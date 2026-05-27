Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Phú Thọ phấn đấu thu ngân sách năm 2026 trên 51.000 tỷ đồng

Tin và ảnh: Văn Học

Tin và ảnh: Văn Học

13:17 | 27/05/2026
(TBTCO) - Để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước đạt trên 51.000 tỷ đồng trong năm 2026, Thuế tỉnh Phú Thọ chủ động quản lý chặt chẽ các đối tượng thu, tiến độ thu nộp ngân sách; đánh giá, phân tích các yếu tố tác động đến số thu và có các giải pháp quản lý thu hiệu quả.
aa

Tính đến ngày 15/5/2026, số thu ngân sách nhà nước do Thuế tỉnh Phú Thọ thực hiện đạt 24.840 tỷ đồng, đạt 50,3% dự toán Trung ương giao, đạt 48,1% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước.

Mục tiêu năm 2026, Thuế tỉnh Phú Thọ phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước ở mức cao nhất, ước đạt trên 51.000 tỷ đồng, góp phần đảm bảo nguồn lực tài chính cho tỉnh.

Tuy nhiên, công tác thu ngân sách nhà nước các tháng tiếp theo được đánh giá là khó khăn do thực hiện các chính sách thuế tiêu thu đặc biệt, giá trị gia tăng, bảo vệ môi trường theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12/4/2026 của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế trị gia tăng, thuế tiêu thu đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Thuế tỉnh Phú Thọ phấn đấu thu ngân sách năm 2026 trên 51.000 tỷ đồng

Thuế cơ sở 1 tỉnh Phú Thọ và UBND phường Việt Trì phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác quản lý thuế tại địa phương.

Để hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước được giao năm 2026, đại diện Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị sẽ bám sát các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển.

Bên cạnh đó, tiếp tục chủ động tuyên truyền, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện các chính sách thuế mới đến người dân và doanh nghiệp; nắm bắt kịp thời các khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các luật, thông tư, nghị định trong lĩnh vực thuế; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cơ quan thuế.

Đặc biệt, Thuế tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế, tập trung rà soát, cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính đảm bảo theo đúng Kế hoạch Cải cách hành chính của Cục Thuế năm 2026 tại Quyết định số 160/QĐ-CT ngày 12/2/2026 của Cục Thuế nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp.

Đơn vị sẽ theo dõi sát tình hình thực tế, tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi sản xuất, kinh doanh, tạo đà phát triển kinh tế, nuôi dưỡng nguồn thu. Đồng thời, quản lý chặt chẽ các đối tượng thu, tiến độ thu nộp ngân sách; đánh giá, phân tích các yếu tố tác động đến số thu và có các giải pháp quản lý thu hiệu quả. Tiếp tục đề xuất và tăng cường thực hiện các giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước đối với các lĩnh vực có nhiều biến động, nhiều rủi ro.

Cùng với đó, Thuế tỉnh Phú Thọ tiếp tục triển khai thực hiện tốt chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế theo đúng Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thúc đẩy dòng vốn vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và triển khai các chính sách tài khóa khác nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp ổn định hoạt động, góp phần tăng thu bền vững cho ngân sách nhà nước.

Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương nhằm tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, chuyển nhượng bất động sản; triển khai thực hiện các chuyên đề chống thất thu thuế. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính thuế, đẩy mạnh điện tử hóa quản lý thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử..., trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế./.

