BAF nhận khoản cấp vốn tín dụng 50 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan

13:04 | 21/05/2026
(TBTCO) - Mới đây, Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan (FMO) - Định chế tài chính có 51% vốn góp bởi Chính phủ Hà Lan - chính thức ký kết hợp đồng cấp vốn tín dụng với Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF).
Theo nội dung ký kết, tổng hạn mức cấp vốn tín dụng 50 triệu USD sẽ được BAF sử dụng để đầu tư và phát triển hai dự án chăn nuôi công nghệ cao quy mô lớn tại Gia Lai gồm: Dự án trang trại Thành Đạt quy mô 5.000 heo nái, 60.000 heo thịt, 150.000 heo thương phẩm mỗi năm và Trang trại Hùng Phát Farm 1 quy mô 5.000 heo nái, 60.000 heo thịt, 150.000 heo thương phẩm mỗi năm. Tổng doanh thu dự kiến của 2 dự án khi vận hành hết công suất đạt 2.000 tỷ VND/năm.

BAF ký kết hợp đồng nhận khoản cấp vốn tín dụng từ FMO với tổng giá trị đầu tư 50 triệu USD

Thành Đạt Gia Lai và Hùng Phát Farm là dự án trọng điểm trong kế hoạch mở rộng chuỗi giá trị chăn nuôi khép kín tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên của BAF. Các trang trại được nghiên cứu xây dựng và sẽ ứng dụng công nghệ chăn nuôi hiện đại như: hệ thống an toàn sinh học thông minh, công nghệ lọc không khí nhiều lớp nhằm kiểm soát mầm bệnh hiệu quả mà trọng tâm là dịch tả heo châu Phi (ASF); quy trình chăn nuôi tự động hóa thông qua các ứng dụng AI; hệ thống khử mùi, xử lý chất thải và nước thải thông minh, góp phần giảm thiểu tác động môi trường, tận dụng chất thải phát triển nông nghiệp sạch theo mô hình “lợn nuôi ruộng, ruộng nuôi lợn”.

Theo chia sẻ từ bà Bùi Hương Giang - Tổng Giám đốc BAF tại lễ ký kết, ngành chăn nuôi Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cơ cấu mạnh mẽ, thể hiện rõ ràng qua 3 xu hướng: từ chăn nuôi nhỏ lẻ, nông hộ sang chăn nuôi công nghiệp tập trung, quy mô lớn; lấy công nghệ làm chìa khóa của sự thay đổi với quy trình được tự động hóa, hệ thống hóa, tối ưu nhân công, nâng cao năng suất; và chăn nuôi “xanh” sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững. Chăn nuôi hiện đại không chỉ đánh giá đơn thuần ở quy mô đàn mà ngày càng chịu áp lực lớn về các tiêu chuẩn môi trường, kiểm soát phát thải, an toàn sinh học, phúc lợi động vật và truy xuất nguồn gốc theo thông lệ quốc tế. Điều này còn có ý nghĩa đối với mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam vào năm 2050.

Chính vì vậy, việc tiếp cận các nguồn vốn vốn dài hạn với lãi suất cạnh tranh từ các định chế quốc tế như FMO luôn đi kèm những yêu cầu chặt chẽ, đánh giá bằng những tiêu chuẩn cụ thể và có thể đo lường được về tính minh bạch thông tin và tiêu chuẩn ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị). Việc BAF được FMO lựa chọn cấp vốn không chỉ phản ánh năng lực của doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại mà còn chứng minh được tiềm năng tăng trưởng dài hạn và định hướng phát triển đáp ứng yêu cầu bền vững.

