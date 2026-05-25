Hưởng ứng Kế hoạch ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” đồng loạt toàn quốc lần thứ II năm 2026 do Trung ương Đoàn phát động, ngày 24/5, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực vì môi trường.

Chiến dịch góp phần làm sạch cảnh quan, lan tỏa tinh thần sống xanh, trách nhiệm cộng đồng trong đoàn viên, thanh niên và người dân.

Tuổi trẻ Khánh Hòa đồng loạt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”, lan tỏa lối sống xanh. Ảnh: TL

Tại nhiều địa phương, đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường, thu gom và phân loại rác thải tại khu dân cư, tuyến đường, bãi biển và khu vực công cộng. Nhiều điểm tồn đọng rác thải, khu vực ô nhiễm cục bộ cũng được xử lý, góp phần cải thiện mỹ quan đô thị và môi trường sống.

Bên cạnh hoạt động làm sạch môi trường, tuổi trẻ Khánh Hòa còn tổ chức khơi thông dòng chảy tại các tuyến kênh mương, cống rãnh nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm và ngập úng cục bộ trong mùa mưa. Các nghĩa trang liệt sĩ, khu vực ven sông, hồ và bờ biển cũng được ra quân vệ sinh, chỉnh trang sạch đẹp.

Nhiều công trình, phần việc thanh niên tiếp tục được triển khai trong dịp này như trồng mới và chăm sóc cây xanh, xây dựng các tuyến đường xanh - sạch - đẹp, tuyến đường hoa thanh niên và mô hình cộng đồng hạn chế rác thải nhựa.

Một số cơ sở Đoàn còn duy trì hiệu quả các mô hình “Vườn ươm thanh niên”, “Con đường bích họa”, “Thắp sáng đường quê”, qua đó góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường.

Không chỉ tập trung vào các hoạt động trực tiếp, các cấp bộ Đoàn còn đẩy mạnh tuyên truyền về chống rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn và xây dựng lối sống xanh trong đoàn viên, thanh niên và người dân. Nhiều hoạt động truyền thông được triển khai trên nền tảng số nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường rộng rãi hơn trong cộng đồng.

Thông qua các hoạt động tình nguyện vì môi trường, tuổi trẻ Khánh Hòa tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, tiên phong trong các phong trào bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và xây dựng cộng đồng xanh.

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả từ cơ sở cũng đang được các tổ chức Đoàn tiếp tục nhân rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Qua đó, tinh thần sống xanh, hành động xanh từng bước trở thành thói quen thường xuyên trong cộng đồng dân cư, nhất là thế hệ trẻ./.