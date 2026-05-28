TP. Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm hành vi đổ trộm rác thải gây ô nhiễm môi trường

23:00 | 28/05/2026
(TBTCO) - Để kịp thời chấn chỉnh những bất cập trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn, lãnh đạo TP. Đà Nẵng yêu cầu các phường, xã đồng loạt triển khai đợt tuyên truyền, vận động cao điểm về bảo vệ môi trường từ ngày 5/6 đến ngày 15/6/2026, đồng thời nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Theo UBND TP. Đà Nẵng, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, công tác vệ sinh môi trường, thu gom và chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại một số khu vực thuộc địa bàn TP. Đà Nẵng (cũ) vẫn chưa đảm bảo chất lượng. Thực tế kiểm tra và phản ánh từ dư luận cho thấy còn nhiều hạn chế như: tập kết rác sai quy định, rác thải tồn đọng không được xử lý kịp thời…

Đặc biệt, tình trạng chôn lấp, đổ trộm giá hạ, xà bần và chất thải xây dựng tại các khu đất trống, khu vực giáp ranh diễn ra phức tạp, gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng xấu đến môi trường du lịch TP. Đà Nẵng.

Lực lượng chức năng phường Sơn Trà bắt quả tang xe tải đổ trộm rác thải xây dựng.

Để kịp thời chấn chỉnh, lãnh đạo TP. Đà Nẵng yêu cầu các phường, xã đồng loạt triển khai đợt tuyên truyền, vận động cao điểm về bảo vệ môi trường từ ngày 5/6 (Ngày Môi trường Thế giới) đến ngày 15/6/2026.

Theo đó, UBND các phường, xã phổ biến thông tin đến từng hộ dân, lồng ghép vào các cuộc họp khu dân cư, tổ dân phố. Đồng thời, tiến hành đặt biển cấm đổ rác, lắp đặt camera giám sát tại các khu đất trống. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Đà Nẵng phát động ra quân tổng vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, đường phố, ngõ xóm; tổ chức vớt rác tại sông, hồ, bãi biển vào các ngày thứ 7, Chủ nhật hằng tuần, từ tháng 6/2026.
Hải Phòng hiện đại hóa xử lý rác thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Tuổi trẻ Khánh Hòa đồng loạt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”, lan tỏa lối sống xanh

Sôi nổi hoạt động “Ngày Chủ nhật Xanh” tại Báo Tài chính - Đầu tư

Hoàn thiện mô hình quản trị vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam

Theo ý kiến của nhiều chuyên gia và tổ chức bảo tồn, việc sắp xếp hệ thống vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên cần dựa trên giá trị sinh thái và mục tiêu bảo tồn lâu dài, nhằm bảo vệ hiệu quả “lá chắn” an ninh sinh thái quốc gia.
(TBTCO) - Sự kiện khởi động Chương trình Đối tác hành động carbon xanh dương khẳng định cam kết của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác về carbon xanh dương, hướng tới phát triển kinh tế biển bền vững, bao trùm và thích ứng với biến đổi khí hậu.
(TBTCO) - Đẩy mạnh sử dụng nhiên liệu sinh học là giải pháp được Khánh Hòa ưu tiên nhằm giảm phát thải, bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên và hướng tới phát triển xanh. Việc mở rộng sử dụng xăng sinh học góp phần tiết kiệm tài nguyên hóa thạch, hình thành lối sống thân thiện với môi trường trong cộng đồng.
(TBTCO) - Giữa bối cảnh các quốc gia trong khu vực đồng loạt tung chính sách ưu đãi để hút vốn đầu tư xanh, Việt Nam được nhiều tập đoàn quốc tế đánh giá là một trong những thị trường giàu tiềm năng nhất châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt ở lĩnh vực điện gió ngoài khơi.
Kiên định quan điểm không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế, những năm qua, Quảng Ninh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo vệ môi trường biển, bảo tồn đa dạng sinh học và phục hồi hệ sinh thái tự nhiên, từng bước xây dựng nền kinh tế biển xanh, hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững.
Việc mở rộng sử dụng xăng sinh học E10 được đánh giá là bước đi cần thiết trong lộ trình phát triển kinh tế xanh, giảm phát thải carbon và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Bộ Công thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp doanh nghiệp, chuyên gia và truyền thông để nâng cao nhận thức người tiêu dùng về loại nhiên liệu này.
(TBTCO) - Với chủ đề "Điện gió kiến tạo thịnh vượng tại châu Á - Thái Bình Dương: Xây dựng nền kinh tế vận hành bằng điện thông qua mở rộng quy mô điện gió và chuỗi cung ứng", Hội nghị Năng lượng gió khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 9/6 - 11/6/2026 tại Hà Nội, Việt Nam.
Không chỉ siết chặt quản lý tài nguyên và kiểm soát ô nhiễm, Quảng Ninh đang từng bước nâng chuẩn bảo vệ môi trường bằng tư duy quản trị hiện đại. Những chuyển động từ chính sách đến thực tiễn cho thấy quyết tâm giữ vững mục tiêu phát triển nhanh nhưng bền vững, kiên định quan điểm không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế.
