TP. Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm hành vi đổ trộm rác thải gây ô nhiễm môi trường

Theo UBND TP. Đà Nẵng, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, công tác vệ sinh môi trường, thu gom và chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại một số khu vực thuộc địa bàn TP. Đà Nẵng (cũ) vẫn chưa đảm bảo chất lượng. Thực tế kiểm tra và phản ánh từ dư luận cho thấy còn nhiều hạn chế như: tập kết rác sai quy định, rác thải tồn đọng không được xử lý kịp thời…

Đặc biệt, tình trạng chôn lấp, đổ trộm giá hạ, xà bần và chất thải xây dựng tại các khu đất trống, khu vực giáp ranh diễn ra phức tạp, gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng xấu đến môi trường du lịch TP. Đà Nẵng.

Lực lượng chức năng phường Sơn Trà bắt quả tang xe tải đổ trộm rác thải xây dựng.

Để kịp thời chấn chỉnh, lãnh đạo TP. Đà Nẵng yêu cầu các phường, xã đồng loạt triển khai đợt tuyên truyền, vận động cao điểm về bảo vệ môi trường từ ngày 5/6 (Ngày Môi trường Thế giới) đến ngày 15/6/2026.

Theo đó, UBND các phường, xã phổ biến thông tin đến từng hộ dân, lồng ghép vào các cuộc họp khu dân cư, tổ dân phố. Đồng thời, tiến hành đặt biển cấm đổ rác, lắp đặt camera giám sát tại các khu đất trống. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.