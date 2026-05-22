Theo quyết định xử phạt, bà Phạm Thúy Liễu bị phạt tiền 479,7 triệu đồng do có hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch chứng khoán.

Cụ thể, bà Phạm Thúy Liễu là người có liên quan của bà Phạm Thị Hồng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên (mã Ck: TLH), đã bán 2.398.662 cổ phiếu TLH, tương ứng giá trị tính theo mệnh giá hơn 23,98 tỷ đồng, nhưng không thực hiện báo cáo về việc dự kiến giao dịch theo quy định.

Xử phạt gần 480 triệu đồng một cá nhân do giao dịch cổ phiếu TLH không báo cáo. Ảnh: T.L

Mức phạt được xác định bằng 2% giá trị chứng khoán giao dịch thực tế tính theo mệnh giá, theo quy định tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 128/2021/NĐ-CP. Ngoài hình thức phạt tiền, bà Phạm Thúy Liễu còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời hạn 4 tháng.

Được biết, mới đây CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên thực hiện gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thời gian tổ chức dự kiến sau ngày 30/4 đến trước ngày 30/6. Lý do gia hạn để công ty có thêm thời gian để hoàn thiện một số công tác chuẩn bị cho Đại hội diễn ra thành công. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/5, cổ phiếu TLH có giá 4.650 đồng/ cổ phiếu.