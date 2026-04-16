Ngân hàng - Bảo hiểm

Nhiều đột phá trong cải cách hành chính và chuyển đổi số ngành Bảo hiểm xã hội

Hà My

Hà My

19:35 | 16/04/2026
(TBTCO) - Bám sát tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời triển khai Đề án 06 của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có nhiều đột phá trong cải cách hành chính và chuyển đổi số, mang lại lợi ích lớn, thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.
Cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến bảo hiểm xã hội

Đến nay, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã hoàn thành việc cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia; hoàn thành kết nối kỹ thuật, thực hiện kiểm thử việc tích hợp dịch vụ công trực tuyến của BHXH Việt Nam lên Cổng dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

BHXH Việt Nam cũng đẩy mạnh tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ theo hướng điện tử hóa, thay thế hồ sơ giấy bằng dữ liệu số. Nhiều thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa, người dân không phải nộp lại các giấy tờ như sổ BHXH, giấy khai sinh, giấy chứng tử khi cơ quan BHXH đã khai thác được dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Tính riêng năm 2025, hệ thống BHXH Việt Nam tiếp nhận 149,9 triệu hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, trong đó có 136,4 triệu hồ sơ giao dịch điện tử (chiếm 91% tổng số hồ sơ tiếp nhận, tăng 2% so với năm 2024). Kết quả này đã giúp giảm mạnh thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch, góp phần cải thiện mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Nhiều đột phá trong cải cách hành chính và chuyển đổi số ngành Bảo hiểm xã hội
Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo của BHXH Việt Nam về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 ngày 16/4/2026.

Một kết quả ấn tượng khác là đột phá trong triển khai các dịch vụ công liên thông. Các dịch vụ công liên thông tiêu biểu đã được triển khai gồm: liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ dưới 6 tuổi; liên thông đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - giải quyết mai táng phí, tử tuất; các dịch vụ công liên thông trong lĩnh vực hưởng chế độ BHXH (ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe).

Đến nay, toàn hệ thống BHXH Việt Nam đã xử lý hơn 4,2 triệu hồ sơ liên thông, trong đó riêng cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi chiếm tỷ trọng lớn với 2,6 triệu hồ sơ; hơn 1,53 triệu hồ sơ dịch vụ công liên quan đến chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, góp phần đảm bảo quyền lợi an sinh cho người dân, người lao động.

Việc triển khai các dịch vụ công liên thông đã tạo ra bước chuyển căn bản trong phương thức phục vụ, chuyển từ “người dân phải đi nhiều nơi” sang “cơ quan nhà nước chủ động kết nối, chia sẻ dữ liệu để phục vụ người dân”. Người dân chỉ cần thực hiện một lần khai báo, các thông tin được tự động chia sẻ giữa các cơ quan, không phải nộp lại giấy tờ nhiều lần.

Đặc biệt, việc tích hợp, khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cơ sở dữ liệu về bảo hiểm đã giúp cắt giảm tối đa thành phần hồ sơ, tiến tới không yêu cầu nộp giấy tờ bản giấy; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp; nâng cao tính minh bạch, hạn chế sai sót, gian lận trong quá trình giải quyết hồ sơ.

Việc triển khai các dịch vụ công liên thông không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, mà còn góp phần quan trọng trong việc xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, đồng thời là một trong những điểm sáng nổi bật của ngành BHXH Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và Đề án 06.

Đột phá trong xây dựng hệ sinh thái dữ liệu và dịch vụ số

BHXH Việt Nam là một trong số ít đơn vị đã hoàn thành đúng tiến độ kết nối, sẵn sàng chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; triển khai hiệu quả sổ sức khỏe điện tử, liên thông dữ liệu y tế.

Trọng tâm của đột phá này là việc xây dựng, chuẩn hóa, làm sạch và kết nối các cơ sở dữ liệu quy mô lớn của hệ thống, đồng thời tích hợp, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia và hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương.

Đến nay, BHXH Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như: hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất trên phạm vi toàn quốc, quản lý thông tin của hơn 100 triệu người dân, bao gồm dữ liệu về tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Đồng thời, hoàn thành xác thực, đối soát và làm sạch dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt tỷ lệ gần như toàn diện (99,65%), tạo nền tảng quan trọng để chuyển sang sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số BHXH, thống nhất trong quản lý.

