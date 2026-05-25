Tuổi trẻ Khánh Hòa đồng loạt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”, lan tỏa lối sống xanh

Nguyễn Vân

16:18 | 25/05/2026
Hàng loạt hoạt động thu gom rác thải, làm sạch môi trường, trồng cây xanh và xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường đã được tuổi trẻ Khánh Hòa triển khai đồng loạt trong Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc lần thứ II năm 2026.
Hưởng ứng Kế hoạch ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” đồng loạt toàn quốc lần thứ II năm 2026 do Trung ương Đoàn phát động, ngày 24/5, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực vì môi trường.

Chiến dịch góp phần làm sạch cảnh quan, lan tỏa tinh thần sống xanh, trách nhiệm cộng đồng trong đoàn viên, thanh niên và người dân.

Tuổi trẻ Khánh Hòa đồng loạt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”, lan tỏa lối sống xanh. Ảnh: TL

Tại nhiều địa phương, đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường, thu gom và phân loại rác thải tại khu dân cư, tuyến đường, bãi biển và khu vực công cộng. Nhiều điểm tồn đọng rác thải, khu vực ô nhiễm cục bộ cũng được xử lý, góp phần cải thiện mỹ quan đô thị và môi trường sống.

Bên cạnh hoạt động làm sạch môi trường, tuổi trẻ Khánh Hòa còn tổ chức khơi thông dòng chảy tại các tuyến kênh mương, cống rãnh nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm và ngập úng cục bộ trong mùa mưa. Các nghĩa trang liệt sĩ, khu vực ven sông, hồ và bờ biển cũng được ra quân vệ sinh, chỉnh trang sạch đẹp.

Nhiều công trình, phần việc thanh niên tiếp tục được triển khai trong dịp này như trồng mới và chăm sóc cây xanh, xây dựng các tuyến đường xanh - sạch - đẹp, tuyến đường hoa thanh niên và mô hình cộng đồng hạn chế rác thải nhựa.

Một số cơ sở Đoàn còn duy trì hiệu quả các mô hình “Vườn ươm thanh niên”, “Con đường bích họa”, “Thắp sáng đường quê”, qua đó góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường.

Không chỉ tập trung vào các hoạt động trực tiếp, các cấp bộ Đoàn còn đẩy mạnh tuyên truyền về chống rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn và xây dựng lối sống xanh trong đoàn viên, thanh niên và người dân. Nhiều hoạt động truyền thông được triển khai trên nền tảng số nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường rộng rãi hơn trong cộng đồng.

Thông qua các hoạt động tình nguyện vì môi trường, tuổi trẻ Khánh Hòa tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, tiên phong trong các phong trào bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và xây dựng cộng đồng xanh.

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả từ cơ sở cũng đang được các tổ chức Đoàn tiếp tục nhân rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Qua đó, tinh thần sống xanh, hành động xanh từng bước trở thành thói quen thường xuyên trong cộng đồng dân cư, nhất là thế hệ trẻ./.

Theo Tỉnh đoàn Khánh Hòa, chiến dịch “Ngày Chủ nhật xanh” không chỉ tạo hiệu ứng tích cực trong việc cải thiện cảnh quan môi trường mà còn góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong giữ gìn vệ sinh môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.
Tuổi trẻ Khánh Hòa ngày chủ nhật xanh môi trường sống thu gom rác thải Ra quân đồng loạt

An Giang đề cao trách nhiệm bảo vệ môi trường, nâng thứ hạng quản trị xanh

(TBTCO) - Đẩy mạnh sử dụng nhiên liệu sinh học là giải pháp được Khánh Hòa ưu tiên nhằm giảm phát thải, bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên và hướng tới phát triển xanh. Việc mở rộng sử dụng xăng sinh học góp phần tiết kiệm tài nguyên hóa thạch, hình thành lối sống thân thiện với môi trường trong cộng đồng.
(TBTCO) - Giữa bối cảnh các quốc gia trong khu vực đồng loạt tung chính sách ưu đãi để hút vốn đầu tư xanh, Việt Nam được nhiều tập đoàn quốc tế đánh giá là một trong những thị trường giàu tiềm năng nhất châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt ở lĩnh vực điện gió ngoài khơi.
Kiên định quan điểm không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế, những năm qua, Quảng Ninh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo vệ môi trường biển, bảo tồn đa dạng sinh học và phục hồi hệ sinh thái tự nhiên, từng bước xây dựng nền kinh tế biển xanh, hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững.
Việc mở rộng sử dụng xăng sinh học E10 được đánh giá là bước đi cần thiết trong lộ trình phát triển kinh tế xanh, giảm phát thải carbon và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Bộ Công thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp doanh nghiệp, chuyên gia và truyền thông để nâng cao nhận thức người tiêu dùng về loại nhiên liệu này.
(TBTCO) - Với chủ đề “Điện gió kiến tạo thịnh vượng tại châu Á - Thái Bình Dương: Xây dựng nền kinh tế vận hành bằng điện thông qua mở rộng quy mô điện gió và chuỗi cung ứng”, Hội nghị Năng lượng gió khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 9/6 - 11/6/2026 tại Hà Nội, Việt Nam.
Không chỉ siết chặt quản lý tài nguyên và kiểm soát ô nhiễm, Quảng Ninh đang từng bước nâng chuẩn bảo vệ môi trường bằng tư duy quản trị hiện đại. Những chuyển động từ chính sách đến thực tiễn cho thấy quyết tâm giữ vững mục tiêu phát triển nhanh nhưng bền vững, kiên định quan điểm không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế.
(TBTCO) - Chính phủ Australia đã công bố cam kết lên đến 10 triệu USD cho công ty đầu tư mạo hiểm Do Ventures Fund II, cung cấp vốn cho các doanh nghiệp Việt Nam tập trung vào khí hậu và củng cố thị trường đầu tư khí hậu của Việt Nam để thu hút tài chính tư nhân lớn hơn.
Từ ngành than đến du lịch biển đảo, Quảng Ninh đang triển khai nhiều sáng kiến xanh nhằm giảm phát thải, kiểm soát ô nhiễm và nâng cao ý thức cộng đồng, hướng tới mô hình phát triển kinh tế bền vững.