“Trong những năm qua, BAF liên tiếp được các ngân hàng, định chế tài chính, Tập đoàn Chăn nuôi quốc tế tín nhiệm, lựa chọn đầu tư và hợp tác chiến lược. Điều đó đã cho thấy niềm tin của cộng đồng tài chính quốc tế đối với năng lực triển khai dự án, tính minh bạch cũng như chiến lược phát triển dài hạn của BAF tại Việt Nam... Sự kiện là động lực giúp BAF hiện thực hóa sứ mệnh lớn và quan trọng: đó là tạo nên nguồn thực phẩm sạch cho người tiêu dùng; chung tay vì một môi trường xanh, một xã hội ngày càng phát triển hơn; góp phần kiến tạo một ngành chăn nuôi và nông nghiệp hiện đại theo đúng triết lý kinh doanh mà chúng tôi theo đuổi: Thành công bằng sự tử tế và phụng sự xã hội” - Tổng Giám đốc BAF chia sẻ.

Lễ ký kết có sự tham dự của Lãnh đạo FMO tại châu Á, Lãnh đạo BAF và các đối tác triển khai.

Trong vai trò là đối tác cấp vốn tín dụng, Bà Ammarens Bruggenkamp – Giám đốc Mảng Nông nghiệp khu vực châu Á, FMO đánh giá cao BAF với những nỗ lực hoàn thiện chuỗi chăn nuôi công nghệ cao theo các xu hướng quốc tế và tầm nhìn khát vọng trong tương lai. Theo Bà, sự hợp tác giữa Hà Lan và Việt Nam là sự kết nối của hai hệ thống nông nghiệp khác biệt nhưng bổ trợ hoàn hảo cho nhau: Hà Lan với kinh nghiệm lâu năm, hiệu quả và khả năng vận hành linh hoạt trong những điều kiện giới hạn và Việt Nam với quy mô, tốc độ tăng trưởng và những tiềm năng dài hạn. Trong đó, BAF là đại diện tiêu biểu cho mô hình nông nghiệp hiện đại tại Việt Nam khi xây dựng chuỗi tích hợp khép kín Feed – Farm – Food, kiểm soát chặt chẽ chất lượng và an toàn sinh học, đồng thời vẫn duy trì khả năng mở rộng mạnh mẽ. Theo Bà, tương lai của nông nghiệp nằm ở việc các bên lựa chọn những thế mạnh tốt nhất để cùng nhau tạo ra giá trị bền vững và lâu dài.

Bà Ammarens Bruggenkamp – Giám đốc Mảng Nông nghiệp khu vực châu Á, FMO phát biểu tại sự kiện

“Đối với FMO, hợp đồng ký kết hôm nay không chỉ là hỗ trợ tăng trưởng mà là cùng nhau kiến tạo tương lai của ngành nông nghiệp; không chỉ chia sẻ kiến thức mà là khát khao phát triển mạnh mẽ. Điều đó sẽ tạo nên một hành trình chuyển mình thực sự” – Đại diện FMO chia sẻ tại buổi ký kết./.

- FMO được thành lập vào năm 1970, trong đó Chính phủ Hà Lan sở hữu 51% cổ phần. FMO tập trung hỗ trợ tăng trưởng bền vững tại các quốc gia đang phát triển thông qua việc đầu tư vào các dự án và doanh nghiệp tiềm năng. Các lĩnh vực đầu tư trọng điểm gồm: Nông nghiệp - Thực phẩm & Lâm nghiệp, Năng lượng, và Các định chế tài chính. Với quy mô hoạt động trải rộng trên hơn 85 quốc gia, FMO là một trong những ngân hàng song phương lớn nhất thế giới.

- BAF là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu Việt Nam về chăn nuôi công nghệ cao - chế biến thực phẩm sạch theo định hướng chuỗi giá trị khép kín Feed - Farm - Food. Được thành lập từ năm 2017, đến nay, BAF đã xây dựng được hệ thống 03 Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi; hơn 40 trang trại, Nhà máy chế biến thực phẩm sạch, Cơ sở giết mổ - pha lóc thịt sạch trải dài toàn quốc. Các cơ sở sản xuất đạt chứng nhận quốc tế như Global GAP, Global S.L.P, FSSC 22.000 - những chứng nhận có giá trị công nhận trên toàn cầu.
Hải Băng
