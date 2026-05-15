Thị trường

Ngày 15/5: Giá cao su kỳ hạn xa tại Nhật Bản và Trung Quốc tăng mạnh

06:18 | 15/05/2026
Giá cao su kỳ hạn xa tại Nhật Bản và Trung Quốc hôm nay (15/5) tăng mạnh. Cụ thể, hợp đồng kỳ hạn giao tháng 10/2026 tại Nhật Bản tăng 11,4 Yên/kg; hợp đồng giao tháng 9 tại Trung Quốc tăng 500 Nhân dân tệ/tấn. Trong nước, giá cao su duy trì ổn định tại nhiều doanh nghiệp lớn.
aa
Ngày 15/5: Giá cao su kỳ hạn xa tại Nhật Bản và Trung Quốc tăng mạnh
Giá cao su trong nước hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc, tăng 1,66% (295 Nhân dân tệ) lên mức 18.070 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su cùng kỳ hạn gần tháng 6 giảm 0,5% (2 Yên) về mức 398 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 6 tăng 0,4% (0,3 Baht) lên mức 84,6 Baht/kg.

Trên sàn SICOM Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 6 được giao dịch ở mức 230,1 US cent/kg, tăng 3,7%.

Trong khi đó, hợp đồng cao su Nhật Bản kỳ hạn xa giao tháng 10/2026 chốt phiên tăng 11,4 Yên/kg, tương đương 2,77% lên 422,9 Yên/kg. Hợp đồng cao su giao tháng 9 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) tăng 500 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 2,81% lên 18.325 Nhân dân tệ/tấn.

Hợp đồng cao su butadiene giao tháng 6, mặt hàng được giao dịch nhiều nhất trên SHFE, cũng tăng 335 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 2,15%, lên 15.925 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cao su giá cao su trong nước giá cao su thế giới

Bài liên quan

Ngày 14/5: Giá cao su thế giới đồng loạt phục hồi

Ngày 14/5: Giá cao su thế giới đồng loạt phục hồi

Ngày 13/5: Giá cao su tại Nhật Bản và Trung Quốc đồng loạt giảm

Ngày 13/5: Giá cao su tại Nhật Bản và Trung Quốc đồng loạt giảm

Ngày 12/5: Giá cao su trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 12/5: Giá cao su trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Dành cho bạn

Xây dựng chính sách thu hút "đại bàng" cho các đặc khu

Xây dựng chính sách thu hút "đại bàng" cho các đặc khu

Doanh nghiệp nhà nước cần tăng cổ phiếu tự do chuyển nhượng để đón dòng vốn ngoại

Doanh nghiệp nhà nước cần tăng cổ phiếu tự do chuyển nhượng để đón dòng vốn ngoại

Bộ Tài chính hướng dẫn tiêu chí tài chính trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030

Bộ Tài chính hướng dẫn tiêu chí tài chính trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030

Gia Lai thu hút thêm 9 dự án mới, vốn tập trung vào lĩnh vực công nghiệp và chăn nuôi

Gia Lai thu hút thêm 9 dự án mới, vốn tập trung vào lĩnh vực công nghiệp và chăn nuôi

Thanh khoản căng thẳng đẩy LDR áp sát 100%, lợi thế nghiêng về ngân hàng có khả năng huy động vốn tốt

Thanh khoản căng thẳng đẩy LDR áp sát 100%, lợi thế nghiêng về ngân hàng có khả năng huy động vốn tốt

Thu hồi toàn quốc 511 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt Hương

Thu hồi toàn quốc 511 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt Hương

Đọc thêm

Hà Nội siết giám sát suất ăn sẵn, xử lý nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm

Hà Nội siết giám sát suất ăn sẵn, xử lý nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm

(TBTCO) - Liên tiếp kiểm tra đột xuất tại Sóc Sơn và làm việc với các địa phương ở Gia Lâm, Đoàn kiểm tra liên ngành số 01 TP. Hà Nội đã chỉ ra nhiều tồn tại trong hoạt động chế biến suất ăn sẵn, đồng thời yêu cầu tăng cường giám sát bếp ăn tập thể, trường học và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm.
Giá dầu điều chỉnh, nhưng áp lực chuỗi cung ứng chưa hạ nhiệt

Giá dầu điều chỉnh, nhưng áp lực chuỗi cung ứng chưa hạ nhiệt

Chỉ trong chưa đầy 2 tháng, căng thẳng tại Trung Đông đã đẩy thị trường năng lượng toàn cầu vào trạng thái biến động mạnh. Không chỉ giá dầu, chi phí nhập khẩu nhiên liệu, phụ phí vận tải và áp lực logistics cũng đồng loạt gia tăng, tạo sức ép lớn lên hoạt động nhập khẩu và quản trị chi phí của doanh nghiệp.
Doanh nghiệp cần chủ động thích ứng quy định mới để giữ thị trường