BHXH Việt Nam đã xây dựng và sẵn sàng kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và 5 cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm khả năng tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia và các hệ thống thông tin liên quan.

Các kết quả này không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ người dân, mà còn hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý, hoạch định chính sách trong lĩnh vực y tế và an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, ngành BHXH còn tạo đột phá trong chi trả không dùng tiền mặt, khi tỷ lệ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân đạt trên 88%. Đột phá trong chi trả không dùng tiền mặt của ngành BHXH còn góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số; tăng cường minh bạch tài chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; tạo nền tảng để tích hợp với các dịch vụ tài chính số, dịch vụ công số trong tương lai./.

Đột phá về hệ thống phần mềm

Hiện hệ thống phần mềm nghiệp vụ của BHXH Việt Nam đã được chuẩn hóa, tích hợp và vận hành đồng bộ trong toàn hệ thống từ Trung ương đến địa phương, bao phủ hầu hết các lĩnh vực nghiệp vụ.

Đặc biệt, BHXH Việt Nam đã đẩy mạnh tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ trên môi trường số, chuyển từ xử lý thủ công sang xử lý hoàn toàn điện tử; tích hợp, kết nối hệ thống phần mềm nghiệp vụ với các cơ sở dữ liệu quốc gia và các hệ thống thông tin của bộ, ngành liên quan; từng bước hình thành nền tảng xử lý nghiệp vụ tập trung, giảm phụ thuộc vào hồ sơ giấy, tăng khả năng tự động hóa và kiểm soát quy trình.
Hà My
TP. Hồ Chí Minh mở rộng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tăng lực cho kinh tế số

TP. Hồ Chí Minh mở rộng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tăng lực cho kinh tế số

Xây dựng “lá chắn số” cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đề xuất nâng mức trợ cấp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội lên 600.000 đồng/tháng

Đề xuất thêm ưu đãi thuế với doanh nghiệp có quy mô nhỏ

Chứng khoán ngày 16/4: VN-Index nối dài đà tăng nhờ cổ phiếu trụ

Đón đầu xu hướng, Công ty Đường Quảng Ngãi dồn lực cho dự án xăng sinh học

Cuộc tái cấu trúc chiến lược của thủ phủ công nghiệp phía Nam

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Vietjet công bố 5 đường bay mới tới Trung Quốc, thúc đẩy kết nối tăng trưởng Việt Nam - Trung Quốc

Chiến lược phủ phân khúc: Nền tảng giúp VPBank mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng

Chiến lược phủ phân khúc: Nền tảng giúp VPBank mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng

(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng cạnh tranh và nhu cầu trở nên đa dạng, VPBank đã xây dựng hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ được “may đo” cho từng lớp khách hàng. Cách tiếp cận này giúp ngân hàng mở rộng quy mô và khai thác sâu hơn giá trị vòng đời khách hàng, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững, với mục tiêu dư nợ cấp tín dụng năm 2026 vượt mốc triệu tỷ đồng.
70% người Việt dự kiến tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu

70% người Việt dự kiến tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu

(TBTCO) - Mặc dù kỳ vọng có cuộc sống ý nghĩa sau khi về hưu đang ngày càng tăng cao, song phần lớn người Việt vẫn thiếu các kế hoạch tài chính sẵn sàng để chuẩn bị cho giai đoạn nghỉ hưu.
Tỷ giá USD hôm nay (16/4): Tỷ giá trung tâm lùi về 25.102 đồng, USD mất đà khi căng thẳng dịu đi

Tỷ giá USD hôm nay (16/4): Tỷ giá trung tâm lùi về 25.102 đồng, USD mất đà khi căng thẳng dịu đi

(TBTCO) - Sáng ngày 16/4, tỷ giá trung tâm giảm nhẹ 1 đồng xuống 25.102 VND/USD, trong khi tỷ giá tại các ngân hàng thương mại dao động từ 23.847 - 26.357 VND/USD. Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY lùi về 98,02 điểm, cho thấy USD suy yếu nhẹ khi dòng tiền dịch chuyển sang tài sản rủi ro nhờ kỳ vọng căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt tiếp tục cải thiện tâm lý nhà đầu tư.
Giá vàng hôm nay ngày 16/4: Giá vàng điều chỉnh trái chiều quanh vùng 169 - 173 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 16/4: Giá vàng điều chỉnh trái chiều quanh vùng 169 - 173 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Sáng ngày 16/4, giá vàng trong nước điều chỉnh trái chiều tại nhiều doanh nghiệp, dao động quanh vùng 169 - 173 triệu đồng/lượng.
Khối ngân hàng tư nhân tăng tốc về trải nghiệm và hình ảnh

