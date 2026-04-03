Chứng khoán

BAF: Tăng tốc chuẩn hóa, mở đường cho đột phá lợi nhuận 2026

08:37 | 03/04/2026
(TBTCO) - Ngày 2/4/2026, Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) công bố bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bao gồm các báo cáo và tờ trình về kết quả năm 2025, kế hoạch năm 2026 và phương án phân phối lợi nhuận. Đại hội Cổ đông năm 2026 dự kiến diễn ra ngày vào ngày 23/4/2026 tại TP. Hồ Chí Minh.
Trong bối cảnh ngành chăn nuôi chịu tác động kép từ dịch bệnh, thiên tai và biến động giá, BAF vẫn duy trì lợi nhuận sau thuế dương khoảng 127 tỷ đồng, cao hơn mặt bằng chung của ngành. Năm 2025, Công ty đưa vào vận hành 6 trang trại mới, nâng tổng số lên 40, đồng thời tăng công suất thức ăn chăn nuôi, đẩy mạnh đào tạo nhân sự và hoàn thiện chuỗi khép kín 3F và đến tháng 3/2026 đã có 24 trang trại đạt chuẩn quốc tế Global S.L.P (Global Smart Livestock Pratices). Quy mô đàn heo cuối năm 2025 đạt gần 900.000 con, tăng 56% so với cùng kỳ, trong đó gần 73.000 heo nái, tạo nền tảng nguồn cung ổn định.

Bên cạnh đó, BAF đồng loạt khởi công các dự án trọng điểm trong năm 2025 như Nhà máy Thức ăn chăn nuôi thứ 3 tại Bình Định (công suất 300.000 tấn/năm); Dự án Thành Đạt - Gia Lai: công suất thiết kế 5.000 heo nái và 60.000 heo thịt; Tổ hợp chăn nuôi công nghệ cao Gia Hân vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng, công suất thiết kế 15.000 heo nái và 180.000 heo thịt; công bố hợp tác liên doanh triển khai siêu dự án nhà cao tầng công nghệ cao tại Tây Ninh vốn đầu tư 12.000 tỷ đồng có công suất thiết kế 64.000 heo nái và sản xuất 1,6 triệu heo thịt. Điều này đã cho thấy khả năng bứt tốc mạnh mẽ, chủ động định vị trong nhóm dẫn dắt ngành, tiên phong phát triển chăn nuôi xanh - sạch - hiện đại tại Việt Nam.

Cũng trong 2025, BAF tiếp tục bứt phá trên thị trường vốn với 65 triệu cổ phiếu riêng lẻ thu ròng 1.006 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ vượt 3.040 tỷ đồng; đồng thời huy động 1.500 tỷ đồng trái phiếu (500 tỷ riêng lẻ, 1.000 tỷ phát hành công chúng lãi 10%/36 tháng) - trong đó lô 1.000 tỷ không tài sản bảo đảm vẫn thu hút mạnh các nhà đầu tư lớn, khẳng định uy tín doanh nghiệp, tạo nền tảng tài chính vững chắc cho tăng trưởng dài hạn.

Trên tinh thần chiến lược nhất quán ưu tiên phát triển về chiều sâu, năm vừa qua tiếp tục là thời điểm BAF đẩy mạnh tái cơ cấu toàn diện, gia tăng đầu tư vào phòng dịch, mở rộng quy mô vận hành trang trại mới theo chuẩn quốc tế và nâng cấp hạ tầng công nghệ tối tân, sẵn sàng chấp nhận biến động lợi nhuận ngắn hạn nhằm tích lũy nền tảng vận hành và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai theo hướng xanh sạch vững bền.

Lũy kế năm 2025, sản lượng và doanh thu bán heo tăng lần lượt 136% và 151% so với cùng kỳ, doanh thu thuần hợp nhất đạt 5.037 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp tăng từ 12,7% lên 13,53%, phản ánh hiệu quả bước đầu của chiến lược tái cơ cấu, tập trung vào mảng chăn nuôi có biên lợi nhuận cao hơn. Kết thúc 2025, quy mô tài sản mở rộng lên 10.780 tỷ đồng (+44%), trong đó tài sản cố định tăng gần 40%, cùng lượng hàng tồn gia tăng, sẵn sàng đón đầu chu kỳ phục hồi của thị trường khi giá heo hơi ghi nhận mức tăng từ 48.000 đồng/kg lên 81.000 đồng/kg và tiếp tục đà tăng trong nửa đầu 2026.

Bên trong trang trại chăn nuôi heo của BAF.

Trên tinh thần đó, BAF bước vào 2026 với chiến lược chuyển mình từ mở rộng quy mô sang tối ưu hiệu quả và “gặt hái” lợi nhuận, sẵn sàng phát huy tối đa tiềm năng đã vun đắp trong 2025, đặt trọng tâm vào tăng trưởng bền vững, tiên phong công nghệ, chất lượng - an toàn, tài chính minh bạch, hiệu suất nhân sự và thương hiệu vững mạnh, khẳng định vị thế tiên phong dẫn dắt ngành.

