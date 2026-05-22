Chứng khoán

Xử phạt gần 480 triệu đồng một cá nhân do giao dịch cổ phiếu TLH không báo cáo

Tấn Minh

Tấn Minh

[email protected]
18:21 | 22/05/2026
(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 252/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Phạm Thúy Liễu, địa chỉ tại phường Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
aa

Theo quyết định xử phạt, bà Phạm Thúy Liễu bị phạt tiền 479,7 triệu đồng do có hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch chứng khoán.

Cụ thể, bà Phạm Thúy Liễu là người có liên quan của bà Phạm Thị Hồng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên (mã Ck: TLH), đã bán 2.398.662 cổ phiếu TLH, tương ứng giá trị tính theo mệnh giá hơn 23,98 tỷ đồng, nhưng không thực hiện báo cáo về việc dự kiến giao dịch theo quy định.

Xử phạt gần 480 triệu đồng một cá nhân do giao dịch cổ phiếu TLH không báo cáo
Xử phạt gần 480 triệu đồng một cá nhân do giao dịch cổ phiếu TLH không báo cáo. Ảnh: T.L

Mức phạt được xác định bằng 2% giá trị chứng khoán giao dịch thực tế tính theo mệnh giá, theo quy định tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 128/2021/NĐ-CP. Ngoài hình thức phạt tiền, bà Phạm Thúy Liễu còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời hạn 4 tháng.

Được biết, mới đây CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên thực hiện gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thời gian tổ chức dự kiến sau ngày 30/4 đến trước ngày 30/6. Lý do gia hạn để công ty có thêm thời gian để hoàn thiện một số công tác chuẩn bị cho Đại hội diễn ra thành công. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/5, cổ phiếu TLH có giá 4.650 đồng/ cổ phiếu.

Tấn Minh
Từ khóa:
Xử phạt giao dịch vi phạm hành chính chứng khoán thị trường chứng khoán giao dịch cổ phiếu ủy ban chứng khoán

Bài liên quan

TP. Hồ Chí Minh xử lý hơn 880 vụ vi phạm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ

TP. Hồ Chí Minh xử lý hơn 880 vụ vi phạm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ

Dòng vốn chọn lọc cơ hội trên thị trường chứng khoán

Dòng vốn chọn lọc cơ hội trên thị trường chứng khoán

Nâng minh bạch, tăng khả năng tiếp cận để đón "sóng nâng hạng"

Nâng minh bạch, tăng khả năng tiếp cận để đón "sóng nâng hạng"

Dành cho bạn

DGC lên lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu bị kiểm soát

DGC lên lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu bị kiểm soát

Hơn 65 triệu cổ phiếu AAN chính thức lên HOSE

Hơn 65 triệu cổ phiếu AAN chính thức lên HOSE

Hoàn thiện “trụ cột” an sinh, khơi nguồn vốn dài hạn từ bảo hiểm hưu trí bổ sung

Hoàn thiện “trụ cột” an sinh, khơi nguồn vốn dài hạn từ bảo hiểm hưu trí bổ sung

Huế tìm nguồn lực đầu tư phát triển hệ đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á

Huế tìm nguồn lực đầu tư phát triển hệ đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á

Đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan lên tầm cao mới

Đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan lên tầm cao mới

Điện Máy Xanh chuẩn bị IPO hơn 179 triệu cổ phiếu

Điện Máy Xanh chuẩn bị IPO hơn 179 triệu cổ phiếu

Đọc thêm

HHV theo đuổi mô hình PPP++ để nâng hiệu quả triển khai dự án

HHV theo đuổi mô hình PPP++ để nâng hiệu quả triển khai dự án

(TBTCO) - Bên cạnh kế hoạch tăng trưởng doanh thu 18% và lợi nhuận 14% trong năm 2026, HHV cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu các dự án PPP, BOT và theo đuổi mô hình PPP++ nhằm tăng khả năng kiểm soát rủi ro và tối ưu nguồn lực triển khai dự án hạ tầng.
Hoàn thiện khung pháp lý cho trái phiếu doanh nghiệp dự án PPP

Hoàn thiện khung pháp lý cho trái phiếu doanh nghiệp dự án PPP

(TBTCO) - Dự thảo Nghị định về chào bán trái phiếu ra công chúng của doanh nghiệp dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) đang được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lấy ý với nhiều quy định mới nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động huy động vốn của các dự án hạ tầng quy mô lớn.
Khối ngoại chốt lời VIC ở vùng đỉnh, bán ròng hơn 500 tỷ đồng

Khối ngoại chốt lời VIC ở vùng đỉnh, bán ròng hơn 500 tỷ đồng

(TBTCO) - Khối ngoại chốt lời đáng kể ở cổ phiếu Vingroup và chiếm tới gần một nửa lượng giao dịch bán riêng cổ phiếu này trong phiên 21/5. Dù điều chỉnh sâu hơn 3,5%, giá cổ phiếu VIC vẫn tăng tới gần 29% từ đầu năm đến nay.
Chứng khoán phái sinh ngày 21/5: Sắc đỏ áp đảo trong phiên đáo hạn

