BAF: Tăng tốc chuẩn hóa, mở đường cho đột phá lợi nhuận 2026

Trong bối cảnh ngành chăn nuôi chịu tác động kép từ dịch bệnh, thiên tai và biến động giá, BAF vẫn duy trì lợi nhuận sau thuế dương khoảng 127 tỷ đồng, cao hơn mặt bằng chung của ngành. Năm 2025, Công ty đưa vào vận hành 6 trang trại mới, nâng tổng số lên 40, đồng thời tăng công suất thức ăn chăn nuôi, đẩy mạnh đào tạo nhân sự và hoàn thiện chuỗi khép kín 3F và đến tháng 3/2026 đã có 24 trang trại đạt chuẩn quốc tế Global S.L.P (Global Smart Livestock Pratices). Quy mô đàn heo cuối năm 2025 đạt gần 900.000 con, tăng 56% so với cùng kỳ, trong đó gần 73.000 heo nái, tạo nền tảng nguồn cung ổn định.

Bên cạnh đó, BAF đồng loạt khởi công các dự án trọng điểm trong năm 2025 như Nhà máy Thức ăn chăn nuôi thứ 3 tại Bình Định (công suất 300.000 tấn/năm); Dự án Thành Đạt - Gia Lai: công suất thiết kế 5.000 heo nái và 60.000 heo thịt; Tổ hợp chăn nuôi công nghệ cao Gia Hân vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng, công suất thiết kế 15.000 heo nái và 180.000 heo thịt; công bố hợp tác liên doanh triển khai siêu dự án nhà cao tầng công nghệ cao tại Tây Ninh vốn đầu tư 12.000 tỷ đồng có công suất thiết kế 64.000 heo nái và sản xuất 1,6 triệu heo thịt. Điều này đã cho thấy khả năng bứt tốc mạnh mẽ, chủ động định vị trong nhóm dẫn dắt ngành, tiên phong phát triển chăn nuôi xanh - sạch - hiện đại tại Việt Nam.

Cũng trong 2025, BAF tiếp tục bứt phá trên thị trường vốn với 65 triệu cổ phiếu riêng lẻ thu ròng 1.006 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ vượt 3.040 tỷ đồng; đồng thời huy động 1.500 tỷ đồng trái phiếu (500 tỷ riêng lẻ, 1.000 tỷ phát hành công chúng lãi 10%/36 tháng) - trong đó lô 1.000 tỷ không tài sản bảo đảm vẫn thu hút mạnh các nhà đầu tư lớn, khẳng định uy tín doanh nghiệp, tạo nền tảng tài chính vững chắc cho tăng trưởng dài hạn.

BAF bước vào 2026 với chiến lược chuyển mình từ mở rộng quy mô sang tối ưu hiệu quả và “gặt hái” lợi nhuận, sẵn sàng phát huy tối đa tiềm năng đã vun đắp trong 2025, đặt trọng tâm vào tăng trưởng bền vững, tiên phong công nghệ, chất lượng - an toàn, tài chính minh bạch, hiệu suất nhân sự và thương hiệu vững mạnh, khẳng định vị thế tiên phong dẫn dắt ngành.

Trên tinh thần chiến lược nhất quán ưu tiên phát triển về chiều sâu, năm vừa qua tiếp tục là thời điểm BAF đẩy mạnh tái cơ cấu toàn diện, gia tăng đầu tư vào phòng dịch, mở rộng quy mô vận hành trang trại mới theo chuẩn quốc tế và nâng cấp hạ tầng công nghệ tối tân, sẵn sàng chấp nhận biến động lợi nhuận ngắn hạn nhằm tích lũy nền tảng vận hành và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai theo hướng xanh sạch vững bền.

Lũy kế năm 2025, sản lượng và doanh thu bán heo tăng lần lượt 136% và 151% so với cùng kỳ, doanh thu thuần hợp nhất đạt 5.037 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp tăng từ 12,7% lên 13,53%, phản ánh hiệu quả bước đầu của chiến lược tái cơ cấu, tập trung vào mảng chăn nuôi có biên lợi nhuận cao hơn. Kết thúc 2025, quy mô tài sản mở rộng lên 10.780 tỷ đồng (+44%), trong đó tài sản cố định tăng gần 40%, cùng lượng hàng tồn gia tăng, sẵn sàng đón đầu chu kỳ phục hồi của thị trường khi giá heo hơi ghi nhận mức tăng từ 48.000 đồng/kg lên 81.000 đồng/kg và tiếp tục đà tăng trong nửa đầu 2026.

Bên trong trang trại chăn nuôi heo của BAF.

Với kế hoạch mở rộng nhiều trang trại mới tại Tây Nguyên và miền Trung, nâng đàn heo nái lên 145.000 con, tổng đàn heo thịt vượt 1,14 triệu con, sản lượng bán ra trên 1,2 triệu con (+60%), BAF đặt mục tiêu doanh thu 8.431 tỷ đồng (+67%) và lợi nhuận sau thuế 793 tỷ đồng - gấp hơn 6 lần so với thực hiện 2025. Đồng thời tiếp tục triển khai hàng loạt dự án trọng điểm, chuẩn hóa vận hành theo tiêu chí quốc tế, khẳng định vị thế tiên phong, kiến tạo chuẩn mực mới cho ngành chăn nuôi Việt Nam với tâm thế tự tin "vươn ra biển lớn" - mở rộng thị trường xuất khẩu và các phân khúc tiêu dùng cao cấp trong giai đoạn tới./.