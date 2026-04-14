Hội thảo là diễn đàn quan trọng để cơ quan Hải quan và các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, đặc biệt trong bối cảnh tình trạng hàng giả, hàng xâm phạm quyền SHTT tiếp tục diễn biến phức tạp.

Hải quan tăng cường phối hợp kiểm soát hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ. Ảnh: CTV

Tại hội thảo, các bên tập trung trao đổi những điểm mới trong hệ thống pháp luật liên quan đến thực thi quyền SHTT, nổi bật là các quy định về kiểm tra, giám sát hàng hóa, hình thức xử lý vi phạm đối với nhãn hiệu và quyền tác giả, cũng như cơ chế chủ động tạm dừng làm thủ tục hải quan. Các nội dung như nhập khẩu song song, nhận diện hàng giả mạo về SHTT và xử lý vi phạm cũng được phân tích sâu, giúp nâng cao năng lực thực thi cho lực lượng chức năng.

Cán bộ hải quan và đại diện doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm phân biệt sản phẩm vi phạm sở hữu trí tuệ. Ảnh: CTV

Đáng chú ý, phía VACIP đã đưa ra nhiều kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác kiểm tra, kiểm soát hàng giả, hàng xâm phạm quyền SHTT, đặc biệt đối với các nhãn hiệu đã đăng ký kiểm tra, giám sát của hơn 39 doanh nghiệp thành viên.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ triển khai Kế hoạch số 3501/CHQ-KH của Cục Hải quan, hướng tới thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030, theo các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính./.