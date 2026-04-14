Thị trường

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

06:38 | 14/04/2026
Giá heo hơi hôm nay (14/4) tại một số địa phương miền Bắc có xu hướng giảm nhẹ, trong khi miền Trung - Tây Nguyên xuất hiện điểm tăng cục bộ. Thị trường miền Nam tiếp tục đi ngang, với mức giá cao nhất duy trì tại 69.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 62.000 - 69.000 đồng/kg.

Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm tại một địa phương, trong khi nhiều nơi giữ giá ổn định. Cụ thể, giá heo tại Tuyên Quang giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 63.000 đồng/kg.

Ở chiều đi ngang, các địa phương Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai và Lai Châu cùng duy trì mức 63.000 đồng/kg. Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La giữ mức 64.000 đồng/kg. Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục neo ở mức 65.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 63.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tăng tại Đà Nẵng. Cụ thể, giá heo tại Đà Nẵng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 64.000 đồng/kg.

Trong khi đó, heo hơi tại Hà Tĩnh tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực khi giữ mức 62.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi và Gia Lai cùng duy trì mức 63.000 đồng/kg. Quảng Trị, Huế và Khánh Hòa giữ mức 64.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục neo tại mức 68.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 62.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì ổn định tại nhiều địa phương. Cụ thể, giá heo tại Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh giữ mức 69.000 đồng/kg. Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long cùng duy trì mức 68.000 đồng/kg. Cà Mau giữ mức 67.000 đồng/kg. An Giang và Cần Thơ tiếp tục ổn định tại mức 66.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 66.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay biến động nhẹ, với miền Bắc giảm cục bộ tại Tuyên Quang và miền Trung - Tây Nguyên tăng nhẹ tại Đà Nẵng. Trong khi đó, miền Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Mặt bằng giá cao nhất trên cả nước vẫn giữ ở mức 69.000 đồng/kg./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trải qua tuần giao dịch đầy biến động khi lực bán gia tăng mạnh, đặc biệt tại nhóm năng lượng. Đáng chú ý, giá dầu thô lao dốc mạnh, trở thành lực kéo chính khiến cả nhóm chìm sâu trong sắc đỏ.
(TBTCO) - Trước áp lực chi phí nhiên liệu tăng cao, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh kiến nghị miễn, giảm nhiều loại phí đường bộ và dịch vụ liên quan, đồng thời đề xuất nới một số quy định nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vận tải duy trì hoạt động và bình ổn giá cước.
Giá bạc hôm nay (13/4), giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý hiện đang niêm yết ở mức 2.789.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.875.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.851.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.939.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết trước đó.
(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới diễn biến phức tạp, đặc biệt là những bất ổn tại khu vực Trung Đông ảnh hưởng đến nguồn cung toàn cầu, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã hoàn tất tiếp nhận 2 chuyến tàu LNG đầu tháng 4/2026 với tổng sản lượng khoảng 60.000 tấn (tương đương khoảng 80 triệu Sm3 khí tự nhiên), lũy kế hơn 123.000 tấn LNG tính từ đầu năm 2026, góp phần quan trọng đảm bảo nguồn khí cho sản xuất điện trong giai đoạn cao điểm mùa khô, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Giá bạc hôm nay (12/4/) tăng nhẹ nhờ kỳ vọng hạ lãi suất và tín hiệu địa chính trị tích cực, cải thiện tâm lý thị trường. Trong nước, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 2.451.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.480.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 75,7 USD/ounce, tăng 0,24 USD.
Giá cao su tại các thị trường lớn châu Á hôm nay (12/4) đồng loạt giảm, khép lại một tuần giao dịch trong sắc đỏ khi lo ngại lạm phát toàn cầu và nguy cơ tăng lãi suất làm suy yếu khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư. Trong khi đó, thị trường trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, không có điều chỉnh mới.
(TBTCO) - Bức tranh xuất, nhập khẩu quý I/2026 tăng trưởng tích cực, với kim ngạch đạt xấp xỉ 250 tỷ USD, nhưng đi sâu vào cơ cấu xuất, nhập khẩu, có thể thấy rõ sự mất cân đối giữa khu vực FDI và doanh nghiệp trong nước tiếp tục nới rộng, áp lực cân bằng cán cân thương mại cũng gia tăng.
(TBTCO) - Australia chính thức công bố điều kiện nhập khẩu bưởi Việt Nam trên hệ thống BICON, hoàn tất khung pháp lý và mở đường cho xuất khẩu. Lô hàng đầu tiên dự kiến xuất đi ngày 13/4/2026, đánh dấu bước tiến quan trọng đưa bưởi Việt vào thị trường tiềm năng này.
