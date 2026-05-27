Việt Nam chi hơn 10 tỷ USD nhập khẩu nhiên liệu trong 4 tháng đầu năm

Số liệu thống kê mới được Cục Hải quan công bố cho thấy, riêng tháng 4/2026, Việt Nam nhập khẩu gần 10,46 triệu tấn nhiên liệu các loại với trị giá khoảng 3,33 tỷ USD, tăng 35,4% về lượng và tăng 16,1% về trị giá so với tháng 3/2026.

Đáng chú ý, đơn giá nhập khẩu nhiều mặt hàng nhiên liệu tăng mạnh đã kéo kim ngạch nhập khẩu tăng cao. Trong đó, giá nhập khẩu khí đốt hóa lỏng tăng 43,8%; giá dầu thô tăng 36,3%; giá xăng dầu các loại tăng 29,5%; giá than các loại tăng 2,7% so với tháng trước.

Theo tính toán của cơ quan hải quan, riêng yếu tố giá đã làm kim ngạch nhập khẩu nhóm nhiên liệu tăng thêm khoảng 620 triệu USD trong tháng 4, trong khi yếu tố tăng sản lượng chỉ làm tăng khoảng 267 triệu USD.

Lũy kế đến hết tháng 4/2026, cả nước nhập khẩu 34,22 triệu tấn nhiên liệu với trị giá đạt 10,35 tỷ USD, tăng 2,4% về lượng, nhưng tăng mạnh 25,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Trong cơ cấu nhập khẩu, than các loại tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 24,98 triệu tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Khí đốt hóa lỏng đạt 1,32 triệu tấn, tăng mạnh 34,5%.

Đối với xăng dầu các loại, lượng nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm đạt 4,13 triệu tấn, tăng 28,7%, với trị giá lên tới 4,26 tỷ USD, tăng tới 92,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, dầu diesel nhập khẩu đạt 2,19 triệu tấn, tăng 45,7% và chiếm 53% tổng lượng xăng dầu nhập khẩu; xăng đạt 1,04 triệu tấn, tăng 27,5%; nhiên liệu bay đạt 719 nghìn tấn, tăng 3%.

Singapore tiếp tục là thị trường cung cấp xăng dầu lớn nhất cho Việt Nam với lượng đạt 1,38 triệu tấn. Hàn Quốc đứng thứ hai với 1,11 triệu tấn, tăng 35%, trong khi nhập khẩu từ Malaysia tăng mạnh lên 907 nghìn tấn, cao gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước./.