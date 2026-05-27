Thuế tỉnh Phú Thọ phấn đấu thu ngân sách năm 2026 trên 51.000 tỷ đồng

Tính đến ngày 15/5/2026, số thu ngân sách nhà nước do Thuế tỉnh Phú Thọ thực hiện đạt 24.840 tỷ đồng, đạt 50,3% dự toán Trung ương giao, đạt 48,1% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước.

Mục tiêu năm 2026, Thuế tỉnh Phú Thọ phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước ở mức cao nhất, ước đạt trên 51.000 tỷ đồng, góp phần đảm bảo nguồn lực tài chính cho tỉnh.

Tuy nhiên, công tác thu ngân sách nhà nước các tháng tiếp theo được đánh giá là khó khăn do thực hiện các chính sách thuế tiêu thu đặc biệt, giá trị gia tăng, bảo vệ môi trường theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12/4/2026 của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế trị gia tăng, thuế tiêu thu đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Thuế cơ sở 1 tỉnh Phú Thọ và UBND phường Việt Trì phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác quản lý thuế tại địa phương.

Để hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước được giao năm 2026, đại diện Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị sẽ bám sát các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển.

Bên cạnh đó, tiếp tục chủ động tuyên truyền, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện các chính sách thuế mới đến người dân và doanh nghiệp; nắm bắt kịp thời các khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các luật, thông tư, nghị định trong lĩnh vực thuế; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cơ quan thuế.

Đặc biệt, Thuế tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế, tập trung rà soát, cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính đảm bảo theo đúng Kế hoạch Cải cách hành chính của Cục Thuế năm 2026 tại Quyết định số 160/QĐ-CT ngày 12/2/2026 của Cục Thuế nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp.

Đơn vị sẽ theo dõi sát tình hình thực tế, tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi sản xuất, kinh doanh, tạo đà phát triển kinh tế, nuôi dưỡng nguồn thu. Đồng thời, quản lý chặt chẽ các đối tượng thu, tiến độ thu nộp ngân sách; đánh giá, phân tích các yếu tố tác động đến số thu và có các giải pháp quản lý thu hiệu quả. Tiếp tục đề xuất và tăng cường thực hiện các giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước đối với các lĩnh vực có nhiều biến động, nhiều rủi ro.

Cùng với đó, Thuế tỉnh Phú Thọ tiếp tục triển khai thực hiện tốt chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế theo đúng Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thúc đẩy dòng vốn vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và triển khai các chính sách tài khóa khác nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp ổn định hoạt động, góp phần tăng thu bền vững cho ngân sách nhà nước.

Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương nhằm tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, chuyển nhượng bất động sản; triển khai thực hiện các chuyên đề chống thất thu thuế. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính thuế, đẩy mạnh điện tử hóa quản lý thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử..., trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế./.