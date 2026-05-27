Việt Nam chi hơn 10 tỷ USD nhập khẩu nhiên liệu trong 4 tháng đầu năm

15:37 | 27/05/2026
(TBTCO) - Theo thông tin từ Cục Hải quan, nhập khẩu nhóm nhiên liệu của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong những tháng đầu năm 2026, chủ yếu do giá năng lượng trên thị trường thế giới duy trì ở mức cao. Trong 4 tháng, cả nước đã chi hơn 10,35 tỷ USD để nhập khẩu than, dầu thô, xăng dầu và khí đốt hóa lỏng, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm trước.
Số liệu thống kê mới được Cục Hải quan công bố cho thấy, riêng tháng 4/2026, Việt Nam nhập khẩu gần 10,46 triệu tấn nhiên liệu các loại với trị giá khoảng 3,33 tỷ USD, tăng 35,4% về lượng và tăng 16,1% về trị giá so với tháng 3/2026.

Đáng chú ý, đơn giá nhập khẩu nhiều mặt hàng nhiên liệu tăng mạnh đã kéo kim ngạch nhập khẩu tăng cao. Trong đó, giá nhập khẩu khí đốt hóa lỏng tăng 43,8%; giá dầu thô tăng 36,3%; giá xăng dầu các loại tăng 29,5%; giá than các loại tăng 2,7% so với tháng trước.

Theo tính toán của cơ quan hải quan, riêng yếu tố giá đã làm kim ngạch nhập khẩu nhóm nhiên liệu tăng thêm khoảng 620 triệu USD trong tháng 4, trong khi yếu tố tăng sản lượng chỉ làm tăng khoảng 267 triệu USD.

Lũy kế đến hết tháng 4/2026, cả nước nhập khẩu 34,22 triệu tấn nhiên liệu với trị giá đạt 10,35 tỷ USD, tăng 2,4% về lượng, nhưng tăng mạnh 25,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Trong cơ cấu nhập khẩu, than các loại tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 24,98 triệu tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Khí đốt hóa lỏng đạt 1,32 triệu tấn, tăng mạnh 34,5%.

Đối với xăng dầu các loại, lượng nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm đạt 4,13 triệu tấn, tăng 28,7%, với trị giá lên tới 4,26 tỷ USD, tăng tới 92,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, dầu diesel nhập khẩu đạt 2,19 triệu tấn, tăng 45,7% và chiếm 53% tổng lượng xăng dầu nhập khẩu; xăng đạt 1,04 triệu tấn, tăng 27,5%; nhiên liệu bay đạt 719 nghìn tấn, tăng 3%.

Singapore tiếp tục là thị trường cung cấp xăng dầu lớn nhất cho Việt Nam với lượng đạt 1,38 triệu tấn. Hàn Quốc đứng thứ hai với 1,11 triệu tấn, tăng 35%, trong khi nhập khẩu từ Malaysia tăng mạnh lên 907 nghìn tấn, cao gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước./.

Cũng theo số liệu từ Cục Hải quan, nhập khẩu dầu thô của Việt Nam giảm đáng kể. Trong 4 tháng đầu năm, cả nước nhập khẩu 3,79 triệu tấn dầu thô với trị giá khoảng 2,4 tỷ USD, giảm 23,2% về lượng và giảm 16,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
(TBTCO) - Nhằm nâng cao năng lực kiểm soát địa bàn, chủ động phát hiện và xử lý các tình huống buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua tuyến cảng biển, Chi cục Hải quan khu vực X vừa tổ chức diễn tập nghiệp vụ với kịch bản giả định sát thực tế tại khu vực cảng biển Nghi Sơn.
(TBTCO) - Việc kê khai giá chuyển nhượng thấp hơn thực tế từng được xem là "thông lệ ngầm" trên thị trường bất động sản. Tuy nhiên, với cách tính thuế theo giá trị thực, tình trạng mua bán nhà "hai giá" được dự báo sẽ dần hết "đất sống".
(TBTCO) - Thuế tỉnh Gia Lai tiến hành rà soát, phân loại người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký hoặc có dấu hiệu bị lợi dụng thông tin để đăng ký kinh doanh không đúng thực tế.
(TBTCO) - Ngày 26/5/2026, Chi cục Hải quan khu vực X phối hợp với Ban Nghiệp vụ thuế hải quan và Ban Pháp chế (Cục Hải quan) tổ chức lớp tập huấn trị giá hải quan và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan cho công chức với nhiều nội dung mới bám sát thực tiễn quản lý, kiểm tra và thông quan hàng hóa.
Ngày 26/5, Cục Hải quan công bố số liệu, ghi nhận, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt gần 346 tỷ USD, tăng tới 24,7% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, trong khi xuất khẩu lập kỷ lục mới nhờ nhóm điện tử, máy móc tăng mạnh, nhập khẩu tăng nhanh, khiến nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD.
(TBTCO) - Thị trường ô tô nhập khẩu trong tháng 4/2026 ghi nhận sự sụt giảm mạnh cả về lượng và trị giá sau nhiều tháng tăng cao. Theo số liệu từ Cục Hải quan, xe nhập khẩu từ Trung Quốc tiếp tục tăng hiện diện tại Việt Nam, đặc biệt ở phân khúc xe tải và xe chuyên dụng.
(TBTCO) - Tính từ đầu năm 2026 đến ngày 30/4, đã có hơn 1,3 triệu tờ khai quyết toán thu nhập cá nhân nộp điện tử; trong đó hơn 1 triệu tờ khai có đề nghị hoàn thuế, tỷ lệ hồ sơ đủ điều kiện hoàn thuế tự động chiếm 95%... Những con số này đã cho thấy hiệu quả của việc triển khai hệ thống hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động trên nền tảng số và dữ liệu lớn.
(TBTCO) - Chung kết Festival Thuế 2026 đã trải qua 2 phần thi sôi động và đầy kịch tính, đội Bloom đã xuất sắc giành Quán quân cuộc thi với số điểm 94,8; tiếp đến Á quân thuộc về đội eTax Brigade; 2 đội đạt giải Quý quân là Attax và Fan Taxtic.
