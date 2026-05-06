Giá vàng hôm nay ngày 6/5: Giá vàng thế giới tăng lên ngưỡng 4.586 USD/ounce

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới lúc 6 giờ 30 sáng (theo giờ Việt Nam) được giao dịch quanh mức 4.586 USD/ounce, tăng 31 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank và chưa bao gồm thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 145,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 19,9 triệu đồng/lượng.

Sau nhịp giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng ở phiên trước, giá vàng thế giới đã phục hồi trở lại khi giới đầu tư đánh giá lại tác động từ thỏa thuận ngừng bắn còn mong manh tại Trung Đông, cùng những ảnh hưởng có thể xảy ra đối với lạm phát và kỳ vọng lãi suất trong thời gian tới.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ 30 phút sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Theo ông Jim Wyckoff - Chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange, lực mua bắt đáy đang xuất hiện trở lại sau giai đoạn bán tháo gần đây, trong khi giá dầu hạ nhiệt cũng góp phần hỗ trợ thị trường vàng. Ông cho rằng tâm lý thị trường hiện vẫn nhạy cảm với các thông tin địa chính trị, song sự chú ý có thể sẽ dần chuyển sang các dữ liệu kinh tế. Để lấy lại đà tăng rõ rệt, thị trường vàng cần thêm những yếu tố hỗ trợ đủ mạnh.

Ở góc độ khác, ông Fawad Razaqzada - Chuyên gia phân tích thị trường tại City Index nhận định nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng vẫn hiện hữu, dù tác động không còn mạnh như trước khi kim loại quý ngày càng mang đặc tính nhạy cảm hơn với diễn biến rủi ro trên thị trường tài chính. Tuy nhiên, nhu cầu phòng ngừa lạm phát cùng xu hướng mua vàng liên tục từ các ngân hàng trung ương đã góp phần hạn chế đà giảm sâu của giá vàng thời gian qua.

Tại châu Á, nhu cầu vàng từ các thị trường lớn như Trung Quốc và Ấn Độ vẫn duy trì ổn định, dù mặt bằng giá cao ảnh hưởng nhất định đến tiêu thụ trang sức. Ông Nitesh Shah - Giám đốc nghiên cứu hàng hóa và kinh tế vĩ mô tại WisdomTree cho rằng nhu cầu đối với vàng không suy giảm mà đang có sự dịch chuyển, khi vàng tiếp tục được xem là một dạng tài sản đầu tư có giá trị tích trữ.

Bên cạnh đó, nhiều nhà đầu tư tổ chức cũng đang có xu hướng gia tăng tỷ trọng nắm giữ vàng trong danh mục sau thời gian dài duy trì ở mức thấp. Trong bối cảnh thị trường trái phiếu còn nhiều biến động, vàng ngày càng được coi là một kênh thay thế cho các tài sản thu nhập cố định.

Ngoài yếu tố lạm phát và lãi suất, căng thẳng địa chính trị kéo dài cùng xu hướng gia tăng dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương nhằm đảm bảo tính thanh khoản và đa dạng hóa tài sản dự trữ tiếp tục là những yếu tố hỗ trợ cho sức hấp dẫn của kim loại quý trong dài hạn.

Giá vàng trong nước

Cập nhật sáng 6/5, giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh tại nhiều doanh nghiệp lớn. Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lên 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng.

Đà tăng cũng lan sang vàng nhẫn. DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng tăng 2,5 triệu đồng/lượng, giao dịch quanh mức 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng. Phú Quý tăng 2 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 164 - 167 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ tăng 2,6 triệu đồng/lượng, giao dịch quanh 164,3 - 167,3 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Mạnh Hải tăng 2,5 triệu đồng/lượng, lên mức 164,5 - 167,4 triệu đồng/lượng.

Trước đó, đóng cửa phiên ngày 5/5, giá vàng trong nước điều chỉnh giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn so với phiên trước đó. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu lớn như DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt hạ giá 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, qua đó đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến thời điểm kết phiên ngày 5/5. Nguồn: PV tổng hợp.

Đà giảm không chỉ dừng lại ở vàng miếng, mà còn lan sang phân khúc vàng nhẫn. Tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, mặt bằng giao dịch phổ biến lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, mặt bằng giao dịch phổ biến lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn điều chỉnh giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua vào và bán ra, qua đó đưa mặt bằng giá phổ biến dao động trong khoảng 161,7 - 164,7 triệu đồng/lượng. Tương tự, Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giá vàng niêm yết ở ngưỡng 162 - 164,9 triệu đồng/lượng./.