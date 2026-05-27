Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Thái Lan

15:34 | 27/05/2026
(TBTCO) - Chiều 27/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Udon Thani (tỉnh Udon Thani), bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Thái Lan theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân từ ngày 27 - 29/5.
Kiều bào Việt Nam tại Udon Thani đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quốc tế Udon Thani. Ảnh: TTXVN.

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay, phía Thái Lan có: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan Watcharaphon Khaokham; Lãnh đạo tỉnh Udon Thani…

Về phía Việt Nam có: Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng và Phu nhân; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh và Phu nhân; các cán bộ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.

Ngay sau khi xuống sân bay quốc tế Udon Thani, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh; gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.

Việt Nam và Thái Lan là hai nước láng giềng gần gũi, có nhiều lợi ích tương đồng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Trải qua gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 - 2026), quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ, toàn diện, trở thành một trong những mối quan hệ năng động và hiệu quả nhất trong ASEAN.

Thời gian gần đây, quan hệ Việt Nam - Thái Lan đã có những bước phát triển rất tích cực, thực chất và toàn diện. Hai nước nâng cấp quan hệ từ Đối tác Chiến lược lên Đối tác Chiến lược tăng cường và hiện nay là Đối tác Chiến lược toàn diện, phản ánh mức độ tin cậy chính trị ngày càng cao giữa hai bên.

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Thái Lan lần này thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ với Thái Lan cũng như đối với khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ hợp tác mới, qua đó tạo thêm xung lực cho quan hệ song phương trong thời gian tới./.

Theo TTXVN
(TBTCO) - Chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân từ ngày 27 - 29/5/2026 diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Thái Lan đang bước vào giai đoạn phát triển sâu rộng nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.
(TBTCO) - Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân, Tổng Bí thư , Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Philippines từ ngày 31/5 đến ngày 1/6/2026.
(TBTCO) - Chiều 26/5, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế đưa ra thông báo chính thức về việc tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026.
Chia sẻ với báo chí trước chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết, quan hệ Việt Nam - Singapore hiện nay không chỉ dừng ở hợp tác kinh tế truyền thống, mà đang phát triển theo chiều sâu chiến lược, hướng tới các lĩnh vực của tương lai, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của mỗi nước và cho liên kết khu vực ASEAN.
(TBTCO) - Trong vòng hơn 20 ngày, Chính phủ đã thực hiện một "chiến dịch thần tốc" nhằm cắt giảm và đơn giản hóa hàng nghìn thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Đây không phải là nhiệm vụ mới nhưng việc tiến hành triệt để ở quy mô lớn chính là giải pháp cốt lõi để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo bệ phóng cho mục tiêu tăng trưởng đột phá.
(TBTCO) - Chiều 25/5, tại Hà Nội, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phối hợp với Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị “Doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân Việt Nam với đổi mới mô hình phát triển đất nước và chính sách đảng viên làm kinh tế tư nhân”.
(TBTCO) - TP. Hải Phòng đang xem xét phương án tăng 56 phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã theo quy định tại Nghị định số 370/2025/NĐ-CP trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
350 dự án, khu đất được áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 170 và Nghị quyết 29 của Quốc hội nhằm tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực, chặn đứng lãng phí vừa được Đà Nẵng công bố công khai.
