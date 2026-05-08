Chứng khoán ngày 8/5: Thị trường rung lắc mạnh, VN-Index vẫn đóng cửa ở mức cao nhất lịch sử

VN-Index tăng hơn 6 điểm

Sau khi vượt mốc 1.900 điểm, thị trường chứng khoán hôm nay diễn biến giằng co. Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khiến chỉ số chính gần như chìm trong sắc đỏ suốt phiên sáng. Tuy nhiên, về cuối phiên, nhóm cổ phiếu tài chính bứt phá cùng đà hồi phục của nhóm bất động sản đã giúp VN-Index đảo chiều tăng điểm. Kết phiên, VN-Index tăng 6,36 điểm (+0,33%) lên 1.915,37 điểm, tiếp tục thiết lập mức đóng cửa cao nhất lịch sử.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 8/5.

Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 8/5 có: VIC (+3,31), BID (+2,49), VHM (+2,22), VCB (+0,71), CTG (+0,67).... Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VJC (-0,71), GAS (-0,66), MWG (-0,43), FPT (-0,39), VPB (- 0,33).…

Thị trường tăng điểm nhưng độ rộng thị trường trong phiên hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 97 mã tăng giá, 56 mã giữ giá tham chiếu và 213 mã giảm giá.

Xét theo nhóm ngành, thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 12/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành bảo hiểm giảm mạnh nhất, theo sau là ngành bán lẻ,… Ở chiều ngược lại, ngành hàng & dịch vụ công nghiệp dẫn đầu đà tăng.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng lại có diễn biến trái chiều khi giảm -5,04 điểm, về mức 2.074,06 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế, khi có 10 mã tăng giá, 2 mã giữ giá và 18 mã giảm giá.

Thanh khoản thị trường hôm nay giảm nhẹ so với phiên giao dịch trước đó nhưng vẫn duy trì ở mức cao. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 24.062 tỷ đồng, giảm -7,29% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 28.168 tỷ đồng

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến tiêu cực khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -1,27 điểm, về mức 246,49 điểm; trong khi UPCoM-Index cũng giảm -0,85 điểm, về mức 127,33 điểm.

Trên HOSE, khối ngoại duy trì đà bán ròng với giá trị 905 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu MSN được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 162 tỷ đồng. Theo sau, VIX và VIC là mã tiếp theo được gom mạnh 147 và 136 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh tại 2 mã lớn, với tổng giá trị hơn 700 tỷ đồng. Trong đó, FPT dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 445 tỷ đồng. Theo sau là VHM và ACB, lần lượt bị bán ròng 267 tỷ đồng và 138 tỷ đồng, trong khi MSB cũng chịu áp lực xả với giá trị 110 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 1,55 tỷ đồng.

Nhóm vốn hóa lớn tiếp tục giữ nhịp thị trường

VN-Index mở cửa trong sắc đỏ và có thời điểm đánh mất mốc tâm lý 1.900 điểm ngay sau phiên ATO. Từ khoảng 10 giờ, lực cầu cải thiện giúp chỉ số thu hẹp đà giảm, song phần lớn thời gian buổi sáng vẫn dao động quanh vùng điểm này.

Sau giờ nghỉ trưa, thị trường bật tăng mạnh và nhanh chóng lấy lại sắc xanh. Có thời điểm VN-Index tiến sát 1.922 điểm, chỉ còn cách đỉnh lịch sử của phiên trước khoảng 3 điểm. Tuy nhiên, vùng giá này tiếp tục đóng vai trò kháng cự mạnh, khiến chỉ số rung lắc và có lúc quay lại sắc đỏ trước khi hồi phục vào cuối phiên, tiếp tục thiết lập mức đóng cửa cao nhất lịch sử, đồng thời ghi nhận phiên tăng thứ tư liên tiếp.

Trong phiên giao dịch hôm nay, các nhóm du lịch - giải trí, công nghệ, xây dựng - vật liệu và bán lẻ chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất. Đáng chú ý, PC1 và CTD có thời điểm giảm sàn với thanh khoản tăng vọt. Chốt phiên, PC1 giảm 5%, trong khi CTD mất 4,7%, cho thấy áp lực bán chiếm ưu thế.

Ở chiều tích cực, đà tăng của VN-Index tiếp tục được dẫn dắt bởi một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Bộ đôi VIC và VHM đóng góp hơn 5 điểm cho chỉ số, bên cạnh lực kéo từ BID với hơn 2 điểm cùng các mã ngân hàng như VCB, CTG, LPB và MSB.

VN-Index tiếp tục thiết lập mức đóng cửa cao nhất lịch sử, đồng thời ghi nhận phiên tăng thứ tư liên tiếp. Ảnh: Đức Thanh

Phiên cuối tuần khép lại với trạng thái phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành. Dòng tiền tiếp tục vận động theo hướng luân phiên với sắc xanh - đỏ đan xen, phản ánh tâm lý thận trọng nhưng chưa rời bỏ thị trường. Khi nhóm Vingroup không còn áp đảo về mức độ đóng góp điểm số, dòng tiền nhanh chóng dịch chuyển sang nhóm ngân hàng.

Khép lại tuần giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, tâm lý thị trường nhìn chung được cải thiện đáng kể khi VN-Index xác lập mức đóng cửa kỷ lục trong bối cảnh thanh khoản duy trì ở mức tích cực. Dù một số phiên vẫn ghi nhận mức độ chi phối lớn từ bộ đôi VIC và VHM, dòng tiền luân chuyển giữa nhiều nhóm ngành được xem là tín hiệu hỗ trợ xu hướng tăng hiện tại./.