Chứng khoán

VN-Index đứng trước cơ hội vượt vùng đỉnh 1.920 điểm trong tháng 5?

Thu Hương

Thu Hương

[email protected]
15:54 | 07/05/2026
(TBTCO) - Các công ty chứng khoán kỳ vọng VN-Index có thể tiếp tục hướng lên các vùng điểm cao hơn trong tháng 5 nếu vượt thành công mốc 1.920 điểm, dù áp lực rung lắc và điều chỉnh ngắn hạn vẫn hiện hữu.
aa

Theo phân tích của Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS), bước sang tháng 5, thị trường chứng khoán thường chịu tác động từ hiệu ứng mùa vụ “Sell in May”. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đây không phải là quy luật mang tính lặp lại, mà chủ yếu phản ánh yếu tố tâm lý trong những giai đoạn thị trường thiếu động lực tăng trưởng rõ ràng. Tại thị trường chứng khoán Việt Nam, trong 10 năm gần đây chỉ có 3 năm chỉ số VN-Index ghi nhận hiệu suất âm trong tháng 5, cho thấy diễn biến thị trường không hoàn toàn bị chi phối bởi yếu tố mùa vụ mà phụ thuộc nhiều hơn vào trạng thái định giá và chu kỳ dòng tiền.

Các chuyên gia từ TPS cho rằng, diễn biến của VN-Index trong giai đoạn hiện nay chịu tác động đan xen từ cả yếu tố hỗ trợ lẫn rủi ro. Ở chiều tích cực, nền tảng tăng trưởng kinh tế vẫn được duy trì ổn định, chất lượng thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự cải thiện khi được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, đồng thời triển vọng tín nhiệm quốc gia cũng được cải thiện. Tuy nhiên, thị trường vẫn đối mặt với những áp lực nhất định từ lạm phát chi phí đẩy và mặt bằng lãi suất chưa thực sự bước vào chu kỳ nới lỏng mạnh.

VN-Index đứng trước cơ hội vượt vùng đỉnh 1.920 điểm trong tháng 5?

Dự báo về diễn biến thị trường trong tháng 5, theo TPS, kịch bản cơ sở vẫn nghiêng về xu hướng tăng nhưng đi kèm tâm lý thận trọng. Tiếp nối đà tăng trong tháng 4, tính đến cuối phiên giao dịch ngày 5/5/2026, VN-Index đã tạm thời vượt lên trên vùng kháng cự quanh mốc 1.865 điểm. Đây được xem là tín hiệu tích cực trong ngắn hạn, cho thấy chỉ số có khả năng tiếp tục hướng đến vùng kháng cự kế tiếp quanh 1.925 điểm, tương ứng vùng đỉnh được hình thành trong tháng 1/2026.

Dù vậy, các chuyên gia cho rằng, thanh khoản thị trường hiện vẫn ở mức thấp khi khối lượng khớp lệnh toàn thị trường liên tục duy trì dưới mức trung bình 20 phiên. Diễn biến này cho thấy nhịp tăng hiện tại có thể đang dần bước vào giai đoạn cuối của sóng tăng ngắn hạn. Theo đó, TPS dự báo VN-Index vẫn duy trì quán tính tăng điểm trong tháng 5, song sẽ đi kèm các nhịp rung lắc và sự thận trọng của dòng tiền. Vùng 1.865 điểm sau khi được vượt qua có thể trở thành vùng hỗ trợ quan trọng trong thời gian tới, qua đó VN-Index được kỳ vọng dao động trong vùng từ 1.865 - 1.925 điểm trong tháng 5.

Trong kịch bản tích cực hơn, nếu thanh khoản thị trường được cải thiện và hỗ trợ VN-Index bứt phá thành công khỏi vùng kháng cự 1.925 điểm, xu hướng tăng có thể tiếp tục được mở rộng. TPS cho biết trong một xu hướng tăng, các đỉnh sau thường cao hơn các đỉnh trước. Trên cơ sở đó, dự báo VN-Index giao dộngd trong khoảng 1.985 - 2.100 điểm.

Ở chiều ngược lại, TPS cũng lưu ý rủi ro nếu thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp hoặc áp lực bán gia tăng khiến VN-Index rơi vào trạng thái “false breakout” (bứt phá giả) và đánh mất mốc 1.865 điểm. Trong trường hợp này, chỉ số có thể phải lùi về các vùng hỗ trợ sâu hơn để tìm điểm cân bằng mới. Tuy nhiên, TPS cho rằng nếu thị trường điều chỉnh thì xu hướng giảm nhiều khả năng sẽ không quá mạnh, khi lực đỡ từ vùng giá thấp vẫn đang hiện hữu. Trong kịch bản này, VN-Index có thể lùi về vùng 1.760 - 1.800 điểm trước khi ổn định trở lại.

