PV Power 5 năm không chia cổ tức, dồn nguồn lực cho đầu tư

Lợi nhuận 5 tháng sớm cán đích kế hoạch cả năm

Ngày 20/5, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã POW) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Kế hoạch kinh doanh năm 2026 đã được phê duyệt. Theo đó, tổng sản lượng điện đạt 21,615 tỷ kWh. Dựa trên giả định giá dầu cơ sở ở mức 70 USD/thùng và tỷ giá 26.500 đồng đổi 1 đôla, doanh thu hợp nhất kế hoạch là 49.887 tỷ đồng, tăng 41%. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế dự kiến chỉ đạt 1.124 tỷ đồng, giảm mạnh 63%.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của PV Power - Nguồn: PV Power

Dù vậy, kết quả kinh doanh thực tế trong những tháng đầu năm đang khả quan hơn nhiều so với kế hoạch. Trả lời câu hỏi của cổ đông, trưởng ban kế hoạch PV Power cho biết đã hoàn thành 49% kế hoạch sau 5 tháng đầu năm với tổng sản lượng điện ước đạt khoảng 10,5 tỷ kWh. Con số này tăng trưởng 35% so với cùng kỳ 2025.

Doanh thu 5 tháng đầu năm đạt khoảng 24.000 tỷ đồng, hoàn thành 48% kế hoạch năm. Lợi nhuận hợp nhất ước đạt khoảng 1.800 tỷ đồng, đạt kế hoạch lợi nhuận cả năm. Riêng công ty mẹ ghi nhận lợi nhuận khoảng 1.100 - 1.200 tỷ đồng, cũng đã xấp xỉ hoàn thành kế hoạch cả năm.

Không phải lần đầu PV Power đặt kế hoạch thận trọng. Kết quả lợi nhuận nhiều năm gần đây đều vượt kế hoạch kinh doanh. Năm 2025, PV Power đạt tổng sản lượng điện của toàn hệ thống đạt 18,64 tỷ kWh, vượt 16% kế hoạch năm. Tổng doanh thu hợp nhất đạt 35.364 tỷ đồng, vượt 10% mục tiêu. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 3.000 tỷ đồng, gấp 2,48 lần so với kế hoạch.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 có sự tham gia của gần 160 cổ đông và người được uỷ quyền - Nguồn: Tùng Linh

Trao đổi với cổ đông về ảnh hưởng xu hướng tăng giá đầu vào, lãnh đạo doanh nghiệp thừa nhận thị trường nhiên liệu năm nay có nhiều biến động, đặc biệt là tác động từ xung đột địa chính trị tại Trung Đông. Giá than nội địa trong 5 tháng đầu năm đã tăng hơn 6% so với đầu năm. Tuy nhiên, lượng tồn kho hiện duy trì trên 300.000 tấn, đủ đảm bảo chủ động nguồn cung cho mùa khô. Còn với khí LNG, PV Power cho biết đã chuẩn bị đầy đủ nguồn cung cho cả năm. Dù giá khí tăng theo biến động quốc tế, doanh nghiệp cho biết cơ chế chuyển ngang (pass-through) sang giá điện giúp hạn chế ảnh hưởng tới lợi nhuận.

Đối với câu chuyện đầu ra, PV Power đang tiếp tục đàm phán hợp đồng mua bán điện (PPA) cho Nhơn Trạch 3 và 4. Doanh nghiệp đề xuất áp dụng cơ chế sản lượng điện hợp đồng (Qc) ở mức 75-80% và đã gửi Bộ Công Thương xem xét.

Báo cáo thêm về tình hình tài chính, ông Nguyễn Duy Giang, Phó Tổng Giám đốc PV Power cũng làm rõ thêm về khoản chênh lệch tỷ giá 1.600 tỷ đồng. Theo đại diện PV Power, EVN đã đưa khoảng 1.300 tỷ đồng chênh lệch tỷ giá vào giá bán lẻ điện từ cuối năm 2025. PV Power đang tích cực phối hợp và làm các thủ tục với EVN để nỗ lực thu hồi và ghi nhận khoản chênh lệch tỷ giá vào kết quả kinh doanh trong các tháng còn lại của năm 2026, dự kiến tập trung vào quý II và quý III.

