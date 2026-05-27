Đầu tư

TP. Hồ Chí Minh muốn kéo doanh nghiệp nội địa vào sâu hơn chuỗi sản xuất toàn cầu

16:41 | 27/05/2026
(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh đang hướng đến xây dựng chuỗi liên kết doanh nghiệp trong 4 ngành công nghiệp trọng yếu nhằm tăng kết nối với doanh nghiệp FDI, giúp doanh nghiệp nội địa tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Theo kế hoạch, TP. Hồ Chí Minh sẽ tập trung xây dựng chuỗi liên kết ở 4 ngành gồm: cơ khí; điện tử - công nghệ thông tin; hóa dược - cao su nhựa; chế biến lương thực - thực phẩm. Điểm đáng chú ý là Thành phố khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu chuỗi và doanh nghiệp FDI để tạo hiệu ứng lan tỏa, kết nối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn.

Mục tiêu đến năm 2030, TP. Hồ Chí Minh hình thành tối thiểu 4 cụm liên kết ngành và chuỗi giá trị tương ứng với 4 ngành công nghiệp trọng yếu. Thành phố cũng đặt mục tiêu thu hút ít nhất 4 doanh nghiệp lớn làm đầu mối liên kết và có từ 7 đến 12 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Bên cạnh đó, 100% doanh nghiệp được công nhận tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị phải đạt các tiêu chuẩn cơ bản về quản trị chất lượng hoặc tiêu chuẩn ngành. Thành phố đồng thời xây dựng nền tảng số kết nối chuỗi cung ứng, phục vụ tìm kiếm nguồn cung, kết nối khách hàng, giao thương và đánh giá năng lực nhà cung cấp.

Để thúc đẩy liên kết thực chất, TP. Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức nhiều hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp đầu chuỗi với doanh nghiệp nội địa; khảo sát nhu cầu nội địa hóa; tổ chức hội thảo chuyên ngành, hội nghị giao thương; hỗ trợ thử nghiệm đơn hàng, đánh giá mẫu sản phẩm và chuyển giao tiêu chuẩn kỹ thuật.

Song song đó là chương trình phát triển nhà cung ứng tiềm năng theo từng nhóm ngành như cơ khí - tự động hóa; điện - điện tử - công nghệ thông tin; hóa dược - cao su nhựa; chế biến lương thực - thực phẩm. Các doanh nghiệp tham gia sẽ được hỗ trợ đào tạo, tư vấn cải tiến, nâng cao năng lực quản trị sản xuất và chất lượng để đáp ứng yêu cầu từ doanh nghiệp đầu chuỗi và nhà đầu tư FDI.

Ngoài câu chuyện kết nối sản xuất, Thành phố cũng đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp về nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tiếp cận tín dụng, ưu đãi thuế và mặt bằng sản xuất.

TP. Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các công cụ quản trị hiện đại như ISO, LEAN, TPM, 5S, Kaizen, ERP, MES; triển khai mô hình nhà máy thông minh; hỗ trợ chuyển giao công nghệ, đăng ký sở hữu trí tuệ, kiểm định và chứng nhận chất lượng.

Với định hướng này, TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng tạo ra mạng lưới liên kết sản xuất chặt chẽ hơn giữa doanh nghiệp nội địa với các doanh nghiệp đầu chuỗi và nhà đầu tư FDI. Đây cũng được xem là bước đi nhằm nâng sức cạnh tranh cho ngành công nghiệp Thành phố, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng toàn cầu./.

Lạc Nguyên
(TBTCO) - Theo ông Tyler Nguyễn Mạnh Dũng - Giám đốc Cấp cao Nghiên cứu Chiến lược Thị trường tại HSC, chu kỳ đẩy mạnh đầu tư công và phát triển hạ tầng đang mở ra dư địa tăng trưởng lớn cho nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, áp lực huy động vốn dài hạn cùng yêu cầu cao hơn về năng lực thi công, quản trị và sức khỏe tài chính đang khiến thị trường hạ tầng bước vào giai đoạn phân hóa mạnh.
(TBTCO) - Một trong những khó khăn lớn nhất của dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku là chưa được Trung ương bố trí kế hoạch vốn năm 2026, trong khi đó, vốn đối ứng ngân sách địa phương đã giải ngân hết, dẫn tới công tác tạm ứng, thanh toán cho nhà thầu chưa được kịp thời.
(TBTCO) - Trong 4 tháng đầu năm 2026, dòng vốn tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai tiếp tục chảy mạnh vào các lĩnh vực sản xuất, công nghiệp chế biến, nông nghiệp và thương mại. Đây cũng là nhóm ngành đang có nhu cầu vốn lớn nhất tại khu vực phía Nam.
(TBTCO) - Ngày 26/5, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương kiểm tra và chỉ đạo tiến độ thi công xây dựng trường nội trú tiểu học và trung học cơ sở tại xã Dân Hóa và xã Thượng Trạch.
(TBTCO) - Để tạo đột phá phát triển cho lĩnh vực văn hóa, du lịch của địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên chỉ đạo các sở, ngành liên quan ưu tiên nguồn lực, xây dựng chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược vào lĩnh vực này.
(TBTCO) - Với chủ đề "Điện gió kiến tạo thịnh vượng tại châu Á - Thái Bình Dương: Xây dựng nền kinh tế vận hành bằng điện thông qua mở rộng quy mô điện gió và chuỗi cung ứng", Hội nghị Năng lượng gió khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 9/6 - 11/6/2026 tại Hà Nội, Việt Nam.
Trong lĩnh vực đầu tư, 6 thủ tục hành chính được ban hành mới; 23 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 10 thủ tục hành chính bị bãi bỏ kể từ ngày 15/5/2026, theo Quyết định số 1165/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.
(TBTCO) - Chính phủ Australia đã công bố cam kết lên đến 10 triệu USD cho công ty đầu tư mạo hiểm Do Ventures Fund II, cung cấp vốn cho các doanh nghiệp Việt Nam tập trung vào khí hậu và củng cố thị trường đầu tư khí hậu của Việt Nam để thu hút tài chính tư nhân lớn hơn.