Tin và ảnh: Văn Học
Từ khóa:
thuế tỉnh phú thọ dự toán thu ngân sách quản lý chặt chẽ đánh giá Đánh giá, phân tích Chính sách thuế tiêu thu hỗ trợ doanh nghiệp cải cách thủ tục hành chính

Bài liên quan

Cần một "hệ sinh thái" hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cần một "hệ sinh thái" hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Giải “cơn khát vốn” của doanh nghiệp vừa và nhỏ qua tổ chức cho vay không nhận tiền gửi

Giải “cơn khát vốn” của doanh nghiệp vừa và nhỏ qua tổ chức cho vay không nhận tiền gửi

Chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó, thúc đẩy tăng trưởng

Chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó, thúc đẩy tăng trưởng

Dành cho bạn

Khánh Hòa lan tỏa thói quen dùng nhiên liệu sạch, gìn giữ môi trường tự nhiên

Khánh Hòa lan tỏa thói quen dùng nhiên liệu sạch, gìn giữ môi trường tự nhiên

Cả nước có 21,73 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội

Cả nước có 21,73 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội

Cơ hội sở hữu tài khoản số đẹp từ ưu đãi lớn nhất năm của VietinBank

Cơ hội sở hữu tài khoản số đẹp từ ưu đãi lớn nhất năm của VietinBank

Phát triển nhà ở cho thuê đáp ứng nhu cầu ở thực của người dân

Phát triển nhà ở cho thuê đáp ứng nhu cầu ở thực của người dân

Hải quan diễn tập đấu tranh chống ma túy tại cảng biển Nghi Sơn

Hải quan diễn tập đấu tranh chống ma túy tại cảng biển Nghi Sơn

Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico tổ chức phiên chào giá cạnh tranh tiêu thụ tinh quặng sắt

Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico tổ chức phiên chào giá cạnh tranh tiêu thụ tinh quặng sắt

Đọc thêm

Xoá tình trạng mua bán nhà “hai giá”

Xoá tình trạng mua bán nhà “hai giá”

(TBTCO) - Việc kê khai giá chuyển nhượng thấp hơn thực tế từng được xem là “thông lệ ngầm” trên thị trường bất động sản. Tuy nhiên, với cách tính thuế theo giá trị thực, tình trạng mua bán nhà “hai giá” được dự báo sẽ dần hết “đất sống”.
Thuế tỉnh Gia Lai triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, vì môi trường kinh doanh minh bạch

Thuế tỉnh Gia Lai triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, vì môi trường kinh doanh minh bạch

(TBTCO) - Thuế tỉnh Gia Lai tiến hành rà soát, phân loại người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký hoặc có dấu hiệu bị lợi dụng thông tin để đăng ký kinh doanh không đúng thực tế.
Tập huấn nâng cao năng lực kiểm tra trị giá hải quan và kỹ năng xử lý vi phạm

Tập huấn nâng cao năng lực kiểm tra trị giá hải quan và kỹ năng xử lý vi phạm

(TBTCO) - Ngày 26/5/2026, Chi cục Hải quan khu vực X phối hợp với Ban Nghiệp vụ thuế hải quan và Ban Pháp chế (Cục Hải quan) tổ chức lớp tập huấn trị giá hải quan và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan cho công chức với nhiều nội dung mới bám sát thực tiễn quản lý, kiểm tra và thông quan hàng hóa.
Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Ngày 26/5, Cục Hải quan công bố số liệu, ghi nhận, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt gần 346 tỷ USD, tăng tới 24,7% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, trong khi xuất khẩu lập kỷ lục mới nhờ nhóm điện tử, máy móc tăng mạnh, nhập khẩu tăng nhanh, khiến nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD.
Nhập khẩu ô tô giảm hơn 33%, xe Trung Quốc áp đảo phân khúc thương mại

Nhập khẩu ô tô giảm hơn 33%, xe Trung Quốc áp đảo phân khúc thương mại

(TBTCO) - Thị trường ô tô nhập khẩu trong tháng 4/2026 ghi nhận sự sụt giảm mạnh cả về lượng và trị giá sau nhiều tháng tăng cao. Theo số liệu từ Cục Hải quan, xe nhập khẩu từ Trung Quốc tiếp tục tăng hiện diện tại Việt Nam, đặc biệt ở phân khúc xe tải và xe chuyên dụng.
Hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động: Bước đột phá cả về quy mô, tỷ lệ xử lý tự động

Hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động: Bước đột phá cả về quy mô, tỷ lệ xử lý tự động

(TBTCO) - Tính từ đầu năm 2026 đến ngày 30/4, đã có hơn 1,3 triệu tờ khai quyết toán thu nhập cá nhân nộp điện tử; trong đó hơn 1 triệu tờ khai có đề nghị hoàn thuế, tỷ lệ hồ sơ đủ điều kiện hoàn thuế tự động chiếm 95%... Những con số này đã cho thấy hiệu quả của việc triển khai hệ thống hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động trên nền tảng số và dữ liệu lớn.
Trải qua 2 phần thi đầy kịch tính, đội Bloom giành Quán quân Festival Thuế 2026

Trải qua 2 phần thi đầy kịch tính, đội Bloom giành Quán quân Festival Thuế 2026

(TBTCO) - Chung kết Festival Thuế 2026 đã trải qua 2 phần thi sôi động và đầy kịch tính, đội Bloom đã xuất sắc giành Quán quân cuộc thi với số điểm 94,8; tiếp đến Á quân thuộc về đội eTax Brigade; 2 đội đạt giải Quý quân là Attax và Fan Taxtic.
Nâng cao kiến thức phân tích báo cáo tài chính chuyên sâu cho cán bộ kiểm tra thuế

Nâng cao kiến thức phân tích báo cáo tài chính chuyên sâu cho cán bộ kiểm tra thuế

(TBTCO) - Các giao dịch kinh tế ngày càng phức tạp, quy mô doanh nghiệp ngày càng lớn, phương thức quản trị tài chính, kế toán của doanh nghiệp liên tục thay đổi. Vì vậy, việc trang bị kiến thức phân tích báo cáo tài chính chuyên sâu cho cán bộ kiểm tra thuế càng trở nên cấp thiết.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Lâm Đồng “sốt ruột” với giải ngân đầu tư công

Lâm Đồng “sốt ruột” với giải ngân đầu tư công

Trải nghiệm khách hàng là thước đo chất lượng ngân hàng

Trải nghiệm khách hàng là thước đo chất lượng ngân hàng

Nắng nóng cực đoan đẩy phụ tải điện liên tiếp lập kỷ lục

Nắng nóng cực đoan đẩy phụ tải điện liên tiếp lập kỷ lục

Hải Phòng hiện đại hóa xử lý rác thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Hải Phòng hiện đại hóa xử lý rác thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Thuế tỉnh Phú Thọ phấn đấu thu ngân sách năm 2026 trên 51.000 tỷ đồng

Thuế tỉnh Phú Thọ phấn đấu thu ngân sách năm 2026 trên 51.000 tỷ đồng

Đưa hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo đứng trong top 200 toàn cầu và thứ 3 cả nước vào năm 2030

Đưa hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo đứng trong top 200 toàn cầu và thứ 3 cả nước vào năm 2030

Nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Khung pháp lý mới cho hoạt động thông tin đối ngoại trong kỷ nguyên số

Khung pháp lý mới cho hoạt động thông tin đối ngoại trong kỷ nguyên số

Tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai chảy mạnh vào khu vực sản xuất

Tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai chảy mạnh vào khu vực sản xuất

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 26/5: Vàng miếng và vàng nhẫn quay đầu giảm

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Ngày 25/5: Giá cà phê duy trì đà tăng, hồ tiêu bình ổn

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (25/5): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ, đồng USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Ngày 25/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 25/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Infographics: Bộ Tài chính đã cung cấp 658 dịch vụ công/772 thủ tục hành chính

Infographics: Bộ Tài chính đã cung cấp 658 dịch vụ công/772 thủ tục hành chính

Ngày 25/5: Giá bạc đang rơi vào trạng thái biến động liên tục

Ngày 25/5: Giá bạc đang rơi vào trạng thái biến động liên tục