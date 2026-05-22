Prudential Việt Nam tiếp tục mở rộng hành trình “Yên tâm vui khỏe” với giải pháp bảo vệ nền tảng cho các gia đình Việt

Tảng băng chìm phía sau những rủi ro sức khỏe

Theo dữ liệu của World Bank tính đến năm 2023, chi phí người Việt tự chi trả vẫn chiếm khoảng 38% tổng chi tiêu y tế. Điều này cho thấy, viện phí thực tế thường chỉ là phần nổi của “tảng băng chìm” chi phí khi một rủi ro sức khỏe xảy ra, nhiều gia đình vẫn có thể đối mặt với áp lực tài chính khi phát sinh các nhu cầu điều trị và chăm sóc sức khỏe ngoài dự kiến.

Phía sau các chi phí điều trị là nhiều áp lực dài hạn hơn như gián đoạn thu nhập, chi phí sinh hoạt, trách nhiệm chăm sóc gia đình hay những kế hoạch tài chính bị ảnh hưởng. Đặc biệt với nhiều gia đình trẻ và người trụ cột, một biến cố sức khỏe lớn không chỉ tác động đến hiện tại mà còn ảnh hưởng đến sự ổn định của cả gia đình trong tương lai. Từ thực tế đó, Prudential Việt Nam tiếp tục theo đuổi định hướng xây dựng các gói giải pháp bảo vệ đa lớp, giúp khách hàng chủ động chuẩn bị cho nhiều tầng rủi ro khác nhau liên quan đến sức khỏe và tài chính.

“Yên tâm” không đến từ một lớp bảo vệ duy nhất

Tiếp nối sản phẩm hỗ trợ viện phí mở rộng vừa ra mắt tháng 3 vừa qua, giúp khách hàng giảm áp lực tài chính trong thời gian điều trị, Prudential Việt Nam tiếp tục mở rộng hành trình “Yên tâm vui khỏe” với Sản phẩm bảo hiểm tử kỳ PRUYên Tâm Vui Khỏe - giải pháp đơn giản, dễ hiểu, dễ mua, tập trung vào nhu cầu bảo vệ cốt lõi nhất. Với một mức phí hợp lý, khách hàng vẫn có đầy đủ quyền lợi thiết yếu về nhân thọ và gia tăng bảo vệ sức khỏe với các sản phẩm bảo hiểm bán cùng, để yên tâm sống vui mỗi ngày.

Theo đó, khách hàng có thể chủ động kết hợp thêm các lớp bảo vệ là các sản phẩm bảo hiểm bán cùng liên quan đến chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ viện phí, bệnh lý nghiêm trọng hay tai nạn, từ đó từng bước hoàn thiện kế hoạch bảo vệ toàn diện cho bản thân và những người thân yêu.

Từ bảo vệ khi rủi ro xảy ra đến “yên tâm để sống vui khỏe”

Không chỉ tập trung vào kịch bản xấu nhất, sản phẩm bảo hiểm tử kỳ PRUYên Tâm Vui Khỏe của Prudential Việt Nam hướng đến việc giúp khách hàng chủ động xây dựng nền tảng tài chính vững vàng để an tâm tận hưởng cuộc sống mỗi ngày. Theo đó, sản phẩm này được thiết kế theo hướng: Đơn giản và dễ tiếp cận hơn với khách hàng; linh hoạt theo từng nhu cầu bảo vệ khác nhau của khách hàng; từng bước hình thành nhiều lớp bảo vệ cho sức khỏe và tài chính gia đình.

Việc kết hợp giữa bảo vệ tài chính nền tảng cùng các giải pháp chăm sóc sức khỏe được kỳ vọng sẽ giúp khách hàng có thêm sự chuẩn bị trước những rủi ro ngày càng khó lường trong cuộc sống hiện đại.

Ông Phùng Bá Khang - Phó Tổng Giám đốc Khối Khách hàng, Tiếp thị và Sản phẩm của Prudential Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng sự yên tâm của mỗi gia đình không chỉ đến từ việc chuẩn bị cho chi phí điều trị, mà còn từ khả năng duy trì sự ổn định tài chính khi đối mặt với những rủi ro lớn trong cuộc sống. Xuất phát từ trọng tâm bảo vệ sức khỏe và các chi phí y tế, Prudential Việt Nam mở rộng cách tiếp cận sang các rủi ro tài chính dài hạn – nơi những giải pháp bảo vệ thiết yếu, đơn giản và dễ tiếp cận như bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn đóng vai trò như một lớp nền quan trọng. Với tính linh hoạt cao, các giải pháp này giúp khách hàng chủ động xây dựng hệ thống bảo vệ nhiều tầng, kết hợp hài hòa với các lá chắn chăm sóc sức khỏe toàn diện cho bản thân và gia đình.”

Việc tiếp tục mở rộng các giải pháp bảo vệ sức khỏe cho thấy định hướng dài hạn của Prudential Việt Nam trong việc đồng hành cùng khách hàng không chỉ ở khía cạnh bảo vệ tài chính, mà còn trong việc xây dựng sự yên tâm và ổn định cho cuộc sống gia đình trước những thay đổi và rủi ro của xã hội hiện đại.

