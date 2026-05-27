Cả nước có 21,73 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội

Trong tháng 4/2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT). Đồng thời, tập trung rà soát, xử lý các điểm nghẽn, khó khăn phát sinh nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Trong đó, kết quả nổi bật là công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Tính đến hết tháng 4/2026, cả nước có 21,73 triệu người tham gia BHXH, tăng 182.000 người so với tháng 3/2026 và tăng 206.000 người so với năm 2025. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 19,19 triệu người; số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 2,54 triệu người.

Số người tham gia BHTN đạt 17,19 triệu người, tăng 145.000 người so với tháng trước; số người tham gia BHYT đạt 98,1 triệu người, tăng 458.000 người so với tháng 3/2026 và tăng 712.000 người so với năm 2025.

Cán bộ ngành Bảo hiểm xã hội tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho tiểu thương tại tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: BHXHVN

Bên cạnh việc mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, BHTN, công tác thu đạt nhiều kết quả khả quan. Tổng số thu BHXH, BHTN, BHYT lũy kế đến hết tháng 4/2026 đạt 211,3 nghìn tỷ đồng, bằng 31% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Trong đó, số thu BHXH đạt 148,3 nghìn tỷ đồng; thu BHTN và bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp đạt 12,8 nghìn tỷ đồng; thu BHYT đạt 50,1 nghìn tỷ đồng.

Đặc biệt, tỷ lệ chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT chỉ chiếm 2,76% số phải thu.

Cùng với công tác thu và phát triển người tham gia, trong lĩnh vực thực hiện chính sách, BHXH Việt Nam tiếp tục chỉ đạo toàn hệ thống giải quyết đầy đủ, kịp thời quyền lợi cho người tham gia, người thụ hưởng. Lũy kế đến hết tháng 4/2026, toàn hệ thống đã giải quyết cho 25.290 người hưởng mới chế độ BHXH hằng tháng, gần 275.000 người hưởng BHXH một lần, hơn 2,47 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, trên 446.000 lượt người hưởng chế độ thai sản, gần 97.000 lượt người hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Thực hiện chính sách BHTN, toàn hệ thống BHXH Việt Nam đã giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho gần 170.000 người; hỗ trợ học nghề cho hơn 3.500 người lao động. Số lượt khám chữa bệnh BHYT lũy kế đạt trên 61,1 triệu lượt người. Tổng chi BHXH đạt 113,1 nghìn tỷ đồng; chi BHTN đạt 5,7 nghìn tỷ đồng; chi BHYT đạt gần 54.000 tỷ đồng.

Trong công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, BHXH Việt Nam tiếp tục tập trung rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo Đề án 06 của Chính phủ.

Đến nay, toàn hệ thống đã xác thực hơn 100,2 triệu thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu do BHXH Việt Nam quản lý; 100% cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên cả nước triển khai khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip; xử lý hơn 2,7 triệu hồ sơ liên thông phục vụ cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, giải quyết mai táng phí, tử tuất…/.