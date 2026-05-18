VNDirect chuẩn bị cho cuộc đua mới khi thị trường bước vào chu kỳ nâng hạng

Chiều ngày 18/5, Công ty CP Chứng khoán VNDirect (mã Ck: VND) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại Hà Nội với sự tham dự trực tiếp và trực tuyến của hơn 2.500 cổ đông cùng người được ủy quyền, đại diện cho 52,13% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Theo báo cáo của HĐQT và Ban điều hành, VNDirect khép lại năm 2025 với kết quả kinh doanh vượt kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.508 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước và hoàn thành 109% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông đạt 2.022 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2024.

Cùng với tăng trưởng lợi nhuận, quy mô tài sản của công ty tiếp tục mở rộng. Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của VNDirect đạt 51.629 tỷ đồng, tăng 17% so với cuối năm trước. Trong cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn, tương đương khoảng 98% tổng tài sản.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông Chứng khoán VNDirect.

Đáng chú ý, các khoản cho vay tăng mạnh 38%, lên 14.319 tỷ đồng và trở thành nhóm tài sản có tỷ suất sinh lời cao nhất trong cơ cấu hoạt động của công ty. Danh mục nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) cũng tăng 54%, đạt 8.558 tỷ đồng, qua đó góp phần tạo nguồn thu ổn định và giảm thiểu tác động từ biến động thị trường. Trong khi đó, danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) được điều chỉnh giảm 8%, còn 22.537 tỷ đồng.

Trên cơ sở kết quả đạt được, VNDirect đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng trong năm 2026. Ban lãnh đạo công ty cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn nhờ sự cải thiện của môi trường vĩ mô, tiến trình cải cách thể chế và xu hướng dịch chuyển của dòng vốn quốc tế.

Theo đánh giá của công ty, việc Việt Nam nằm trong lộ trình nâng hạng của FTSE vào tháng 9/2026, cùng với các thay đổi về hạ tầng giao dịch và cải cách thị trường, sẽ tạo thêm niềm tin cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, nền tảng tăng trưởng kinh tế nội địa và kỳ vọng lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục cải thiện cũng được xem là những yếu tố hỗ trợ thị trường trong giai đoạn tới.

Dựa trên kịch bản này, VNDirect trình cổ đông kế hoạch doanh thu ròng năm 2026 đạt 5.569 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 2.414 tỷ đồng, tăng 19%. Công ty đồng thời đặt mục tiêu ROA đạt 4,6% và ROE đạt 11,1%.

Tại đại hội, bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch HĐQT VNDirect đã chia sẻ thêm về quá trình tái cấu trúc và định hướng phát triển của công ty trong giai đoạn mới. Theo bà Hương, trong hơn 20 năm hoạt động, VNDirect từng xây dựng được vị thế đáng kể trên thị trường, đặc biệt ở mảng khách hàng cá nhân và môi giới chứng khoán. Tuy nhiên, sau giai đoạn Covid-19 cũng như các biến động trong hai năm 2024 - 2025, công ty buộc phải đi chậm lại để xử lý nhiều vấn đề nội tại, bao gồm sự cố bị tấn công hệ thống và những ảnh hưởng liên quan đến thị trường trái phiếu.

Chủ tịch VNDirect cho rằng thị trường dịch vụ chứng khoán hiện đã thay đổi đáng kể so với trước đây khi nhu cầu của nhà đầu tư không còn dừng ở các nền tảng giao dịch đơn thuần mà đòi hỏi những hệ sinh thái và công cụ hỗ trợ chuyên sâu hơn. Trong bối cảnh đó, VNDirect đang thực hiện quá trình tái định hình hoạt động, đồng thời tận dụng sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Hiện công ty có khoảng 600 môi giới. Theo bà Hương, trong quá trình tái thiết hai năm qua, AI được xem là cơ hội mới để đội ngũ môi giới có thể hỗ trợ khách hàng ở chiều sâu thay vì chỉ dừng ở hoạt động giao dịch truyền thống.

Liên quan đến việc thị phần môi giới sụt giảm trong thời gian gần đây, lãnh đạo VNDirect cho biết công ty vẫn mong muốn duy trì thị phần cao nhưng phải cân đối nguồn lực và lựa chọn ưu tiên phù hợp. Bà Hương thừa nhận VNDirect từng có những chủ quan khiến công ty bỏ lỡ một số cơ hội trong giai đoạn thị trường tăng trưởng mạnh. Dù vậy, theo lãnh đạo doanh nghiệp, VNDirect hiện vẫn duy trì được lợi thế ở các yếu tố như nền tảng công nghệ, tốc độ xử lý và tính ổn định của hệ thống.

Chia sẻ thêm với cổ đông, bà Hương cũng cho rằng những biến động vừa qua giúp năng lực quản trị của VNDirect trở nên vững vàng hơn trong bối cảnh cạnh tranh trên thị trường chứng khoán ngày càng gia tăng. Hiện thị trường xuất hiện ngày càng nhiều công ty chứng khoán có hậu thuẫn từ ngân hàng với lợi thế về vốn và chi phí lãi suất thấp, tạo áp lực lớn đối với nhóm công ty chứng khoán độc lập như SSI, VNDirect và VPS. Trong bối cảnh đó, bà Hương cho biết chiến lược mới của VNDirect sẽ cần thêm thời gian để kiểm chứng hiệu quả, song công ty vẫn đặt mục tiêu ROE đạt khoảng 15% trong giai đoạn tới.

Bên cạnh kế hoạch kinh doanh, đại hội cũng xem xét lại phương án phát hành cổ phiếu đã được thông qua từ năm 2025 nhưng chưa triển khai. Ông Nguyễn Vũ Long - Tổng giám đốc VNDirect cho biết, việc chuẩn bị thêm nguồn lực tài chính là cần thiết trong bối cảnh quy mô thị trường được kỳ vọng tiếp tục mở rộng cùng triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo ông Long, vốn chủ sở hữu hiện tại của VNDirect đã vượt 20.000 tỷ đồng và vẫn đáp ứng được nhu cầu hoạt động hiện nay. Tuy nhiên, công ty muốn chủ động chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo và xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai các phương án huy động vốn.