+7 điểm cơ bản).

Đáng chú ý, mức tăng rõ rệt hơn được ghi nhận ở các kỳ hạn trung hạn, với lợi suất kỳ hạn 5 năm tăng lên 4,14% (+18 điểm cơ bản) và kỳ hạn 7 năm tăng lên 4,21% (+21 điểm cơ bản). Trong khi đó, lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,34% (+3 điểm cơ bản) và kỳ hạn 15 năm đạt 4,44% (+6 điểm cơ bản).

Ở nhóm nhà đầu tư nước ngoài, xu hướng bán ròng tiếp tục duy trì trong tuần thứ hai liên tiếp. Tổng giá trị bán ròng trong tuần đạt khoảng 279,3 tỷ đồng, với giá trị mua vào 1.458,1 tỷ đồng và giá trị bán ra 1.737,4 tỷ đồng.

Theo đánh giá của các chuyên gia từ Chứng khoán Yuanta Việt Nam, nhìn chung, bối cảnh rủi ro toàn cầu gia tăng đang tạo áp lực khiến lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường quốc tế có xu hướng đi lên, qua đó tác động lan tỏa đến mặt bằng lợi suất trên thị trường trong nước.

Trên thị trường sơ cấp, nhu cầu đầu tư vẫn ở mức thấp khi nhà đầu tư tiếp tục kỳ vọng mức lợi suất cao hơn trong các phiên đấu thầu sắp tới. Một trong những yếu tố đáng chú ý là lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức khoảng 4,3%, cao hơn so với mức lợi suất trúng thầu của trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tại thị trường trong nước tuần trước.

Trong khi đó, trên thị trường thứ cấp, lợi suất trái phiếu chính phủ trong nước được dự báo có thể tiếp tục duy trì xu hướng tăng trong thời gian tới, sau giai đoạn tương đối ổn định trong hai tháng đầu năm 2026./.