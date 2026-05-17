Chứng khoán tuần mới 18/5 - 22/5: VN-Index có thể tiếp tục bứt tốc và hướng đến ngưỡng tâm lý 2.000 điểm?

VN-Index xác lập tuần tăng thứ 8 liên tiếp

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 11 - 15/5, VN-Index đóng cửa tại 1.921,6 điểm, tăng 0,33% so với tuần trước và ghi nhận tuần tăng thứ 8 liên tiếp kể từ vùng đáy quanh 1.600 điểm hồi cuối tháng 3. Cùng đó, đà tăng tiếp tục được duy trì của VN-Index cũng giúp chứng khoán Việt Nam nằm trong top 10 thị trường tăng điểm tích cực nhất tuần qua. Trong tuần, chỉ số có thời điểm thiết lập mức đỉnh lịch sử mới tại 1.925 điểm, trước khi điều chỉnh nhẹ ở phiên thứ Sáu (15/5).

Tuy nhiên, thanh khoản thị trường vẫn chưa thực sự bùng nổ, dù VN-Index đã lập đỉnh lịch sử mới. Theo các chuyên gia từ VCBS, thanh khoản có xu hướng giảm, đi kèm với diễn biến phân hóa của dòng tiền, cho thấy tâm lý thận trọng hiện hữu trên thị trường.

Điều đáng chú ý nhất của thị trường tuần qua là cấu trúc dòng tiền có sự thay đổi rõ rệt. Sau chuỗi kéo điểm liên tục, nhóm Vingroup tạm dừng đà tăng nóng và dòng tiền bắt đầu lan tỏa sang các nhóm khác, đặc biệt là ngân hàng với hàng loạt mã như VPB, VCB, BID, ACB, TPB đều tăng tốt, nhóm dầu khí (GAS, BSR) cũng bắt đầu có nhịp tăng trở lại.

Ông Nguyễn Tấn Phong - chuyên gia đến từ Công ty Chứng khoán Pinetree cho rằng, đây là tín hiệu cho thấy thị trường đang dần thoát khỏi tình trạng phụ thuộc vào một vài cổ phiếu trụ.

Diễn biến giao dịch theo nhóm ngành lũy kế 5 phiên gần nhất. Nguồn: Chứng khoán Kiến Thiết

Cùng quan điểm, Chứng khoán Kiến Thiết (CSI) nhận định, dòng tiền luân phiên giữa các nhóm ngành đang giúp thị trường duy trì nhịp tăng ổn định hơn. Áp lực phân hóa dai dẳng khiến không phải nhà đầu tư nào cũng nhận được phần thưởng ở giai đoạn này. Trong tuần qua, dầu khí và cao su trở thành tâm điểm với GAS và PHR đóng vai trò dẫn dắt, trong khi nhóm bán lẻ lại chịu áp lực điều chỉnh khá mạnh với các mã như MWG, PNJ hay MSN.

Về giao dịch khối ngoại, áp lực bán ròng tiếp tục duy trì, nhưng quy mô đã giảm so với giai đoạn trước. Trong tuần từ 11 - 15/5, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 3.900 tỷ đồng trên toàn thị trường, tương ứng mức giảm hơn 30% về lượng và 6,74% về giá trị so với tuần trước.

MSB là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với giá trị hơn 585 tỷ đồng, tiếp theo là BSR với khoảng 412 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, VHM tiếp tục bị bán ròng mạnh nhất với hơn 1.075 tỷ đồng, theo sau là FPT và ACB.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua bán ròng tuần qua. Nguồn: Chứng khoán Kiến Thiết

Chờ đợi gì sau đỉnh giá mới?

Thị trường toàn cầu tuần tới sẽ tập trung vào biên bản họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), dữ liệu về chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI), lạm phát của Anh và Trung Quốc, cùng kết quả kinh doanh của Nvidia - doanh nghiệp đang được xem là “thước đo” cho nhóm công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu. Đáng chú ý, các tín hiệu liên quan tới địa chính trị Trung Đông vẫn tiếp tục đóng vai trò chi phối đối với thị trường tài chính quốc tế. Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Donald Trump đến Bắc Kinh (từ ngày 13 - 15/5) cũng được kỳ vọng giúp hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị toàn cầu. Ngoài ra, các hợp đồng tương lai tháng 5/2026 sẽ đáo hạn vào thứ Năm tới.

