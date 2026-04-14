Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 62.000 - 69.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm tại một địa phương, trong khi nhiều nơi giữ giá ổn định. Cụ thể, giá heo tại Tuyên Quang giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 63.000 đồng/kg.

Ở chiều đi ngang, các địa phương Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai và Lai Châu cùng duy trì mức 63.000 đồng/kg. Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La giữ mức 64.000 đồng/kg. Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục neo ở mức 65.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 63.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tăng tại Đà Nẵng. Cụ thể, giá heo tại Đà Nẵng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 64.000 đồng/kg.

Trong khi đó, heo hơi tại Hà Tĩnh tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực khi giữ mức 62.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi và Gia Lai cùng duy trì mức 63.000 đồng/kg. Quảng Trị, Huế và Khánh Hòa giữ mức 64.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục neo tại mức 68.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 62.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì ổn định tại nhiều địa phương. Cụ thể, giá heo tại Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh giữ mức 69.000 đồng/kg. Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long cùng duy trì mức 68.000 đồng/kg. Cà Mau giữ mức 67.000 đồng/kg. An Giang và Cần Thơ tiếp tục ổn định tại mức 66.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 66.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay biến động nhẹ, với miền Bắc giảm cục bộ tại Tuyên Quang và miền Trung - Tây Nguyên tăng nhẹ tại Đà Nẵng. Trong khi đó, miền Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Mặt bằng giá cao nhất trên cả nước vẫn giữ ở mức 69.000 đồng/kg./.