Đồng quan điểm về khả năng thị trường tiếp tục rung lắc trong ngắn hạn, Công ty Chứng khoán Vietcap cho rằng VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động khi tiến sâu hơn vào vùng kháng cự 1.880 - 1.920 điểm trong nửa đầu tháng 5. Thị trường thậm chí có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh ngắn hạn, tuy nhiên kịch bản tích cực vẫn được duy trì nếu chỉ số không đánh mất vùng hỗ trợ quanh 1.850 điểm. Trong trường hợp đó, VN-Index sẽ có cơ hội vượt vùng đỉnh 1.920 điểm và hướng tới mốc 2.000 điểm vào cuối tháng 5, thậm chí có thể tiếp tục mở rộng đà tăng trong các tuần tiếp theo.

Theo Vietcap, diễn biến của thị trường trong năm 2025 cho thấy tâm lý nhà đầu tư cũng như giao dịch ở nhiều nhóm ngành đã cải thiện đáng kể sau khi VN-Index vượt đỉnh năm 2022 tại vùng 1.535 điểm. Công ty chứng khoán này kỳ vọng trạng thái tích cực tương tự có thể tiếp tục lặp lại nếu VN-Index chinh phục thành công vùng đỉnh 1.920 điểm trong thời gian tới.

Ở kịch bản kém tích cực hơn với xác suất khoảng 40%, Vietcap cho rằng VN-Index có thể điều chỉnh giảm từ vùng kháng cự 1.880 - 1.920 điểm và đánh mất ngưỡng hỗ trợ 1.850 điểm. Khi đó, nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường có thể chịu áp lực chốt lời mạnh hơn, kéo chỉ số lùi về vùng 1.790 - 1.800 điểm hoặc thấp hơn.

Dù vậy, Vietcap nhận định áp lực giảm có thể không diễn ra trên diện rộng khi mặt bằng định giá hiện tại vẫn là yếu tố hỗ trợ đáng chú ý cho thị trường. Theo đó, hệ số P/E của rổ VN-Index, nếu loại trừ nhóm cổ phiếu Vingroup, hiện ở quanh mức 12 lần, tương đương vùng thấp hơn khoảng 1 độ lệch chuẩn so với mức trung vị của 10 năm gần đây./.

Thu Hương
Từ khóa:
vn-index chứng khoán thị trường chứng khoán tiên phong chứng khoán vietcap

Bài liên quan

Chứng khoán ngày 7/5: VN-Index vượt 1.900 điểm, lập đỉnh mới nhờ "lực kéo" của cổ phiếu vốn hóa lớn

Chứng khoán ngày 7/5: VN-Index vượt 1.900 điểm, lập đỉnh mới nhờ "lực kéo" của cổ phiếu vốn hóa lớn

Kỳ vọng tăng trưởng tích cực tiếp tục hỗ trợ thị trường chứng khoán

Kỳ vọng tăng trưởng tích cực tiếp tục hỗ trợ thị trường chứng khoán

Chứng khoán ngày 6/5: Cổ phiếu chứng khoán khởi sắc, VN-Index áp sát mốc 1.900 điểm

Chứng khoán ngày 6/5: Cổ phiếu chứng khoán khởi sắc, VN-Index áp sát mốc 1.900 điểm

Dành cho bạn

Nới lỏng điều kiện áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh

Nới lỏng điều kiện áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh

Ban hành quy trình thủ tục hải quan mới theo mô hình thông quan tập trung

Ban hành quy trình thủ tục hải quan mới theo mô hình thông quan tập trung

Tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đốt than lần đầu thành công

Tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đốt than lần đầu thành công

Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Philippines tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 48

Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Philippines tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 48

Thanh tra chỉ ra "góc khuất" tại 3 "ông lớn" Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre

Thanh tra chỉ ra "góc khuất" tại 3 "ông lớn" Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre

Hoàn thiện hành lang pháp lý, sẵn sàng vận hành thí điểm sàn giao dịch các-bon

Hoàn thiện hành lang pháp lý, sẵn sàng vận hành thí điểm sàn giao dịch các-bon

Đọc thêm

“Cú hích” nâng hạng tạo lập nền tảng tăng trưởng bền vững

“Cú hích” nâng hạng tạo lập nền tảng tăng trưởng bền vững

(TBTCO) - Sau nhịp tăng mạnh đưa VN-Index tiến sát vùng đỉnh lịch sử, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển tiếp và được dự báo có những nhịp rung lắc đan xen. Với điểm tựa kỳ vọng từ lộ trình nâng hạng, xu hướng thời gian tới sẽ phân hóa rõ nét hơn, đòi hỏi dòng tiền chọn lọc và khả năng hấp thụ áp lực chốt lời để xác lập nền tảng tăng trưởng bền vững.
Nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia: Giải bài toán vốn cho giai đoạn phát triển mới

Nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia: Giải bài toán vốn cho giai đoạn phát triển mới

(TBTCO) - Nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia không chỉ là mục tiêu về thứ hạng, mà gắn trực tiếp với khả năng huy động nguồn lực cho tăng trưởng trong bối cảnh nhu cầu vốn ngày càng lớn. Đây được xem là một trong những điều kiện quan trọng để cải thiện chi phí vốn, mở rộng dư địa tiếp cận thị trường tài chính và củng cố nền tảng phát triển dài hạn.
Cơ chế quản lý tài chính mới đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Cơ chế quản lý tài chính mới đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

(TBTCO) - Cơ chế mới về quản lý tài chính, đánh giá, xếp loại doanh nghiệp đối với Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam được quy định tại Nghị định số 145/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 5/5/2026.
Phát triển thị trường chứng khoán thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ kinh tế tư nhân

Phát triển thị trường chứng khoán thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ kinh tế tư nhân

(TBTCO) - Định hướng lớn của Chính phủ và Bộ Tài chính là phát triển thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn bền vững cho nền kinh tế, hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, để thị trường chứng khoán thực sự trở thành kênh dẫn vốn hiệu quả cho khu vực kinh tế tư nhân, bên cạnh các yếu tố, điều kiện thuận lợi từ cơ sở pháp lý, hệ thống hạ tầng, nền tảng thị trường, thì còn phụ thuộc rất lớn vào nội tại của doanh nghiệp.
Cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang vào diện kiểm soát từ ngày 13/5/2026

Cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang vào diện kiểm soát từ ngày 13/5/2026

(TBTCO) - Cổ phiếu DGC của Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang bị chuyển sang diện kiểm soát từ ngày 13/5/2026 sau khi doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
Khối ngoại mạnh tay gom cổ phiếu PV Power

Khối ngoại mạnh tay gom cổ phiếu PV Power

(TBTCO) - Khối ngoại bán ròng hơn 1.100 tỷ đồng, nhưng dòng vốn này vẫn chọn lọc giải ngân và nâng đỡ nhiều cổ phiếu. Chỉ trong ba phiên gần đây, gần 450 tỷ đồng vốn ngoại đã chảy vào cổ phiếu PV Power.
Chứng khoán phái sinh ngày 6/5: VN30-Index vượt ngưỡng 2.050 điểm, sắc xanh phủ rộng thị trường

Chứng khoán phái sinh ngày 6/5: VN30-Index vượt ngưỡng 2.050 điểm, sắc xanh phủ rộng thị trường

(TBTCO) - Toàn bộ 8/8 hợp đồng tương lai đều đóng cửa trong sắc xanh, với mức tăng trên 1%. Qua đó, chênh lệch dương tiếp tục được duy trì, củng cố kỳ vọng xu hướng tăng của VN30-Index.
Coteccons tăng tiền gửi ngân hàng, đạt thỏa thuận trong tranh chấp thương mại

Coteccons tăng tiền gửi ngân hàng, đạt thỏa thuận trong tranh chấp thương mại

(TBTCO) - Coteccons mới đây phát đi thông tin liên quan đến việc đạt thỏa thuận hòa giải trong một vụ tranh chấp thương mại. "Ông lớn" ngành xây dựng hiện có quy mô tổng tài sản xấp xỉ 34.700 tỷ đồng, tăng gần 17% chỉ sau một năm.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán phái sinh ngày 7/5: Giao dịch sôi động khi VN30 giữ chuỗi tăng

Chứng khoán phái sinh ngày 7/5: Giao dịch sôi động khi VN30 giữ chuỗi tăng

Quảng Ninh khơi thông nguồn lực từ khu vực doanh nghiệp

Quảng Ninh khơi thông nguồn lực từ khu vực doanh nghiệp

Chứng khoán phái sinh tháng 4: Thanh khoản giảm hơn 20%, vốn ngoại tích cực nhập cuộc

Chứng khoán phái sinh tháng 4: Thanh khoản giảm hơn 20%, vốn ngoại tích cực nhập cuộc

Chứng khoán ngày 7/5: VN-Index vượt 1.900 điểm, lập đỉnh mới nhờ "lực kéo" của cổ phiếu vốn hóa lớn

Chứng khoán ngày 7/5: VN-Index vượt 1.900 điểm, lập đỉnh mới nhờ "lực kéo" của cổ phiếu vốn hóa lớn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ

Nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng: Hộ kinh doanh "trút nhẹ nỗi lo"

Nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng: Hộ kinh doanh "trút nhẹ nỗi lo"

