Thời sự

Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore tiếp tục là cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước

23:43 | 30/05/2026
(TBTCO) - Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore, chiều 30/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cùng đông đảo bà con kiều bào, trong đó có nhiều chuyên gia, trí thức người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Singapore.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng trí thức, chuyên gia người Việt Nam tại Singapore. Ảnh: TTXVN.

Thay mặt Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Singapore, Đại sứ Trần Phước Anh bày tỏ vui mừng, vinh dự được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân; nhấn mạnh thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Singapore ngày càng phát huy hiệu quả trên mọi lĩnh vực và chuyến thăm lần này với các hoạt động đa dạng, phong phú, có ý nghĩa quan trọng góp phần đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Singapore.

Báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tình hình cộng đồng, Đại sứ Trần Phước Anh nhấn mạnh, bà con đặc biệt quan tâm, ủng hộ 9 nghị quyết chiến lược phát triển đất nước của Đảng và Nhà nước được ban hành thời gian qua, nhất là Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay góp sức xây dựng đất nước, các hội đoàn và mạng lưới chuyên gia, trí thức người Việt tại Singapore ngày càng phát triển, có nhiều hoạt động kết nối với trong nước trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo, chuyển đổi số và khởi nghiệp, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Singapore.

Tại cuộc gặp, Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Minh Khương - giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu đã phát biểu và giới thiệu cuốn sách về bài học kinh nghiệm trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI). Chị Tạ Thùy Liên - Trưởng ban Liên lạc người Việt Nam tại Singapore và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Minh Hải - giảng viên Đại học Quốc gia Singapore chia sẻ về dự án biến rác thải thành tài nguyên. Các ý kiến khẳng định, đáp lại sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cộng đồng người Việt Nam tại Singapore sẽ tiếp tục đoàn kết, chấp hành tốt pháp luật sở tại, tích cực đóng góp cho xã hội Singapore và cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp lại bà con kiều bào sau chuyến thăm Singapore tháng 3/2025 và cho biết, chuyến thăm lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển hết sức năng động, thực chất và hiệu quả, trở thành hình mẫu hợp tác thành công trong ASEAN. Singapore là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại và kết nối, tích cực hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực. Đặc biệt, phát biểu dẫn đề của Việt Nam tại Đối thoại Shangri-La, diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thể hiện sự coi trọng và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với vai trò, vị thế, uy tín và đóng góp ngày càng quan trọng của Việt Nam đối với hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Về tình hình trong nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, thời gian qua, Việt Nam đã triển khai cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy và sắp xếp lại đơn vị hành chính, chuyển mạnh từ hành chính quản lý sang nâng tầm quản trị và kiến tạo phát triển, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo cao nhất. Đảng xác định phải đổi mới căn bản mô hình phát triển, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm nền tảng và động lực chủ yếu để phát triển nhanh và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Singapore tiếp tục đoàn kết, phát triển, hướng về quê hương, giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh vai trò tích cực của Ban Liên lạc cộng đồng người Việt Nam tại Singapore trong công tác hỗ trợ, gắn kết cộng đồng và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, cống hiến của đội ngũ chuyên gia, trí thức, nhà khoa học người Việt Nam tại Singapore trong việc kết nối, triển khai các hoạt động, dự án chuyển giao tri thức, nghiên cứu, phát triển khoa học - công nghệ với trong nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Nghị quyết số 57-NQ/TW thời gian qua đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần tháo gỡ nhiều vướng mắc về thể chế, các chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu, phát triển đã được xây dựng và triển khai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Singapore tiếp tục đoàn kết, phát triển, hướng về quê hương, giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc; tiếp tục là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Singapore; đội ngũ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Singapore tiếp tục tham gia đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tích cực đóng góp cho sự phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực chiến lược, tạo động lực bứt phá giúp đất nước sớm đạt được các mục tiêu phát triển mà Đại hội lần thứ XIV của Đảng đặt ra.

Nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, các cơ quan chức năng trong nước sẽ tiếp tục hoàn thiện các chính sách dành cho người Việt Nam ở nước ngoài nhằm đáp ứng tốt hơn nguyện vọng chính đáng của đồng bào ở nước ngoài, cũng như tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho đầu tư, kinh doanh, nghiên cứu, khởi nghiệp, chuyển giao tri thức và giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ đối ngoại và công tác cộng đồng; đồng thời đề nghị Đại sứ quán tiếp tục quan tâm, hỗ trợ hoạt động của các hội đoàn người Việt Nam tại Singapore, tăng cường kết nối bà con với trong nước để triển khai các dự án cụ thể./.

Theo TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng cao cấp, cố vấn cấp cao Đảng Hành động Nhân dân Singapore, nguyên Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các doanh nghiệp lớn của Singapore

Việt Nam - Singapore thúc đẩy hợp tác nghị viện và Đối tác Chiến lược toàn diện

Hà Nội thu hồi đất, chấm dứt hoạt động 24 dự án chậm triển khai

“Nới room” có chọn lọc cho 25 ngân hàng, tín dụng được dẫn vào nhà ở xã hội và khu công nghiệp

CEO Rạng Đông: Năm 2026, đặt mục tiêu doanh thu 6.500 tỷ đồng

“Ngày thứ Bảy xanh” lan tỏa phong trào xây dựng đô thị văn minh ở Thái Nguyên

Huế đón 18.400 tỷ đồng vốn đầu tư của 12 dự án

Hải Phòng phát động bảo vệ môi trường, tái tạo nguồn lợi thủy sản

Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La 23 gây ấn tượng với truyền thông quốc tế

(TBTCO) - Bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 được nhiều hãng truyền thông quốc tế đánh giá cao về tầm nhìn chiến lược và thông điệp thúc đẩy đối thoại, hợp tác.
(TBTCO) - Chiều 30/5, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Họp báo công bố Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Việt Nam - Singapore hợp tác toàn diện trong lĩnh vực tài chính, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, ngày 29/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nhân lực kiêm Bộ trưởng Phụ trách Năng lượng và Khoa học - Công nghệ thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore Tan See Leng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm các cơ sở công nghệ tại Singapore

(TBTCO) - Sáng 30/5, tại Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến và Trung tâm thử nghiệm đường sắt Singapore.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia kiến tạo một châu Á - Thái Bình Dương an toàn, tự cường, thịnh vượng hơn

(TBTCO) - Phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 với chủ đề "Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia trong và ngoài khu vực củng cố luật lệ, bồi đắp lòng tin, thúc đẩy đối thoại, tăng cường hợp tác, giảm thiểu rủi ro và cùng nhau kiến tạo một châu Á - Thái Bình Dương an toàn hơn, tự cường hơn và thịnh vượng hơn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chương trình thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23, sáng 30/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng và bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh châu Á, Singapore.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam phát triển năng động, quản trị hiệu quả hơn

(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh về chiến lược phát triển năng động của Việt Nam, tăng cường hợp tác ASEAN và đối ngoại tự chủ trong hội nghị quốc tế.
Việt Nam thịnh vượng và mạnh mẽ sẽ mang lại lợi ích to lớn cho Singapore

(TBTCO) - Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Singapore vào ngày 29/5/2026, Đại sứ Singapore tại Việt Nam - ông Rajpal Singh đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo Tài chính - Đầu tư về quan hệ hợp tác hai nước. Theo Đại sứ thì một Việt Nam mạnh mẽ và thịnh vượng sẽ mang lại lợi ích to lớn cho Singapore, ASEAN và cộng đồng quốc tế.
