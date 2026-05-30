Xã hội

Môi trường

Hoàn thiện bản đồ rừng để giữ "cửa" xuất khẩu sang EU

Diệu Hoa

Diệu Hoa

[email protected]
06:32 | 30/05/2026
(TBTCO) - Việt Nam đang khẩn trương hoàn thiện bản đồ ranh giới rừng năm 2020 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR), qua đó giảm nguy cơ bị đánh giá sai khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU.
aa

Không chỉ phục vụ yêu cầu trước mắt, đây còn được xem là bước đi chiến lược giúp Việt Nam chủ động xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia, thích ứng với các tiêu chuẩn xanh ngày càng khắt khe của thương mại toàn cầu.

Thông tin trên được đưa ra tại Hội thảo trực tuyến “Xây dựng bản đồ ranh giới rừng năm 2020 phục vụ tuân thủ EUDR” do Mạng lưới EUDR Lâm nghiệp tổ chức chiều 29/5 với sự tham gia của cơ quan quản lý, chuyên gia kỹ thuật, địa phương và đại diện các ngành hàng xuất khẩu.

Theo ông Trương Tất Đơ - Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), yêu cầu cốt lõi của EUDR là hàng hóa nhập khẩu vào EU phải được sản xuất không gây mất rừng sau ngày 31/12/2020 và phải tuân thủ pháp luật của quốc gia sản xuất. Để chứng minh điều này, doanh nghiệp bắt buộc phải cung cấp tọa độ địa lý của vùng sản xuất và đối chiếu với bản đồ ranh giới rừng năm 2020.

“Muốn xác định một lô hàng có liên quan đến mất rừng hay không, thì trước hết phải có bản đồ ranh giới rừng làm căn cứ đối chiếu. Đây là nền tảng dữ liệu rất quan trọng để đáp ứng EUDR” - ông Trương Tất Đơ nêu rõ.

Đặc biệt, các chuyên gia lưu ý, nếu Việt Nam không chủ động xây dựng dữ liệu riêng, các nhà nhập khẩu châu Âu sẽ sử dụng các bộ dữ liệu che phủ rừng toàn cầu để thẩm định hàng hóa. Tuy nhiên, nhiều bộ dữ liệu quốc tế hiện nay chủ yếu dựa trên ảnh vệ tinh, độ phân giải thấp hoặc trung bình, thiếu kiểm chứng thực địa, nên có nguy cơ đánh giá sai hiện trạng sản xuất tại Việt Nam.

Hoàn thiện bản đồ rừng 2020 để giữ cửa EU
Hoàn thiện bản đồ rừng 2020 để giữ cửa EU. Ảnh minh họa

Ông Trương Tất Đơ nêu dẫn chứng, tại nhiều vùng trồng cà phê ở Tây Nguyên, nông dân thường sử dụng cây che bóng trong canh tác. Trên ảnh vệ tinh, những khu vực này có thể bị nhận diện nhầm là rừng tự nhiên. Điều này khiến hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đứng trước nguy cơ bị đánh giá sai là liên quan đến phá rừng, dù thực tế không vi phạm quy định.

“Nếu không có bộ dữ liệu quốc gia đủ tin cậy, doanh nghiệp có thể rơi vào tình trạng thiệt đơn, thiệt kép, vừa mất cơ hội xuất khẩu, vừa khó chứng minh nguồn gốc sản xuất hợp pháp” - một chuyên gia tại hội thảo nhận định.

Để tránh rủi ro này, Việt Nam đang xây dựng bộ bản đồ ranh giới rừng năm 2020 dựa trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, gồm bản đồ hiện trạng rừng của địa phương, ảnh viễn thám đa thời gian, dữ liệu vệ tinh và các nguồn tham chiếu quốc tế như UMD/GLAD hay dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu chung của Liên minh châu Âu (JRC).

Theo nhóm chuyên gia, quy trình xây dựng bản đồ gồm 6 bước, từ chuẩn hóa dữ liệu rừng năm 2020, phân tích biến động qua ảnh viễn thám, đối sánh với dữ liệu quốc tế đến đánh giá độ tin cậy đa nguồn, rà soát xác nhận tại địa phương và công bố trên nền tảng trực tuyến.

