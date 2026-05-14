Giá vàng hôm nay ngày 14/5: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay tại thời điểm 6 giờ 30 phút (theo giờ Việt Nam) giao dịch quanh mức 4.695 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 149,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 15,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng miếng trong nước.

Trên thị trường quốc tế, giới phân tích cho rằng vàng đang chịu áp lực ngày càng lớn trong ngắn hạn khi lo ngại lạm phát tại Mỹ chưa hạ nhiệt hoàn toàn, qua đó làm gia tăng kỳ vọng Fed có thể tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự kiến. Hiện thị trường đang định giá gần 40% khả năng Fed tăng lãi suất thêm một lần nữa trước cuối năm nay.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ 30 phút sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Trong bối cảnh đó, mặt bằng lãi suất ngắn hạn duy trì ở mức cao tiếp tục làm gia tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng - loại tài sản không mang lại lợi suất, qua đó tạo thêm sức ép đối với diễn biến giá kim loại quý.

Ông Naeem Aslam - Giám đốc Đầu tư tại Zaye Capital Markets nhận định, dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) mới công bố đang phát đi tín hiệu mang tính “diều hâu” đối với thị trường tài chính. Theo ông, số liệu này đã thúc đẩy đồng USD tăng giá trên diện rộng, kéo lợi suất thực đi lên và tạo thêm áp lực bán đối với vàng. Đồng thời, việc đồng bạc xanh mạnh lên cũng khiến giá dầu tiếp tục chịu sức ép và duy trì ở vùng thấp. Thị trường hiện đang có xu hướng định giá lại kịch bản đồng USD duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng giá vàng vẫn đang được hỗ trợ bởi các yếu tố địa chính trị và rủi ro liên quan đến nguồn cung năng lượng toàn cầu. Theo đánh giá của giới phân tích, căng thẳng tại Trung Đông cùng áp lực lạm phát kéo dài vẫn là những yếu tố giúp kim loại quý duy trì vùng giá cao bất chấp áp lực từ đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ.

Ông Ole Hansen - Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank cho rằng, đà tăng của lợi suất trái phiếu Mỹ cùng sự mạnh lên của đồng USD đang hạn chế khả năng bứt phá của giá vàng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, thị trường vàng hiện vẫn chịu tác động đan xen giữa áp lực chính sách tiền tệ và nhu cầu phòng ngừa rủi ro trước các biến động địa chính trị toàn cầu.

Về mặt kỹ thuật, giới phân tích đánh giá vùng 4.660 - 4.680 USD/ounce đang đóng vai trò hỗ trợ quan trọng đối với giá vàng thế giới. Trong trường hợp giữ vững được vùng giá này, vàng có thể quay trở lại thử thách ngưỡng 4.757 USD/ounce và xa hơn là vùng 4.860 - 4.880 USD/ounce trong thời gian tới.

Giá vàng trong nước

Kết phiên ngày 13/5, giá vàng trong nước điều chỉnh giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn so với phiên trước đó. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu lớn như DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, qua đó đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng.

Đà giảm không chỉ dừng lại ở vàng miếng, mà còn lan sang phân khúc vàng nhẫn. Tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, mặt bằng giao dịch phổ biến lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng. Tương tự, Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giá vàng niêm yết ở ngưỡng 162 - 164,9 triệu đồng/lượng./.