Doanh nghiệp cần chủ động thích ứng quy định mới để giữ thị trường

(TBTCO) - Các quy định mới về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật (SPS) cùng Nghị định số 280 của Trung Quốc đang đặt ra “hàng rào” kỹ thuật khắt khe hơn đối với nông sản nhập khẩu, buộc doanh nghiệp Việt Nam phải nhanh chóng chuẩn hóa chuỗi sản xuất, truy xuất nguồn gốc và nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng nếu không muốn bị gián đoạn xuất khẩu.
Ngày 14/5: Giá bạc tiếp tục tăng mạnh

Ngày 14/5: Giá bạc tiếp tục tăng mạnh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (14/5) tiếp tục tăng mạnh nhờ tín hiệu kỹ thuật tích cực và lo ngại thiếu hụt nguồn cung toàn cầu. Đáng chú ý, giá bạc thế giới đã tăng mạnh lên vùng cao nhất trong 2 tháng qua.
Ngày 14/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, gạo ổn định

Ngày 14/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, gạo ổn định

Giá một số loại lúa tươi hôm nay (14/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng nhẹ. Cụ thể, giá lúa OM 18 tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.200 - 6.300 đồng/kg... Trên thị trường xuất khẩu, gạo thơm 5% tấm của Việt Nam tiếp tục giữ mức cao nhất trong nhóm các quốc gia xuất khẩu chủ lực.
Ngày 14/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 66.000 - 71.000 đồng/kg

Ngày 14/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 66.000 - 71.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (14/5) đi ngang trên diện rộng tại cả 3 miền. Sau nhiều phiên biến động nhẹ, mặt bằng giá heo hơi hiện vẫn duy trì ở mức cao, trong đó Đồng Nai tiếp tục là địa phương có giá cao nhất cả nước với 71.000 đồng/kg.
Mở cao điểm truy quét hàng giả, bảo vệ môi trường sáng tạo và thị trường lành mạnh

Mở cao điểm truy quét hàng giả, bảo vệ môi trường sáng tạo và thị trường lành mạnh

(TBTCO) - Từ cửa khẩu biên giới đến các đô thị lớn, hàng loạt vụ buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng nhái và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ liên tiếp bị phát hiện chỉ sau những ngày đầu triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cuộc chiến chống hàng giả đang bước vào giai đoạn quyết liệt, không chỉ nhằm lập lại kỷ cương thị trường mà còn bảo vệ môi trường sáng tạo, doanh nghiệp chân chính và niềm tin người tiêu dùng.
Ngày 13/5: Giá bạc bật tăng mạnh, lập đỉnh mới

Ngày 13/5: Giá bạc bật tăng mạnh, lập đỉnh mới

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (13/5) tiếp tục tăng mạnh. Diễn biến tích cực của kim loại quý này đang thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư khi nhiều chuyên gia nhận định bạc vẫn còn dư địa tăng giá trong dài hạn nhờ lực cầu mạnh và tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn cầu.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hải quan thông quan hàng hóa vượt 345 tỷ USD, thu ngân sách tăng hơn 16%

Hải quan thông quan hàng hóa vượt 345 tỷ USD, thu ngân sách tăng hơn 16%

Chi phí vốn tăng kéo giãn đà phục hồi của thị trường trái phiếu

Chi phí vốn tăng kéo giãn đà phục hồi của thị trường trái phiếu

Ngày 15/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 15/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 15/5: Giá heo hơi giữ đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 15/5: Giá heo hơi giữ đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 15/5: Giá cao su kỳ hạn xa tại Nhật Bản và Trung Quốc tăng mạnh

Ngày 15/5: Giá cao su kỳ hạn xa tại Nhật Bản và Trung Quốc tăng mạnh

Ngày 15/5: Giá gạo nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, lúa ổn định

Ngày 15/5: Giá gạo nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, lúa ổn định

Giá vàng hôm nay ngày 15/5: Giá vàng thế giới giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 15/5: Giá vàng thế giới giảm mạnh

"Sân chơi" của doanh nghiệp bất động sản đang phân cấp rõ nét

"Sân chơi" của doanh nghiệp bất động sản đang phân cấp rõ nét

Hoàn thành xử lý nhà, đất dôi dư trong quý II/2026

Hoàn thành xử lý nhà, đất dôi dư trong quý II/2026

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Giá vàng hôm nay ngày 14/5: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/5: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Lãnh đạo VinFast: Sau tái cấu trúc, VinFast không chỉ có lãi sớm hơn dự tính, mà còn ổn định, bền vững hơn

Lãnh đạo VinFast: Sau tái cấu trúc, VinFast không chỉ có lãi sớm hơn dự tính, mà còn ổn định, bền vững hơn

Ngày 14/5: Giá tiêu nhích tăng, cà phê đảo chiều giảm

Ngày 14/5: Giá tiêu nhích tăng, cà phê đảo chiều giảm

Tỷ giá USD hôm nay (12/5): USD tự do giảm mạnh, DXY nhích lên trước thềm cuộc gặp lãnh đạo Mỹ - Trung

Tỷ giá USD hôm nay (12/5): USD tự do giảm mạnh, DXY nhích lên trước thềm cuộc gặp lãnh đạo Mỹ - Trung