Kết quả rà soát được chia thành 3 nhóm màu gồm: xanh, vàng và đỏ. Trong đó, vùng xanh là khu vực các nguồn dữ liệu thống nhất; vùng vàng là khu vực còn sai khác cần tiếp tục kiểm tra; còn vùng đỏ là khu vực có nguy cơ cao liên quan đến các ngành hàng chịu tác động mạnh của EUDR như cà phê, cao su và gỗ.

Theo số liệu cập nhật từ 13 tỉnh đã gửi dữ liệu rà soát, vùng xanh hiện chiếm khoảng 54,2% diện tích, vùng vàng khoảng 45%, trong khi vùng đỏ chỉ chiếm khoảng 0,8%. Đáng chú ý, toàn bộ diện tích vùng đỏ đã được địa phương kiểm chứng thực địa nhằm hạn chế tối đa sai sót.

Ông Tô Xuân Phúc - chuyên gia phân tích chính sách của Tổ chức Forest Trends cho rằng, ý nghĩa lớn nhất của việc xây dựng bản đồ không nằm ở việc tạo thêm thủ tục hành chính, mà là giúp Việt Nam chủ động xây dựng “lá chắn dữ liệu” của riêng mình.

“Bản đồ này nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng cho doanh nghiệp và ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam, tránh phụ thuộc hoàn toàn vào dữ liệu quốc tế” - ông Phúc nhấn mạnh.

Không chỉ dừng ở việc xây dựng một bộ dữ liệu phục vụ trước mắt, các cơ quan quản lý đang hướng tới hình thành hệ thống dữ liệu mở phục vụ EUDR trong dài hạn. Theo lộ trình, sau khi tiếp nhận đầy đủ kết quả rà soát từ 34 tỉnh, thành phố, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm sẽ công bố phiên bản 1.0 của bản đồ trên website để doanh nghiệp và các bên liên quan truy cập, sử dụng.

Dữ liệu này sẽ tiếp tục được cập nhật theo hướng mở tương tự mô hình của JRC, với các phiên bản 2.0, 3.0 trong tương lai nhằm nâng cao độ chính xác và độ tin cậy.

Hiện đã có 19/34 địa phương gửi dữ liệu hoàn chỉnh về trung ương. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp nhiều khó khăn do thiếu dữ liệu hiện trạng rừng năm 2020 tại một số địa phương, năng lực kỹ thuật chưa đồng đều và tâm lý e ngại trách nhiệm khi dữ liệu mới có sai khác với bản đồ cũ.

Để hỗ trợ các địa phương, nhóm chuyên gia đã phát triển bộ công cụ rà soát miễn phí trên nền tảng mã nguồn mở, tích hợp dữ liệu ảnh Sentinel, Planet và Google Earth để kiểm chứng nhanh các khu vực nghi ngờ.

Theo ThS. Phạm Ngọc Hải - Viện Điều tra Quy hoạch rừng, dữ liệu quốc tế chỉ nên được coi là lớp tham chiếu, không phải dữ liệu pháp lý quyết định. Trong xử lý các “vùng vàng” và “vùng đỏ”, dữ liệu địa phương vẫn giữ vai trò then chốt vì đây là nơi nắm rõ hiện trạng sử dụng đất, lịch sử canh tác và hồ sơ thực tế.

Các chuyên gia cũng cảnh báo mức độ rủi ro theo EUDR đối với các ngành hàng như cà phê, cao su và gỗ hiện vẫn ở mức cao, đặc biệt tại khu vực Tây Nguyên. Vì vậy, các địa phương cần tiếp tục bố trí nguồn lực và nhân lực để rà soát dữ liệu kỹ lưỡng trong các giai đoạn tiếp theo.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 6/2026, EU dự kiến xây dựng “kho dữ liệu pháp lý” phục vụ EUDR và bản đồ ranh giới rừng của Việt Nam có thể được tích hợp vào hệ thống này cùng các quy định liên quan đến đất đai, lâm nghiệp và truy xuất nguồn gốc.