Việc VN-Index đang bước vào vùng giá chưa từng ghi nhận trước đây, đồng nghĩa không còn vùng kháng cự lịch sử rõ ràng. Theo ông Nguyễn Tấn Phong, đây là tình huống kỹ thuật khá hiếm gặp và thường mở ra giai đoạn tăng tốc ngắn hạn khi dòng tiền không còn bị tâm lý “đỉnh cũ” kìm hãm.

Kịch bản cơ sở cho tuần tới là VN-Index có thể tiếp tục bứt tốc và hướng đến mốc tâm lý 2.000 điểm. - Ông Nguyễn Tấn Phong (Công ty Chứng khoán Pinetree)

Kịch bản cơ sở cho tuần tới là VN-Index có thể tiếp tục bứt tốc và hướng đến mốc tâm lý 2.000 điểm.

Chuyên gia từ Pinetree chỉ ra hai lý do chính ủng hộ kịch bản này. Thứ nhất, việc nhóm cổ phiếu Vingroup tạm dừng tăng đang tạo điều kiện cho dòng tiền lan tỏa sang các nhóm cổ phiếu khác như ngân hàng, dầu khí và bất động sản, một cấu trúc tăng bền vững hơn nhiều so với việc chỉ vài cổ phiếu trụ kéo điểm như giai đoạn trước. Thứ hai, tình hình vĩ mô thế giới đang ủng hộ mạnh mẽ khi chứng khoán Mỹ vượt đỉnh và cuộc gặp Mỹ - Trung diễn ra suôn sẻ.

Do đó, ông Phong cho rằng, nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu nên tiếp tục nắm giữ để tối ưu lợi nhuận trong nhịp bứt phá hướng tới mốc 2.000 điểm. Tuy nhiên, nhà đầu tư chưa kịp giải ngân thì có thể giải ngân với tỷ trọng nhỏ vào các cổ phiếu có câu chuyện riêng và tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, tuyệt đối không “mua đuổi” vì có thể gặp rủi ro điều chỉnh bất cứ lúc nào.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, Công ty Chứng khoán Kiến Thiết cho rằng, VN-Index đang có xu hướng tăng tích cực nhưng động lực bứt phá chưa thực sự mạnh do thanh khoản hai tuần gần đây chưa bùng nổ. Theo đó, xu hướng tăng điểm sẽ có quán tính kéo VN-Index tiến tới ngưỡng kháng cự quanh mốc 1.945 điểm và áp lực bán sẽ gia tăng rõ rệt khi chỉ số tiến tới vùng này trong tuần tới.

“Chúng tôi tiếp tục duy trì sự thận trọng, hạn chế vị thế mua mới, đồng thời căn bán, hạ bớt tỷ trọng nắm giữ trong các phiên tăng điểm tới, đặc biệt khi VN-Index tiến tới vùng kháng cự mạnh ở trên” - các chuyên gia từ Công ty Chứng khoán Kiến thiết khuyến nghị.

SHS cũng cho rằng, VN-Index sẽ tiếp tục đối mặt với các nhịp rung lắc khi kiểm định vùng đỉnh lịch sử 1.900 - 1.920 điểm, trong khi VN30-Index đang nỗ lực vượt lên vùng đỉnh tháng 2/2026 quanh 2.080 điểm. Dòng tiền vẫn đang cải thiện, luân chuyển tốt ở các nhóm ngành, nhất là khi chỉ số VN-Index vượt lên các vùng kháng cự mạnh với dòng tiền vẫn đang luân chuyển ở các nhóm vốn hóa lớn. Nhà đầu tư có thể đánh giá, xem xét các cơ hội tích lũy, đầu tư giá trị ở những cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất trong các nhóm ngành, nhưng cũng cần kiểm soát rủi ro khi đây không phải là vùng định giá quá hấp dẫn của thị trường chung./.