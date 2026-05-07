Quyền lợi ngày càng mở rộng

Nghị quyết số 28-NQ/TW năm 2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) xác định, BHXH là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội; hướng tới xây dựng hệ thống BHXH đa tầng, linh hoạt, hiện đại, chia sẻ và hội nhập quốc tế.

Trong định hướng đó, BHXH tự nguyện có vai trò đặc biệt quan trọng, bởi đây là chính sách dành cho nhóm lao động không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. Nếu BHXH bắt buộc là điểm tựa an sinh cho người lao động trong khu vực có quan hệ lao động ổn định, thì BHXH tự nguyện mở ra “cánh cửa” để lao động phi chính thức cũng có cơ hội được bảo vệ khi hết tuổi lao động.

Vợ sinh con, lao động nam tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng trợ cấp thai sản. Ảnh minh họa

Sau hơn 7 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng nhanh. Trong đó: năm 2018, cả nước có 277.190 người tham gia BHXH tự nguyện; đến năm 2019 tăng lên 558.109 người, tương ứng tăng 101,3% so với năm 2018. Từ năm 2020 đến năm 2025, số người tham gia tiếp tục tăng qua từng năm; đến hết năm 2025 đạt 2.619.258 người, tăng 13,83% so với năm 2024, đạt 5,49% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Người tham gia BHXH tự nguyện hiện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Cụ thể: hỗ trợ bằng 50% đối với người tham gia thuộc hộ nghèo, người đang sinh sống tại xã đảo, đặc khu theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; bằng 40% đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo; bằng 30% đối với người tham gia là người dân tộc thiểu số; bằng 20% đối với người tham gia khác.

Cùng với tăng diện bao phủ, chính sách BHXH tự nguyện cũng được điều chỉnh theo hướng thực chất hơn, gần hơn với nhu cầu của người dân. Điểm thay đổi đáng chú ý của Luật BHXH năm 2024 là giảm số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm. Quy định này có ý nghĩa lớn đối với người tham gia BHXH tự nguyện, nhất là những người bắt đầu tham gia khi tuổi đã cao, thời gian tích lũy chưa dài hoặc thu nhập chưa ổn định.

Việc giảm điều kiện về thời gian đóng giúp nhiều người có thêm cơ hội đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng, thay vì rời khỏi hệ thống hoặc chỉ nhận BHXH một lần. Khi có lương hưu, người tham gia không chỉ có nguồn thu nhập ổn định khi về già, mà còn được cấp thẻ BHYT theo quy định, qua đó giảm bớt gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh trong giai đoạn tuổi cao.

Một điểm mới khác là Luật BHXH năm 2024 bổ sung chế độ trợ cấp thai sản vào chính sách BHXH tự nguyện. Quy định này giúp chính sách BHXH tự nguyện không chỉ gắn với hưu trí, tử tuất, mà còn mở rộng thêm quyền lợi thiết thực cho người tham gia.

Bất ngờ được hưởng quyền lợi thai sản khi vợ sinh

Anh Phan Viết Tuấn (trú tại phố Hồi Quan, phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh) là lao động nam đầu tiên tham gia BHXH tự nguyện được nhận trợ cấp thai sản khi vợ sinh con tại đây.

Anh Tuấn cho biết: “Thú thật, ban đầu tôi tham gia BHXH tự nguyện chỉ với mục đích tích lũy để có lương hưu sau này cho đỡ gánh nặng con cái. Tôi không hề nghĩ rằng khi vợ sinh con, mình cũng được Nhà nước hỗ trợ một khoản tiền thai sản như khi đi làm công ty. Số tiền này thực sự rất thiết thực để tôi lo bỉm sữa cho bé trong những ngày đầu mới sinh mà thủ tục hưởng cũng rất đơn giản, thuận lợi, nhanh chóng”.

Trường hợp anh Tuấn được hưởng trợ cấp thai sản theo Điều 94, Luật BHXH năm 2024: “Đối tượng có thời gian đóng BHXH tự nguyện hoặc vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con được hưởng trợ cấp thai sản khi thuộc một trong các trường hợp:Lao động nữ sinh con; Lao động nam có vợ sinh con.

Theo BHXH cơ sở Từ Sơn - Bắc Ninh, câu chuyện của anh Phan Viết Tuấn nhận trợ cấp thai sản đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân lao động tự do nơi đây. Tại các khu chợ, làng nghề, câu chuyện về “tham gia BHXH tự nguyện mà được tiền thai sản” đang trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi.

Việc chi trả kịp thời, đúng đối tượng không chỉ khẳng định uy tín của cơ quan BHXH mà còn cho thấy sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng chính sách an sinh toàn diện. Việc tham gia BHXH tự nguyện không chỉ là “của để dành” cho tuổi già, mà còn là người bạn đồng hành cùng các gia đình trẻ ngay trong những cột mốc quan trọng của cuộc đời./.