Việt Nam thịnh vượng và mạnh mẽ sẽ mang lại lợi ích to lớn cho Singapore

PV: Đại sứ đánh giá như thế nào về hợp tác kinh tế - đầu tư giữa Việt Nam và Singapore trong thời gian qua?

Ông Rajpal Singh - Đại sứ Singapore tại Việt Nam

Đại sứ Rajpal Singh: Quan hệ song phương giữa hai nước Việt Nam - Singapore đang phát triển trên đà rất tích cực, trọng tâm mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia là hợp tác kinh tế - đầu tư.

Singapore từ lâu luôn là một trong những nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Riêng năm 2025, các doanh nghiệp Singapore đã đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư gần 97 tỷ USD, đóng góp hơn 1/4 tổng vốn FDI đăng ký mới vào Việt Nam. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Singapore trên toàn cầu và đứng thứ tư trong các nước ASEAN.

Các doanh nghiệp Singapore luôn đánh giá rất tích cực tiềm năng kinh tế của Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp đã tạo dựng nền tảng vững chắc tại Việt Nam. Những công ty Singapore như Sembcorp, CapitaLand, SEA Group (Shopee), Grab, Keppel và UOB phản ánh sự đa dạng của các lĩnh vực mà dòng vốn đầu tư Singapore đã vươn tới tại Việt Nam.

Quan hệ kinh tế song phương hiện rất vững chắc và sẽ còn tiếp tục tăng trưởng. Việc hai nước nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2025 đã tạo thêm động lực để quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

PV: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có chuyến thăm Singapore từ ngày 29 - 31/5. Đại sứ đánh giá thế nào về ý nghĩa của chuyến thăm này?

Đại sứ Rajpal Singh: Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới các quốc gia ASEAN, Singapore, đặc biệt vui mừng vì đây là chuyến thăm thứ 2 của Ngài Tô Lâm tới Singapore trong vòng hai năm qua. Chuyến thăm đó, Việt Nam và Singapore đã nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Kể từ đó đến nay, hai bên duy trì trao đổi cấp cao rất thường xuyên.

Chuyến thăm lần này cùng với nhịp độ trao đổi cấp cao dày đặc cho thấy nền tảng quan hệ giữa hai nước được xây dựng trên mối quan hệ rất tốt đẹp giữa lãnh đạo cấp cao hai bên. Điều này thể hiện tầm quan trọng mà cả hai nước dành cho quan hệ song phương. Đồng thời, phản ánh động lực phát triển rất tích cực của quan hệ hai nước kể từ khi được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện năm ngoái.

Quan hệ Singapore - Việt Nam hiện đã trải qua hơn nửa thế kỷ phát triển. Trong quãng thời gian đó, cả Việt Nam và Singapore đều có những chuyển mình mạnh mẽ. Ở phạm vi rộng hơn, trật tự chính trị và kinh tế toàn cầu cũng đang biến đổi sâu sắc. Thế giới hiện nay đang đối mặt với nhiều bất định về địa chính trị và địa kinh tế. Vì vậy, trong chuyến thăm cấp Nhà nước lần này, Singapore và Việt Nam sẽ đưa quan hệ song phương sang một giai đoạn phát triển mới, cùng hợp tác giải quyết các vấn đề chung vì lợi ích song phương và để giảm thiểu các cú sốc từ bên ngoài.

Hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, sản xuất tiên tiến, giáo dục và đào tạo chất lượng cao.

Nguồn: Cơ quan Quản lý doanh nghiệp Singapore, Bộ Tài chính. Đồ họa: Phương Anh

PV: Chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tạo thêm xung lực mới cho quan hệ song phương. Theo Đại sứ, sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, những lĩnh vực hợp tác nào sẽ có tiềm năng phát triển mạnh mẽ nhất trong thời gian tới?

