Giá vàng hôm nay ngày 15/5: Giá vàng thế giới giảm mạnh

Giá vàng thế giới

Tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới lùi về quanh mức 4.661 USD/ounce, giảm 34 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 148,2 triệu đồng/lượng và chênh lệch với giá vàng trong nước 16,9 triệu đồng.

Diễn biến điều chỉnh của giá vàng diễn ra trong bối cảnh thị trường tiếp tục giằng co giữa nhiều yếu tố trái chiều. Một mặt, áp lực lạm phát tại Mỹ vẫn chưa hạ nhiệt hoàn toàn, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ duy trì quanh ngưỡng 4,4%, làm gia tăng sức ép lên kim loại quý. Mặt khác, những lo ngại liên quan đến căng thẳng tại Iran và rủi ro gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz vẫn tiếp tục hỗ trợ nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Theo cảnh báo từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), tình trạng thiếu hụt nguồn cung đang khiến lượng tồn kho dầu toàn cầu suy giảm với tốc độ rất nhanh. Điều này góp phần duy trì tâm lý phòng thủ trên thị trường tài chính và hỗ trợ giá vàng. Tuy nhiên, đà tăng của vàng cũng phần nào bị hạn chế khi giá dầu leo thang kéo theo kỳ vọng lạm phát tăng lên, qua đó đẩy lợi suất trái phiếu đi lên và làm gia tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng.

Hiện giới đầu tư đang theo dõi phản ứng của thị trường sau khi Mỹ công bố các dữ liệu về doanh số bán lẻ và trợ cấp thất nghiệp trong sáng nay. Đồng thời, những thông tin liên quan đến đàm phán Mỹ - Trung cũng như tình hình lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục là các yếu tố được thị trường đặc biệt quan tâm.

Dù vàng đang chịu nhiều áp lực trong ngắn hạn, một số tổ chức tài chính quốc tế vẫn duy trì quan điểm tích cực về triển vọng dài hạn của kim loại quý. Goldman Sachs dự báo giá vàng có thể đạt 5.400 USD/ounce vào cuối năm nay, trong khi JPMorgan kỳ vọng giá vàng có thể tiến lên mốc 6.300 USD/ounce nhờ nhu cầu mua vàng ổn định từ các ngân hàng trung ương và xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối trên toàn cầu.

Giá vàng trong nước

Kết phiên ngày 14/5, giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang so với phiên trước đó. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu lớn như DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt giữ nguyên giá niêm yết, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến quanh ngưỡng 162 - 165 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tương tự cũng được ghi nhận ở phân khúc vàng nhẫn. DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý không điều chỉnh giá so với phiên trước, hiện giao dịch quanh mức 162 - 165 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải cũng giữ nguyên giá niêm yết, hiện giao dịch ở ngưỡng 162 - 164,9 triệu đồng/lượng./.