Chứng khoán phái sinh ngày 21/5: Sắc đỏ áp đảo trong phiên đáo hạn

(TBTCO) - Sau khi hợp đồng tháng 5/2026 kết thúc giao dịch, dòng tiền tiếp tục dịch chuyển mạnh sang hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 6/2026. Giá hợp đồng tương lai này thấp hơn nhiều so với chỉ số cơ sở với chênh lệch âm lên tới 17,5 điểm.
Chất lượng tín dụng cải thiện, thị trường trái phiếu dần phục hồi

Chất lượng tín dụng cải thiện, thị trường trái phiếu dần phục hồi

(TBTCO) - Chất lượng tín dụng của doanh nghiệp phát hành đang dần cải thiện, qua đó góp phần củng cố niềm tin nhà đầu tư và thúc đẩy dòng vốn quay trở lại thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
Lợi nhuận doanh nghiệp bứt tốc, đà phục hồi lan rộng trên HOSE

Lợi nhuận doanh nghiệp bứt tốc, đà phục hồi lan rộng trên HOSE

(TBTCO) - Kết quả kinh doanh quý I/2026 cho thấy lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết tiếp tục cải thiện mạnh, với động lực đến từ bất động sản, dầu khí, bán lẻ và ngân hàng, qua đó củng cố kỳ vọng tăng trưởng của thị trường trong năm 2026.
Doanh thu phí bảo hiểm tăng hai chữ số, PJICO vẫn khó giữ đà tăng lợi nhuận

Doanh thu phí bảo hiểm tăng hai chữ số, PJICO vẫn khó giữ đà tăng lợi nhuận

Dù duy trì chia cổ tức tiền mặt nhiều năm, PJICO vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng cao hơn từ nhiều cổ đông trong bối cảnh hiệu quả kinh doanh bảo hiểm chịu sức ép. Quý I/2026, doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng mạnh 13,2% lên mức cao, song áp lực chi phí khiến lợi nhuận gộp mảng bảo hiểm đi ngang, tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu dựa vào hoạt động tài chính.
Lộ diện 22 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu riêng lẻ, NCB đẩy nhanh kế hoạch tăng vốn lên sát 30.000 tỷ đồng

Lộ diện 22 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu riêng lẻ, NCB đẩy nhanh kế hoạch tăng vốn lên sát 30.000 tỷ đồng

(TBTCO) - NCB vừa công bố danh sách nhà đầu tư chuyên nghiệp dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trong đó có nhiều lãnh đạo và cổ đông hiện hữu đăng ký mua thêm. Sau khi phát hành thành công 1 tỷ cổ phiếu, ngân hàng sẽ nâng vốn điều lệ lên hơn 29.280 tỷ đồng, trong bối cảnh tín dụng quý đầu năm tăng mạnh 20%.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Bộ Tài chính quyết liệt cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục, điều kiện kinh doanh

Bộ Tài chính quyết liệt cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục, điều kiện kinh doanh

Xử phạt gần 480 triệu đồng một cá nhân do giao dịch cổ phiếu TLH không báo cáo

Xử phạt gần 480 triệu đồng một cá nhân do giao dịch cổ phiếu TLH không báo cáo

Prudential Việt Nam tiếp tục mở rộng hành trình “Yên tâm vui khỏe” với giải pháp bảo vệ nền tảng cho các gia đình Việt

Prudential Việt Nam tiếp tục mở rộng hành trình “Yên tâm vui khỏe” với giải pháp bảo vệ nền tảng cho các gia đình Việt

TP. Hồ Chí Minh đang mở ra chu kỳ hút vốn mới, nhưng tiêu chuẩn của nhà đầu tư đã thay đổi

TP. Hồ Chí Minh đang mở ra chu kỳ hút vốn mới, nhưng tiêu chuẩn của nhà đầu tư đã thay đổi

Hà Nội quyết xóa dự án treo, giải phóng nguồn lực phát triển

Hà Nội quyết xóa dự án treo, giải phóng nguồn lực phát triển

Xăng E10 tăng tốc trước giờ G nhờ giá rẻ và nguồn cung lớn

Xăng E10 tăng tốc trước giờ G nhờ giá rẻ và nguồn cung lớn

Chứng khoán ngày 22/5: Vn-Index tiếp tục điều chỉnh, cổ phiếu chứng khoán ngược dòng tăng điểm

Chứng khoán ngày 22/5: Vn-Index tiếp tục điều chỉnh, cổ phiếu chứng khoán ngược dòng tăng điểm

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Anh tại Việt Nam: Củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Anh tại Việt Nam: Củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

TP. Hồ Chí Minh: Sở Tài chính ra “tối hậu thư” để gỡ vướng cho các dự án bất động sản

