Nhiều đột phá trong cải cách hành chính và chuyển đổi số ngành Bảo hiểm xã hội

Cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến bảo hiểm xã hội

Đến nay, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã hoàn thành việc cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia; hoàn thành kết nối kỹ thuật, thực hiện kiểm thử việc tích hợp dịch vụ công trực tuyến của BHXH Việt Nam lên Cổng dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

BHXH Việt Nam cũng đẩy mạnh tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ theo hướng điện tử hóa, thay thế hồ sơ giấy bằng dữ liệu số. Nhiều thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa, người dân không phải nộp lại các giấy tờ như sổ BHXH, giấy khai sinh, giấy chứng tử khi cơ quan BHXH đã khai thác được dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Tính riêng năm 2025, hệ thống BHXH Việt Nam tiếp nhận 149,9 triệu hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, trong đó có 136,4 triệu hồ sơ giao dịch điện tử (chiếm 91% tổng số hồ sơ tiếp nhận, tăng 2% so với năm 2024). Kết quả này đã giúp giảm mạnh thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch, góp phần cải thiện mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo của BHXH Việt Nam về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 ngày 16/4/2026.

Một kết quả ấn tượng khác là đột phá trong triển khai các dịch vụ công liên thông. Các dịch vụ công liên thông tiêu biểu đã được triển khai gồm: liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ dưới 6 tuổi; liên thông đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - giải quyết mai táng phí, tử tuất; các dịch vụ công liên thông trong lĩnh vực hưởng chế độ BHXH (ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe).

Đến nay, toàn hệ thống BHXH Việt Nam đã xử lý hơn 4,2 triệu hồ sơ liên thông, trong đó riêng cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi chiếm tỷ trọng lớn với 2,6 triệu hồ sơ; hơn 1,53 triệu hồ sơ dịch vụ công liên quan đến chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, góp phần đảm bảo quyền lợi an sinh cho người dân, người lao động.

Việc triển khai các dịch vụ công liên thông đã tạo ra bước chuyển căn bản trong phương thức phục vụ, chuyển từ “người dân phải đi nhiều nơi” sang “cơ quan nhà nước chủ động kết nối, chia sẻ dữ liệu để phục vụ người dân”. Người dân chỉ cần thực hiện một lần khai báo, các thông tin được tự động chia sẻ giữa các cơ quan, không phải nộp lại giấy tờ nhiều lần.

Đặc biệt, việc tích hợp, khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cơ sở dữ liệu về bảo hiểm đã giúp cắt giảm tối đa thành phần hồ sơ, tiến tới không yêu cầu nộp giấy tờ bản giấy; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp; nâng cao tính minh bạch, hạn chế sai sót, gian lận trong quá trình giải quyết hồ sơ.

Việc triển khai các dịch vụ công liên thông không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, mà còn góp phần quan trọng trong việc xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, đồng thời là một trong những điểm sáng nổi bật của ngành BHXH Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và Đề án 06.

Đột phá trong xây dựng hệ sinh thái dữ liệu và dịch vụ số

BHXH Việt Nam là một trong số ít đơn vị đã hoàn thành đúng tiến độ kết nối, sẵn sàng chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; triển khai hiệu quả sổ sức khỏe điện tử, liên thông dữ liệu y tế.

Trọng tâm của đột phá này là việc xây dựng, chuẩn hóa, làm sạch và kết nối các cơ sở dữ liệu quy mô lớn của hệ thống, đồng thời tích hợp, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia và hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương.

Đến nay, BHXH Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như: hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất trên phạm vi toàn quốc, quản lý thông tin của hơn 100 triệu người dân, bao gồm dữ liệu về tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Đồng thời, hoàn thành xác thực, đối soát và làm sạch dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt tỷ lệ gần như toàn diện (99,65%), tạo nền tảng quan trọng để chuyển sang sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số BHXH, thống nhất trong quản lý.

BHXH Việt Nam đã xây dựng và sẵn sàng kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và 5 cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm khả năng tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia và các hệ thống thông tin liên quan.

Các kết quả này không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ người dân, mà còn hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý, hoạch định chính sách trong lĩnh vực y tế và an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, ngành BHXH còn tạo đột phá trong chi trả không dùng tiền mặt, khi tỷ lệ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân đạt trên 88%. Đột phá trong chi trả không dùng tiền mặt của ngành BHXH còn góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số; tăng cường minh bạch tài chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; tạo nền tảng để tích hợp với các dịch vụ tài chính số, dịch vụ công số trong tương lai./.