Nếu sở hữu bộ dữ liệu có độ tin cậy cao, được cập nhật thường xuyên và có xác nhận từ địa phương, Việt Nam sẽ có thêm cơ sở quan trọng để bảo vệ doanh nghiệp trước nguy cơ bị đánh giá sai về mất rừng. Quan trọng hơn, việc chủ động xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia còn cho thấy năng lực thích ứng của Việt Nam trước xu thế thương mại xanh và các tiêu chuẩn phát triển bền vững đang ngày càng trở thành “giấy thông hành” bắt buộc trong xuất khẩu toàn cầu.
Diệu Hoa
Từ khóa:
hoàn thiện bản đồ rừng eu

Bài liên quan

Xây dựng dữ liệu vùng trồng: “Tấm vé thông hành” để nông, lâm sản Việt vào EU

Xây dựng dữ liệu vùng trồng: “Tấm vé thông hành” để nông, lâm sản Việt vào EU

Thanh long Việt Nam xuất sang EU thuộc diện kiểm soát tăng cường với tần suất 30%

Thanh long Việt Nam xuất sang EU thuộc diện kiểm soát tăng cường với tần suất 30%

Việt Nam - EU mở rộng hợp tác chiến lược, đón dòng vốn 560 triệu EUR cho hạ tầng và tăng trưởng xanh

Việt Nam - EU mở rộng hợp tác chiến lược, đón dòng vốn 560 triệu EUR cho hạ tầng và tăng trưởng xanh

Dành cho bạn

Nâng chất lượng hàng hóa để đón dòng vốn ngoại hậu nâng hạng

Nâng chất lượng hàng hóa để đón dòng vốn ngoại hậu nâng hạng

Khai thác than, khoáng sản gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường

Khai thác than, khoáng sản gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Đối thoại Shangri-La lần thứ 23

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Đối thoại Shangri-La lần thứ 23

PGBank sắp chốt quyền chia cổ tức 7,5%, tiếp tục hành trình tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng

PGBank sắp chốt quyền chia cổ tức 7,5%, tiếp tục hành trình tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng

Hà Nội ưu tiên phát triển nhà ở cho công nhân

Hà Nội ưu tiên phát triển nhà ở cho công nhân

Số hóa chứng từ phục vụ thông quan tập trung từ 1/6/2026

Số hóa chứng từ phục vụ thông quan tập trung từ 1/6/2026

Đọc thêm

Đồng Tháp chung tay giảm nhựa dùng một lần, hướng tới môi trường sống xanh bền vững

Đồng Tháp chung tay giảm nhựa dùng một lần, hướng tới môi trường sống xanh bền vững

(TBTCO) - Ngày 29/5, tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ phát động tuyên truyền phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và giảm thiểu chất thải nhựa năm 2026.
Phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường 2026

Phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường 2026

(TBTCO) - Các bộ, ngành, địa phương trên cả nước được đề nghị tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 theo hướng thiết thực, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế biển xanh bền vững.
Tiềm năng phát triển điện gió ở Việt Nam rất lớn

Tiềm năng phát triển điện gió ở Việt Nam rất lớn

(TBTCO) - Khẳng định Việt Nam sở hữu tiềm năng điện gió rất lớn, ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Kinh doanh và phát triển dự án - phụ trách thị trường phía Nam, Công ty cổ phần Xây dựng Công trình IPC (IPC E&C) cho biết, IPC E&C mong muốn chia sẻ kinh nghiệm để nhà đầu tư nâng cao hiệu quả và khả năng thành công của các dự án điện gió trong tương lai.
Đà Nẵng phát động Tháng hành động vì môi trường 2026, thúc đẩy kinh tế biển xanh bền vững

Đà Nẵng phát động Tháng hành động vì môi trường 2026, thúc đẩy kinh tế biển xanh bền vững

Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 được TP. Đà Nẵng triển khai từ nay đến hết tháng 6/2026, trong đó cao điểm tập trung từ ngày 1 - 8/6/2026, với chuỗi hoạt động trồng cây xanh, làm sạch bờ biển, bảo vệ hệ sinh thái biển xanh bền vững...
Tuổi trẻ Điện Biên triển khai nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường xanh

Tuổi trẻ Điện Biên triển khai nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường xanh