Đại sứ Rajpal Singh: Quan hệ giữa hai nước có nền tảng rất lâu dài và toàn diện. Chúng ta hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, xã hội, văn hóa, giao lưu nhân dân và chính trị. Việc nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện đã tạo thêm động lực để quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Khi nhắc tới đầu tư Singapore tại Việt Nam, mọi người thường nghĩ ngay đến các Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP). VSIP là minh chứng cho việc Singapore và Việt Nam có thể hợp tác hiệu quả trong các dự án kinh tế quy mô lớn, mang lại lợi ích cho cả hai bên. Các khu công nghiệp này không chỉ thu hút đầu tư từ Việt Nam và Singapore mà còn từ khắp nơi trên thế giới. Đầu những năm 2000, chúng ta chỉ có 2 VSIP, còn hiện nay đã có 22 VSIP tại 15 tỉnh và thành phố lớn của Việt Nam. Tôi tin tưởng các VSIP sẽ tiếp tục phát triển và mang lại thêm nhiều lợi ích cho doanh nghiệp Singapore cũng như các đối tác Việt Nam.

“Singapore muốn mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực mới như kinh tế số và kinh tế xanh, đồng thời mở rộng địa bàn đầu tư ra ngoài Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Chúng tôi nhìn thấy nhiều cơ hội tại các địa phương như Đà Nẵng, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh và Đồng Nai. Đây đều là những địa bàn có tiềm năng hợp tác rất lớn giữa doanh nghiệp Singapore và đối tác Việt Nam” - Đại sứ Rajpal Singh chia sẻ.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng muốn nâng tầm hơn nữa quan hệ kinh tế song phương, với hai ưu tiên chính. Thứ nhất là lĩnh vực số. Singapore đang phối hợp với Việt Nam để khai thác tiềm năng của nền kinh tế số. Hiện đã có nhiều doanh nghiệp Singapore hoạt động trong lĩnh vực số tại Việt Nam và đang muốn mở rộng đầu tư. Trong chuyến thăm cấp Nhà nước lần này sẽ có Diễn đàn Tech Connect, quy tụ các doanh nghiệp công nghệ của hai nước nhằm ký kết các thỏa thuận và dự án mới.

Thứ hai là lĩnh vực xanh và phát triển bền vững. Năm ngoái, hai nước đã ký Thỏa thuận triển khai hợp tác tín chỉ carbon và đang hướng tới triển khai các dự án cụ thể vào cuối năm nay. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu khả năng nhập khẩu điện từ Việt Nam, chủ yếu là điện gió ngoài khơi. Đây là một dự án dài hạn và có ý nghĩa rất quan trọng đối với Singapore.

PV: Singapore hiện là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy cải cách thể chế, chuyển đổi số và hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, chúng ta có thể kỳ vọng gì vào sự đồng hành của Singapore?

Đại sứ Rajpal Singh: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã vạch ra một lộ trình chuyển đổi mạnh mẽ cho đất nước, chính thức thông qua mục tiêu tăng trưởng hai con số trong vòng 5 năm tới. Mục tiêu đầy tham vọng này là nền tảng trong nỗ lực của Việt Nam nhằm trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Đồng thời, Việt Nam cũng đang triển khai nhiều cải cách sâu rộng về chính sách và bộ máy hành chính. Singapore rất lạc quan về triển vọng tăng trưởng của Việt Nam.

Cam kết của Singapore đối với hành trình phát triển kinh tế của Việt Nam vẫn luôn bền bỉ trong suốt nhiều năm qua. Singapore đã đồng hành với Việt Nam về kinh tế không chỉ trong vài năm hay 10 năm gần đây, mà là trong một thời gian rất dài. Các doanh nghiệp Singapore như CapitaLand, Keppel Land, Shopee, Grab hay Sembawang Corporation đều đã trở thành những thương hiệu quen thuộc tại Việt Nam. Các doanh nghiệp của chúng tôi nhìn thấy trong những mục tiêu tham vọng và sự lãnh đạo quyết liệt của Việt Nam những cơ hội phát triển mới.

Với việc nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 3/2025, cùng định hướng mới được xác lập sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Việt Nam, Singapore và Việt Nam đang vạch ra con đường hướng tới hợp tác kinh tế trong những lĩnh vực mới nổi như năng lượng xanh, hợp tác số và phát triển nguồn nhân lực.

Tôi cho rằng sự hỗ trợ của Singapore, thông qua đầu tư hay đào tạo, là minh chứng rõ ràng cho cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế. Chúng tôi tin rằng một Việt Nam mạnh mẽ và thịnh vượng sẽ mang lại lợi ích to lớn cho Singapore, ASEAN và cả cộng đồng quốc tế.

PV: Xin cảm ơn Đại sứ!