TP. Hồ Chí Minh: Sở Tài chính ra “tối hậu thư” để gỡ vướng cho các dự án bất động sản

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Giá vàng hôm nay ngày 21/5: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu

Ngày 22/5: Giá bạc biến động không ngừng

Ngày 22/5: Giá bạc biến động không ngừng

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Giá vàng hôm nay ngày 22/5: Giá vàng trong nước tăng tới 900.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/5: Giá vàng trong nước tăng tới 900.000 đồng/lượng

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 21/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Tỷ giá USD hôm nay (21/5): USD tự do tăng lên 26.500 đồng, lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng vọt thành tâm điểm

Infographics: Bộ Tài chính tinh gọn mạnh bộ máy, giảm hàng nghìn đầu mối

Infographics: Bộ Tài chính tinh gọn mạnh bộ máy, giảm hàng nghìn đầu mối

Ngày 20/5: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số địa phương

Ngày 20/5: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại một số địa phương

Ngày 20/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt lao dốc

Ngày 20/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt lao dốc

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +12.75
22/05 | +12.75 (7,445.72 +12.75 (+0.17%))
DJI +276.31
22/05 | +276.31 (50,285.66 +276.31 (+0.55%))
IXIC +22.74
22/05 | +22.74 (26,293.10 +22.74 (+0.09%))
NYA +105.95
22/05 | +105.95 (23,127.69 +105.95 (+0.46%))
XAX -0.81
22/05 | -0.81 (9,070.17 -0.81 (-0.01%))
BUK100P +0.01
22/05 | +0.01 (1,041.25 +0.01 (+0.00%))
RUT +26.09
22/05 | +26.09 (2,843.45 +26.09 (+0.93%))
VIX +0.19
22/05 | +0.19 (16.95 +0.19 (+1.13%))
FTSE +28.92
22/05 | +28.92 (10,472.39 +28.92 (+0.28%))
GDAXI +209.99
22/05 | +209.99 (24,816.76 +209.99 (+0.85%))
FCHI +41.31
22/05 | +41.31 (8,127.31 +41.31 (+0.51%))
STOXX50E +47.10
22/05 | +47.10 (6,007.42 +47.10 (+0.79%))
N100 +12.20
22/05 | +12.20 (1,845.22 +12.20 (+0.67%))
BFX +41.64
22/05 | +41.64 (5,592.46 +41.64 (+0.75%))
MOEX.ME -0.11
22/05 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +219.51
22/05 | +219.51 (25,606.03 +219.51 (+0.86%))
STI +22.44
22/05 | +22.44 (5,068.15 +22.44 (+0.44%))
AXJO +35.30
22/05 | +35.30 (8,657.00 +35.30 (+0.41%))
AORD +36.40
22/05 | +36.40 (8,877.20 +36.40 (+0.41%))
BSESN +231.99
22/05 | +231.99 (75,415.35 +231.99 (+0.31%))
JKSE +67.10
22/05 | +67.10 (6,162.04 +67.10 (+1.10%))
KLSE +4.31
22/05 | +4.31 (1,712.67 +4.31 (+0.25%))
NZ50 +113.24
22/05 | +113.24 (12,991.31 +113.24 (+0.88%))
KS11 +32.12
22/05 | +32.12 (7,847.71 +32.12 (+0.41%))
TWII +899.76
22/05 | +899.76 (42,267.97 +899.76 (+2.17%))
GSPTSE +247.67
22/05 | +247.67 (34,409.49 +247.67 (+0.72%))
BVSP +294.12
22/05 | +294.12 (177,649.86 +294.12 (+0.17%))
MXX -509.52
22/05 | -509.52 (68,384.41 -509.52 (-0.74%))
IPSA +248.83
22/05 | +248.83 (10,599.69 +248.83 (+2.40%))
MERV +88,921.25
22/05 | +88,921.25 (2,877,438.50 +88,921.25 (+3.19%))
TA125.TA 0.00
22/05 | 0.00 (4,325.86 0.00 (0.00%))
CASE30 +154.20
22/05 | +154.20 (52,091.00 +154.20 (+0.30%))
JN0U.JO -30.51
22/05 | -30.51 (6,879.08 -30.51 (-0.44%))
DX-Y.NYB +0.04
22/05 | +0.04 (99.30 +0.04 (+0.05%))
125904-USD-STRD +21.25
22/05 | +21.25 (2,755.85 +21.25 (+0.78%))
XDB -0.10
22/05 | -0.10 (134.26 -0.10 (-0.07%))
XDE -0.25
22/05 | -0.25 (116.02 -0.25 (-0.21%))
000001.SS +35.62
22/05 | +35.62 (4,112.90 +35.62 (+0.87%))
N225 +1,654.93
22/05 | +1,654.93 (63,339.07 +1,654.93 (+2.68%))
XDN -0.09
22/05 | -0.09 (62.85 -0.09 (-0.14%))
XDA -0.25
22/05 | -0.25 (71.27 -0.25 (-0.35%))