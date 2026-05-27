TP. Hồ Chí Minh muốn kéo doanh nghiệp nội địa vào sâu hơn chuỗi sản xuất toàn cầu

Theo kế hoạch, TP. Hồ Chí Minh sẽ tập trung xây dựng chuỗi liên kết ở 4 ngành gồm: cơ khí; điện tử - công nghệ thông tin; hóa dược - cao su nhựa; chế biến lương thực - thực phẩm. Điểm đáng chú ý là Thành phố khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu chuỗi và doanh nghiệp FDI để tạo hiệu ứng lan tỏa, kết nối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn.

Mục tiêu đến năm 2030, TP. Hồ Chí Minh hình thành tối thiểu 4 cụm liên kết ngành và chuỗi giá trị tương ứng với 4 ngành công nghiệp trọng yếu. Thành phố cũng đặt mục tiêu thu hút ít nhất 4 doanh nghiệp lớn làm đầu mối liên kết và có từ 7 đến 12 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Bên cạnh đó, 100% doanh nghiệp được công nhận tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị phải đạt các tiêu chuẩn cơ bản về quản trị chất lượng hoặc tiêu chuẩn ngành. Thành phố đồng thời xây dựng nền tảng số kết nối chuỗi cung ứng, phục vụ tìm kiếm nguồn cung, kết nối khách hàng, giao thương và đánh giá năng lực nhà cung cấp.

Để thúc đẩy liên kết thực chất, TP. Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức nhiều hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp đầu chuỗi với doanh nghiệp nội địa; khảo sát nhu cầu nội địa hóa; tổ chức hội thảo chuyên ngành, hội nghị giao thương; hỗ trợ thử nghiệm đơn hàng, đánh giá mẫu sản phẩm và chuyển giao tiêu chuẩn kỹ thuật.

Song song đó là chương trình phát triển nhà cung ứng tiềm năng theo từng nhóm ngành như cơ khí - tự động hóa; điện - điện tử - công nghệ thông tin; hóa dược - cao su nhựa; chế biến lương thực - thực phẩm. Các doanh nghiệp tham gia sẽ được hỗ trợ đào tạo, tư vấn cải tiến, nâng cao năng lực quản trị sản xuất và chất lượng để đáp ứng yêu cầu từ doanh nghiệp đầu chuỗi và nhà đầu tư FDI.

Ngoài câu chuyện kết nối sản xuất, Thành phố cũng đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp về nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tiếp cận tín dụng, ưu đãi thuế và mặt bằng sản xuất.

TP. Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các công cụ quản trị hiện đại như ISO, LEAN, TPM, 5S, Kaizen, ERP, MES; triển khai mô hình nhà máy thông minh; hỗ trợ chuyển giao công nghệ, đăng ký sở hữu trí tuệ, kiểm định và chứng nhận chất lượng.

Với định hướng này, TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng tạo ra mạng lưới liên kết sản xuất chặt chẽ hơn giữa doanh nghiệp nội địa với các doanh nghiệp đầu chuỗi và nhà đầu tư FDI. Đây cũng được xem là bước đi nhằm nâng sức cạnh tranh cho ngành công nghiệp Thành phố, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng toàn cầu./.