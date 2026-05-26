Chứng khoán

Ba doanh nghiệp bị xử phạt do chậm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Tấn Minh

18:22 | 26/05/2026
(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với 3 doanh nghiệp do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.
Theo quyết định xử phạt, Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long (địa chỉ tại Khu đô thị mới Văn Khê, phường Hà Đông, TP. Hà Nội) bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên đối với hàng loạt tài liệu như báo cáo tài chính kiểm toán, báo cáo thường niên, báo cáo quản trị công ty, nghị quyết và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông giai đoạn 2022 - 2025.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Chế biến Thực phẩm Sông Hậu (địa chỉ tại xã Thới Hưng, TP. Cần Thơ) cũng bị xử phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin nhiều tài liệu bắt buộc, bao gồm báo cáo tài chính kiểm toán, báo cáo thường niên, báo cáo quản trị công ty và nghị quyết đại hội đồng cổ đông các năm từ 2022 đến 2025.

Doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định về công bố thông tin, bao gồm các tài liệu như báo cáo tài chính kiểm toán, báo cáo thường niên... Ảnh minh họa

Ngoài ra, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hudeco (địa chỉ tại phường Hoàng Liệt, TP. Hà Nội) bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin. Trong giai đoạn 2022 - 2025, doanh nghiệp nhiều lần chậm công bố thông tin đối với hàng loạt tài liệu theo quy định, gồm báo cáo tình hình quản trị công ty, báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm, báo cáo tài chính kiểm toán, báo cáo thường niên, nghị quyết và biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên, cùng thông báo mời họp và tài liệu phục vụ đại hội đồng cổ đông thường niên

Các doanh nghiệp trên đều bị xử phạt theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 306/2025/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