Với kế hoạch mở rộng nhiều trang trại mới tại Tây Nguyên và miền Trung, nâng đàn heo nái lên 145.000 con, tổng đàn heo thịt vượt 1,14 triệu con, sản lượng bán ra trên 1,2 triệu con (+60%), BAF đặt mục tiêu doanh thu 8.431 tỷ đồng (+67%) và lợi nhuận sau thuế 793 tỷ đồng - gấp hơn 6 lần so với thực hiện 2025. Đồng thời tiếp tục triển khai hàng loạt dự án trọng điểm, chuẩn hóa vận hành theo tiêu chí quốc tế, khẳng định vị thế tiên phong, kiến tạo chuẩn mực mới cho ngành chăn nuôi Việt Nam với tâm thế tự tin "vươn ra biển lớn" - mở rộng thị trường xuất khẩu và các phân khúc tiêu dùng cao cấp trong giai đoạn tới./.

Hải Băng
Bài liên quan

BAF vững vàng trước biến động, hướng tới kỷ lục lợi nhuận năm 2026

BAF vững vàng trước biến động, hướng tới kỷ lục lợi nhuận năm 2026

BaF Việt Nam ghi nhận lãi sau thuế năm 2024 tăng trưởng mạnh

BaF Việt Nam ghi nhận lãi sau thuế năm 2024 tăng trưởng mạnh

BaF Việt Nam thông qua kế hoạch mua 60% vốn tại 2 công ty chăn nuôi

BaF Việt Nam thông qua kế hoạch mua 60% vốn tại 2 công ty chăn nuôi

Dành cho bạn

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Đọc thêm

Áp lực lãi suất gia tăng: Linh hoạt điều hành phát hành trái phiếu chính phủ

Áp lực lãi suất gia tăng: Linh hoạt điều hành phát hành trái phiếu chính phủ

(TBTCO) - Tháng 3/2026, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước xuất hiện nhiều yếu tố bất lợi, Kho bạc Nhà nước đã chủ động, tích cực triển khai công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ, góp phần bảo đảm nguồn lực cho ngân sách nhà nước phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
Thị trường chứng khoán gia tăng chiều sâu trong tiến trình nâng hạng

Thị trường chứng khoán gia tăng chiều sâu trong tiến trình nâng hạng

(TBTCO) - Kỳ vọng nâng hạng cùng với các cải cách về giao dịch, công bố thông tin và gia tăng nguồn cung qua IPO đang góp phần nâng cao chiều sâu và sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán trong trung và dài hạn.
Chứng khoán tuần mới (6/4 - 10/4): Thị trường có thể “zích zắc” đi lên, cẩn trọng rủi ro địa chính trị

Chứng khoán tuần mới (6/4 - 10/4): Thị trường có thể “zích zắc” đi lên, cẩn trọng rủi ro địa chính trị

Sau hai tuần hồi phục, chỉ số được kỳ vọng sẽ tiếp tục vận động theo xu hướng “zích zắc” đi lên. Tuy nhiên, rủi ro cuộc chiến tại Trung Đông leo thang có thể tiếp tục tác động tiêu cực đến thị trường tài chính toàn cầu.
Sàn chứng khoán thêm tân binh từ các thương vụ IPO tiềm năng

Sàn chứng khoán thêm tân binh từ các thương vụ IPO tiềm năng

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam kỳ vọng đón thêm "tân binh", nhất là khi nhiều cơ chế chính sách thúc đẩy doanh nghiệp mới lên sàn.
Hạ tầng định giá trở thành điểm nghẽn của thị trường trái phiếu

Hạ tầng định giá trở thành điểm nghẽn của thị trường trái phiếu

(TBTCO) - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tăng nhanh về quy mô nhưng thiếu nền tảng định giá chuẩn, dữ liệu còn phân mảnh và thiếu các chuẩn tham chiếu thống nhất.
TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng, tăng 12%, muốn lập ngân hàng thành viên tại VIFC

TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng, tăng 12%, muốn lập ngân hàng thành viên tại VIFC

(TBTCO) - Mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng năm 2026, tăng 12% của TPBank không chỉ là bài toán tăng trưởng. Điều đáng chú ý nằm ở cách ngân hàng đang xây dựng động lực phía sau con số đó.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tăng cường đào tạo phòng chống rửa tiền trên thị trường tài sản mã hóa

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tăng cường đào tạo phòng chống rửa tiền trên thị trường tài sản mã hóa

(TBTCO) - Ngày 3/4/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Công ty Tether và Công ty VerifyVASP tổ chức chương trình đào tạo về tuân thủ phòng chống rửa tiền toàn diện trên thị trường tài sản mã hóa.
Cổ phiếu Vinhomes nối dài đà tăng bất chấp áp lực bán lớn từ khối ngoại

Cổ phiếu Vinhomes nối dài đà tăng bất chấp áp lực bán lớn từ khối ngoại

(TBTCO) - Dù khối ngoại bán ròng với giá trị lớn nhiều phiên gần đây, thông tin tích cực cùng lực cầu khối nội nâng đỡ, giúp cổ phiếu VHM tăng mạnh trong những phiên giao dịch đầu tháng 4.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Tăng dự trữ dầu thô: “Lá chắn” an ninh năng lượng

Tăng dự trữ dầu thô: “Lá chắn” an ninh năng lượng

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

Ngày 5/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo xuất khẩu tăng mạnh

Ngày 5/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo xuất khẩu tăng mạnh