(TBTCO) - Tuổi trẻ Điện Biên đồng loạt triển khai nhiều công trình và hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Từ “thắp sáng đường quê”, trồng cây xanh đến vệ sinh môi trường, các hoạt động đã góp phần tạo diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp tại nhiều địa phương.
TP. Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm hành vi đổ trộm rác thải gây ô nhiễm môi trường

TP. Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm hành vi đổ trộm rác thải gây ô nhiễm môi trường

(TBTCO) - Để kịp thời chấn chỉnh những bất cập trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn, lãnh đạo TP. Đà Nẵng yêu cầu các phường, xã đồng loạt triển khai đợt tuyên truyền, vận động cao điểm về bảo vệ môi trường từ ngày 5/6 đến ngày 15/6/2026, đồng thời nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Nông dân Đồng bằng sông Cửu Long chủ động hơn trước rủi ro khí hậu nhờ bảo hiểm và tín dụng xanh

Nông dân Đồng bằng sông Cửu Long chủ động hơn trước rủi ro khí hậu nhờ bảo hiểm và tín dụng xanh

(TBTCO) - Sau hai năm triển khai, dự án Sáng kiến tài trợ rủi ro do khí hậu cho ngành nông nghiệp tại Việt Nam (AgriCRF-VN) đã giúp hàng nghìn nông dân tiếp cận các giải pháp tài chính thích ứng biến đổi khí hậu, từ bảo hiểm nông nghiệp đến tín dụng xanh, mở ra hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp bền vững tại Đồng bằng sông Cửu Long.
Giải pháp sản xuất xanh thông minh mở hướng phát triển bền vững cho ngành sữa

Giải pháp sản xuất xanh thông minh mở hướng phát triển bền vững cho ngành sữa

(TBTCO) - Tại Vietnam Dairy 2026, xu hướng đẩy mạnh chuyển đổi số được xác định là chìa khóa giúp ngành sữa tối ưu vận hành, giảm tác động môi trường và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh yêu cầu về an toàn thực phẩm ngày càng cao.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thúc đẩy hợp tác phát triển thị trường vốn, tăng cường kết nối tài chính Việt Nam - Singapore

Thúc đẩy hợp tác phát triển thị trường vốn, tăng cường kết nối tài chính Việt Nam - Singapore

Ngày 30/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 30/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 30/5: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 30/5: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Việt Nam thịnh vượng và mạnh mẽ sẽ mang lại lợi ích to lớn cho Singapore

Việt Nam thịnh vượng và mạnh mẽ sẽ mang lại lợi ích to lớn cho Singapore

Hoàn thiện bản đồ rừng để giữ "cửa" xuất khẩu sang EU

Hoàn thiện bản đồ rừng để giữ "cửa" xuất khẩu sang EU

Dòng tiền trả nợ trái phiếu dự kiến tăng mạnh trong tháng 6

Dòng tiền trả nợ trái phiếu dự kiến tăng mạnh trong tháng 6

Ngày 30/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng - giảm trái chiều

Ngày 30/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng - giảm trái chiều

Ngày 30/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Ngày 30/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Ngày 30/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Ngày 30/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Ngày 28/5: Giá heo hơi vẫn duy trì ở mức khá cao tại nhiều khu vực

Ngày 28/5: Giá heo hơi vẫn duy trì ở mức khá cao tại nhiều khu vực

Thống nhất phương án sắp xếp doanh nghiệp có vốn nhà nước

Thống nhất phương án sắp xếp doanh nghiệp có vốn nhà nước

Giá vàng hôm nay ngày 29/5: Giá vàng trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 29/5: Giá vàng trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Tỷ giá USD hôm nay (29/5): USD nhích nhẹ, DXY giữ nhịp khi Mỹ - Iran tạm thời gia hạn ngừng bắn 60 ngày

Tỷ giá USD hôm nay (29/5): USD nhích nhẹ, DXY giữ nhịp khi Mỹ - Iran tạm thời gia hạn ngừng bắn 60 ngày

Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại

Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại

Hải quan tăng cường kiểm soát, ngăn hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ

Hải quan tăng cường kiểm soát, ngăn hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