Ngày 15/5: Giá cao su kỳ hạn xa tại Nhật Bản và Trung Quốc tăng mạnh

Giá cao su trong nước hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc, tăng 1,66% (295 Nhân dân tệ) lên mức 18.070 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su cùng kỳ hạn gần tháng 6 giảm 0,5% (2 Yên) về mức 398 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 6 tăng 0,4% (0,3 Baht) lên mức 84,6 Baht/kg.

Trên sàn SICOM Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 6 được giao dịch ở mức 230,1 US cent/kg, tăng 3,7%.

Trong khi đó, hợp đồng cao su Nhật Bản kỳ hạn xa giao tháng 10/2026 chốt phiên tăng 11,4 Yên/kg, tương đương 2,77% lên 422,9 Yên/kg. Hợp đồng cao su giao tháng 9 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) tăng 500 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 2,81% lên 18.325 Nhân dân tệ/tấn.

Hợp đồng cao su butadiene giao tháng 6, mặt hàng được giao dịch nhiều nhất trên SHFE, cũng tăng 335 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 2,15%, lên 15.925 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.