Vợ sinh con, lao động nam tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng trợ cấp thai sản

Vợ sinh con, lao động nam tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng trợ cấp thai sản

Hỗ trợ phục hồi sinh kế, nhà ở cho người dân Thái Nguyên sau bão lũ

Hỗ trợ phục hồi sinh kế, nhà ở cho người dân Thái Nguyên sau bão lũ

Cổ phiếu DRH chuyển sang diện kiểm soát từ ngày 13/5/2026

Cổ phiếu DRH chuyển sang diện kiểm soát từ ngày 13/5/2026

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Ngày 6/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 64.000 - 70.000 đồng/kg

Ngày 6/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 64.000 - 70.000 đồng/kg

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +105.90
07/05 | +105.90 (7,365.12 +105.90 (+1.46%))
DJI +612.34
07/05 | +612.34 (49,910.59 +612.34 (+1.24%))
IXIC +512.84
07/05 | +512.84 (25,838.94 +512.84 (+2.02%))
NYA +275.69
07/05 | +275.69 (23,284.39 +275.69 (+1.20%))
XAX -184.34
07/05 | -184.34 (8,897.48 -184.34 (-2.03%))
BUK100P -7.47
07/05 | -7.47 (1,032.08 -7.47 (-0.72%))
RUT +41.77
07/05 | +41.77 (2,886.77 +41.77 (+1.47%))
VIX +0.09
07/05 | +0.09 (17.48 +0.09 (+0.52%))
FTSE -67.68
07/05 | -67.68 (10,370.98 -67.68 (-0.65%))
GDAXI -28.25
07/05 | -28.25 (24,890.44 -28.25 (-0.11%))
FCHI -5.66
07/05 | -5.66 (8,293.76 -5.66 (-0.07%))
STOXX50E +5.31
07/05 | +5.31 (6,032.44 +5.31 (+0.09%))
N100 -0.77
07/05 | -0.77 (1,844.51 -0.77 (-0.04%))
BFX -24.01
07/05 | -24.01 (5,531.14 -24.01 (-0.43%))
MOEX.ME -0.11
07/05 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +412.50
07/05 | +412.50 (26,626.28 +412.50 (+1.57%))
STI +14.58
07/05 | +14.58 (4,941.96 +14.58 (+0.30%))
AXJO +84.50
07/05 | +84.50 (8,878.10 +84.50 (+0.96%))
AORD +90.90
07/05 | +90.90 (9,107.00 +90.90 (+1.01%))
BSESN -114.00
07/05 | -114.00 (77,844.52 -114.00 (-0.15%))
JKSE +81.85
07/05 | +81.85 (7,174.32 +81.85 (+1.15%))
KLSE +1.98
07/05 | +1.98 (1,758.85 +1.98 (+0.11%))
NZ50 +125.41
07/05 | +125.41 (13,270.61 +125.41 (+0.95%))
KS11 +105.49
07/05 | +105.49 (7,490.05 +105.49 (+1.43%))
TWII +794.88
07/05 | +794.88 (41,933.78 +794.88 (+1.93%))
GSPTSE +414.91
07/05 | +414.91 (33,981.82 +414.91 (+1.24%))
BVSP +937.05
07/05 | +937.05 (187,690.86 +937.05 (+0.50%))
MXX +1,264.66
07/05 | +1,264.66 (69,855.23 +1,264.66 (+1.84%))
IPSA +245.92
07/05 | +245.92 (10,937.19 +245.92 (+2.30%))
MERV +122,095.75
07/05 | +122,095.75 (2,881,352.25 +122,095.75 (+4.42%))
TA125.TA +4.44
07/05 | +4.44 (4,477.52 +4.44 (+0.10%))
CASE30 +1,047.50
07/05 | +1,047.50 (53,605.10 +1,047.50 (+1.99%))
JN0U.JO +58.20
07/05 | +58.20 (7,356.57 +58.20 (+0.80%))
DX-Y.NYB -0.18
07/05 | -0.18 (97.85 -0.18 (-0.18%))
125904-USD-STRD -4.13
07/05 | -4.13 (2,775.80 -4.13 (-0.15%))
XDB +0.54
07/05 | +0.54 (135.95 +0.54 (+0.40%))
XDE +0.55
07/05 | +0.55 (117.49 +0.55 (+0.47%))
000001.SS +19.92
07/05 | +19.92 (4,180.09 +19.92 (+0.48%))
N225 +3,320.74
07/05 | +3,320.74 (62,833.84 +3,320.74 (+5.58%))
XDN +0.60
07/05 | +0.60 (63.94 +0.60 (+0.94%))
XDA +0.56
07/05 | +0.56 (72.37 +0.56 (+0.78%))