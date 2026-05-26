VietABank sắp phát hành cổ phiếu tỷ lệ 15% đợt 1, khởi động kế hoạch tăng vốn mạnh

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank - mã Ck: VAB) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2026 theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Phương án này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 VietABank thông qua tại Nghị quyết số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2026. Theo kế hoạch, VietABank dự kiến phát hành hơn 122 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Đây là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Sau khi hoàn tất phương án tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2026, vốn điều lệ của ngân hàng VietABank sẽ tăng thêm khoảng 1.224,5 tỷ đồng, từ 8.163,6 tỷ đồng lên gần 9.388 tỷ đồng; tổng số cổ phiếu lưu hành dự kiến tăng lên hơn 938 triệu đơn vị. Động thái này nằm trong lộ trình tăng mạnh quy mô vốn của VietABank sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua kế hoạch nâng vốn điều lệ lên gần 12.700 tỷ đồng.

Nguồn vốn dùng để phát hành đến từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán.

Trong đó, lợi nhuận chưa phân phối đóng góp hơn 1.022 tỷ đồng và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ khoảng 202 tỷ đồng.

Đợt phát hành dự kiến triển khai trong quý II - III/2026 sau khi được Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Toàn bộ quá trình phải hoàn tất trong vòng 12 tháng kể từ ngày được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Nguồn: VietABank.

Đến cuối quý I/2026, tổng tài sản VietABank đạt 142,4 nghìn tỷ đồng, trong đó, động lực chính đến từ tăng trưởng tín dụng khi cho vay khách hàng tăng 2,2% so với cuối năm 2025, đạt 90.752,7 tỷ đồng. Ngân hàng cũng đặt mục tiêu dư nợ tín dụng năm 2026 đạt 101.633 tỷ đồng, tăng 14,5%, điều hành tăng trưởng tín dụng linh hoạt theo hạn mức được Ngân hàng Nhà nước giao.

Theo VietABank, việc tăng vốn giúp mở rộng quy mô cho vay nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng; nâng cao năng lực tài chính, quy mô và chất lượng tài sản sinh lời, tăng cường khả năng đầu tư tài sản và đầu tư kinh doanh, nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin để phục vụ cho chiến lược mở rộng hoạt động của ngân hàng.

Cùng với đó, tăng cường năng lực cạnh tranh để phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập và mở cửa lĩnh vực ngân hàng - tài chính, nâng cao khả năng chống đỡ với các rủi ro trong hoạt động và đáp ứng ngày càng tốt hơn các chỉ tiêu đảm bảo an toàn trong hoạt động. Việc tăng vốn cũng giúp ngân hàng mở rộng, nâng cấp hệ thống mạng lưới các chi nhánh, phòng giao dịch; đầu tư vào các dự án chiến lược của ngân hàng.

Ngoài ra, theo lãnh đạo VietABank, đối với hai nội dung tăng vốn còn lại đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua gồm: chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, Hội đồng quản trị tiếp tục nghiên cứu và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai các đợt tăng vốn điều lệ và trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác phê duyệt phương án trước khi thực hiện.

Về cơ cấu cổ đông, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương tiếp tục là cổ đông lớn nhất của VietABank với tỷ lệ sở hữu 9,06% vốn điều lệ trước và sau phát hành. Một số cá nhân liên quan như ông Phương Hữu Việt, bà Lương Thị Linh, bà Nguyễn Thị Lan và bà Nguyễn Bá Phong giữ nguyên tỷ lệ sở hữu hiện tại./.