“Giữ chuỗi” 5 năm chưa chia cổ tức, dồn lực cho đầu tư

Tại đại hội năm nay, PV Power tiếp tục trình cổ đông phương án không chia cổ tức năm 2025. Đây là năm thứ 5 liên tiếp doanh nghiệp không thực hiện chia cổ tức nhằm ưu tiên giữ lại nguồn lực cho đầu tư.

Năm 2025, Nhà máy Nhơn trạch 3&4 đã hoàn thành và đưa vào vận hành. Ngoài ra, đối với dự án toà nhà văn phòng, Tổng công ty đã hoàn thành các thủ tục nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng. Cũng trong năm 2025, PV Power đã thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh.

Theo chiến lược đầu tư, doanh nghiệp đang đồng thời theo đuổi loạt dự án điện LNG quy mô lớn. Dự án LNG Quảng Ninh có công suất 1.500 MW với tổng mức đầu tư khoảng 59.000 tỷ đồng được xác định là dự án trọng điểm trong giai đoạn tới. Ngoài ra, PV Power cùng các đối tác đã được giao làm chủ đầu tư dự án LNG Quỳnh Lập tại Nghệ An và dự kiến sẽ tiếp tục tham gia dự án LNG Vũng Áng 3 tại Hà Tĩnh.

Theo lãnh đạo PV Power, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, công ty đã chọn hướng đi tiếp tục đẩy mạnh đầu tư để phát triển ổn định. Mặc dù biết rằng đây là con đường vất vả và rất khó khăn, nhưng lãnh đạo PV Power nhấn mạnh đây là lựa chọn bắt buộc nếu muốn phát triển dài hạn.

Để có nguồn lực triển khai các dự án, PV Power đang kết hợp nhiều giải pháp như tăng vốn, giữ lại lợi nhuận, cơ cấu lại danh mục đầu tư và tái cấu trúc bộ máy. Đáng chú ý, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết từ nay đến năm 2030, PV Power sẽ ưu tiên chính sách chia cổ tức bằng cổ phiếu thay vì tiền mặt, dự kiến thực hiện 1-2 lần để giữ lại dòng tiền cho đầu tư.

Lãnh đạo Tổng công ty cũng cho biết hiện tại chưa ưu tiên thoái vốn mạnh tại các công ty con đang trả cổ tức cao và tạo dòng tiền ổn định. Việc thoái vốn sẽ làm mất nguồn thu hàng năm và có thể gây ảnh hưởng xấu đến các chỉ số tài chính khi đàm phán vay vốn ngân hàng.

Bên cạnh câu chuyện vốn, PV Power cũng bắt đầu quá trình tái cấu trúc nhằm chuẩn bị cho giai đoạn đầu tư mới. Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ rà soát mô hình tổ chức theo hướng tinh gọn từ công ty mẹ tới các đơn vị thành viên, đồng thời nghiên cứu phương án cổ phần hóa các chi nhánh như Cà Mau, Nhơn Trạch hay Vũng Áng 1 để cân đối vốn cho các năm tới.

Ngoài điện khí, Tổng công ty cũng cho biết đang tìm kiếm cơ hội M&A trong lĩnh vực thủy điện vừa và nhỏ, quy mô từ 22-100 MW. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, chiến lược “thắt lưng buộc bụng” hiện nay để tập trung nguồn lực đầu tư, với kỳ vọng đưa PV Power trở thành doanh nghiệp có vai trò lớn hơn trong hệ thống điện quốc gia trong giai đoạn nhu cầu điện tăng trưởng 12-15% mỗi năm.