Khối ngân hàng tư nhân tăng tốc về trải nghiệm và hình ảnh

(TBTCO) - Mibrand Vietnam vừa chính thức công bố Bảng xếp hạng "Sức khỏe thương hiệu ngân hàng Việt Nam 2025". Brand Beat Score (BBS) là báo cáo thường niên do Mibrand thực hiện và duy trì công bố từ năm 2017 đến nay, nhằm theo dõi diễn biến sức khỏe thương hiệu trong ngành ngân hàng.
Cục Thuế ký kết hợp tác cùng Sacombank đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế

Cục Thuế ký kết hợp tác cùng Sacombank đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế

(TBTCO) - Chiều 15/4/2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) ký kết hợp tác cùng Cục Thuế (Bộ Tài chính) và cơ quan thuế tại 14 tỉnh, thành phố nhằm triển khai các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh trong quản lý doanh thu, xuất hóa đơn điện tử, kê khai và nộp thuế.
Đại hội đồng cổ đông OCB: Hướng mốc lãi 7.000 tỷ đồng, đẩy mạnh nguồn thu ngoài lãi tăng 80% quý I/2026

Đại hội đồng cổ đông OCB: Hướng mốc lãi 7.000 tỷ đồng, đẩy mạnh nguồn thu ngoài lãi tăng 80% quý I/2026

(TBTCO) - OCB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 6.960 tỷ đồng, tăng 39%, trong bối cảnh tín dụng bị kiểm soát và kinh tế còn nhiều biến động. Ngân hàng tiếp tục coi tín dụng là trụ cột, tiếp tục mở rộng các lĩnh vực mới; đồng thời, đẩy mạnh nguồn thu ngoài lãi, tăng trên 80% ngay quý I/2026. Nhiều giải pháp được triển khai, đưa cổ phiếu OCB định giá về mức hợp lý, phản ánh đúng giá trị.
Lãnh đạo PJICO lý giải kế hoạch "đi chậm mà chắc", dành 70% lợi nhuận trả cổ tức tiền mặt

Lãnh đạo PJICO lý giải kế hoạch "đi chậm mà chắc", dành 70% lợi nhuận trả cổ tức tiền mặt

(TBTCO) - PJICO đặt kế hoạch năm 2026 với doanh thu phí bảo hiểm 5.238 tỷ đồng, tăng 8% và phấn đấu 10%, lợi nhuận trước thuế 324,5 tỷ đồng, tăng 6% và hướng tới 8%; chia cổ tức bằng tiền mặt 12%. Trước kỳ vọng tăng trưởng hai con số từ cổ đông, lãnh đạo PJICO nhấn mạnh, chiến lược của PJICO là phát triển an toàn, bền vững và hiệu quả, không đặt trọng tâm vào tăng trưởng về doanh thu, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và còn nhiều rủi ro.
Nhiều đột phá trong cải cách hành chính và chuyển đổi số ngành Bảo hiểm xã hội

Hà Nội gỡ vướng về thuế, đẩy mạnh chuyển đổi số

Phát triển đội ngũ tư vấn tài chính, tạo nền tảng cho Trung tâm Tài chính quốc tế

Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu tại Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ

Chứng khoán phái sinh ngày 16/4: Sắc xanh chiến thắng trong phiên đáo hạn

Hải Phòng công bố 3 “bài toán lớn” chiến lược về đột phá khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Lai Châu giàu lợi thế phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu

Khối ngoại gom mạnh VIC, nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục nâng đỡ thị trường

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Giá gas tại các đại lý đồng loạt giảm

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Hải quan lưu ý doanh nghiệp trước 2 đợt tạm dừng tiếp nhận tờ khai cuối tháng 4

Ngày 16/4: Giá cà phê tiếp tục tăng, hồ tiêu chạm mốc 140.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay (14/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, nhà đầu tư nghi ngờ đà tăng của USD

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

