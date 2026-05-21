Lộ diện 22 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu riêng lẻ, NCB đẩy nhanh kế hoạch tăng vốn lên sát 30.000 tỷ đồng

Ánh Tuyết

18:00 | 21/05/2026
(TBTCO) - NCB vừa công bố danh sách nhà đầu tư chuyên nghiệp dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trong đó có nhiều lãnh đạo và cổ đông hiện hữu đăng ký mua thêm. Sau khi phát hành thành công 1 tỷ cổ phiếu, ngân hàng sẽ nâng vốn điều lệ lên hơn 29.280 tỷ đồng, trong bối cảnh tín dụng quý đầu năm tăng mạnh 20%.
Tăng vốn lần thứ 4 trong 5 năm, dàn lãnh đạo tiếp tục “rót tiền” vào NCB

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB - mã Ck: NVB) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua danh sách dự kiến các nhà đầu tư chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo đó, trong đợt chào bán lần này, có 22 nhà đầu tư chuyên nghiệp đăng ký tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ của NCB, gồm 20 nhà đầu tư cá nhân và 2 nhà đầu tư tổ chức, đó là đó là Công ty cổ phần Phú Gia Investment và Công ty cổ phần Hưng Thịnh Finance.

Danh sách 22 nhà đầu tư chuyên nghiệp đăng ký tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ của NCB năm 2026. Nguồn: NCB.

Đặc biệt, trong đợt chào bán lần này, 2 thành viên Hội đồng quản trị đã trở thành cổ đông của NCB trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 là bà Bùi Thị Thanh Hương - Chủ tịch hội đồng quản trị và ông Dương Thế Bằng - Thành viên Hội đồng quản trị, tiếp tục đăng ký mua thêm cổ phiếu NCB.

Đồng thời, có thêm 3 lãnh đạo cấp cao khác của ngân hàng cũng đăng ký tham gia góp vốn là bà Hoàng Thu Trang - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, bà Phạm Thị Hiền - Phó Trưởng Ban kiểm soát và ông Nguyễn Việt Sơn - Thành viên Ban kiểm soát NCB.

Cũng theo danh sách các nhà đầu tư đăng ký lần này, hàng loạt cổ đông hiện hữu tiếp tục muốn mua thêm cổ phiếu NVB của NCB, trong bối cảnh NCB cho biết hoàn tất quá trình tái thiết toàn diện và chuẩn bị bước sang “chương mới”.

Nếu thực hiện chào bán thành công toàn bộ 1 tỷ cổ phiếu đã đăng ký, NCB sẽ tăng vốn điều lệ từ 19.280 tỷ đồng hiện tại lên hơn 29.280 tỷ đồng và chính thức hoàn thành kế hoạch tăng vốn sớm 3 năm so với kế hoạch đã đặt ra tại Phương án cơ cấu lại được các cấp có thẩm quyền thông qua.

Trước đó, NCB đã được Ngân hàng Nhà nước và Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ thêm 10.000 tỷ đồng.

Theo phương án trình Ngân hàng Nhà nước và Đại hội đồng cổ đông, NCB sẽ phát hành và chào bán 1 tỷ cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Toàn bộ số tiền huy động được từ đợt chào bán sẽ được NCB sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cấp tín dụng, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của khách hàng doanh nghiệp và cá nhân trong giai đoạn 2026 - 2027.

Danh sách 17 nhà đầu tư chuyên nghiệp đã tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ của NCB năm 2025. Nguồn: NCB.

Đây sẽ là lần tăng vốn thứ 4 liên tiếp trong vòng 5 năm (2022 - 2026) của ngân hàng. Đại diện NCB cho biết, việc tăng vốn nhanh là yếu tố quan trọng giúp NCB củng cố nguồn lực tài chính, đảm bảo hoạt động lành mạnh, hiệu quả và thực hiện các mục tiêu tham vọng đã đề ra.

Hiện NCB là ngân hàng dẫn đầu thị trường về tốc độ tăng vốn điều lệ trong vòng 5 năm qua, cho thấy sự ủng hộ cao của các cổ đông, nhà đầu tư vào hành trình phát triển mới của NCB.

Nhiều chỉ tiêu hoàn thành gần 90% kế hoạch chỉ sau quý I/2026

Về tình hình kinh doanh, ngay từ quý I/2026, ngân hàng ghi nhận nhiều chỉ tiêu kinh doanh hoàn thành tới 90% kế hoạch năm đã đặt ra.

Cụ thể, tính tới 31/3/2026, NCB ghi nhận tổng tài sản đạt gần 173.504 tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2025. Tổng cho vay khách hàng của NCB đạt hơn 116.876 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với 31/12/2025. Tổng huy động vốn cuối quý I/2026 (bao gồm tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá) cũng ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 6% so với cuối năm 2025, đạt gần 139.110 tỷ đồng.

So với mục tiêu kinh doanh 2026, NCB đã hoàn thành 91% kế hoạch tổng tài sản. Các chỉ tiêu cho vay khách hàng và huy động vốn cũng hoàn thành lần lượt 89% và 88% kế hoạch đã đặt ra trong 2026.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt hơn 216 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức gần 151 tỷ đồng của quý I/2025, tương ứng với mức tăng trưởng 43%. Động lực chính thúc đẩy sự tăng trưởng này đến từ sự bứt phá mạnh mẽ của các nguồn thu nhập cốt lõi, đặc biệt là thu nhập lãi thuần khi đóng góp lớn nhất với mức tăng 287,1 tỷ đồng, tương đương tăng 56,9% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ ghi nhận mức tăng trưởng đột phá lên tới 269,3% (tăng thêm 78,9 tỷ đồng), cho thấy hiệu quả trong việc đẩy mạnh các mảng thu phí.

Hoạt động kinh doanh ngoại hối và các hoạt động khác cũng đóng góp tích cực vào đà tăng trưởng. Tổng hợp các yếu tố này giúp tổng thu nhập hoạt động tăng mạnh 62,6%, tương ứng với con số 374,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí hoạt động chỉ tăng 20,2%, thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng của doanh thu. Điều này giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng vọt 137,6%, đạt mức tăng 297,6 tỷ đồng. Mặc dù ngân hàng đã chủ động tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro tín dụng thêm 358,4%, để củng cố bộ đệm rủi ro, nhưng nhờ nền tảng thu nhập hoạt động tăng trưởng mạnh mẽ, ngân hàng vẫn duy trì được mức tăng lợi nhuận trước thuế cao.

Theo kế hoạch, NCB cam kết sử dụng toàn bộ lợi nhuận để thực hiện theo lộ trình Phương án cơ cấu lại nhằm hoàn thành sớm phương án và hướng tới phát triển bền vững./.

