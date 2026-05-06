Giá vàng hôm nay ngày 6/5: Giá vàng thế giới tăng lên ngưỡng 4.586 USD/ounce

Thu Hương

06:58 | 06/05/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới sáng 6/5 giao dịch quanh mức 4.586 USD/ounce, tăng 31 USD/ounce so với hôm qua và thấp hơn giá vàng miếng trong nước gần 20 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới lúc 6 giờ 30 sáng (theo giờ Việt Nam) được giao dịch quanh mức 4.586 USD/ounce, tăng 31 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank và chưa bao gồm thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 145,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 19,9 triệu đồng/lượng.

Sau nhịp giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng ở phiên trước, giá vàng thế giới đã phục hồi trở lại khi giới đầu tư đánh giá lại tác động từ thỏa thuận ngừng bắn còn mong manh tại Trung Đông, cùng những ảnh hưởng có thể xảy ra đối với lạm phát và kỳ vọng lãi suất trong thời gian tới.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ 30 phút sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Theo ông Jim Wyckoff - Chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange, lực mua bắt đáy đang xuất hiện trở lại sau giai đoạn bán tháo gần đây, trong khi giá dầu hạ nhiệt cũng góp phần hỗ trợ thị trường vàng. Ông cho rằng tâm lý thị trường hiện vẫn nhạy cảm với các thông tin địa chính trị, song sự chú ý có thể sẽ dần chuyển sang các dữ liệu kinh tế. Để lấy lại đà tăng rõ rệt, thị trường vàng cần thêm những yếu tố hỗ trợ đủ mạnh.

Ở góc độ khác, ông Fawad Razaqzada - Chuyên gia phân tích thị trường tại City Index nhận định nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng vẫn hiện hữu, dù tác động không còn mạnh như trước khi kim loại quý ngày càng mang đặc tính nhạy cảm hơn với diễn biến rủi ro trên thị trường tài chính. Tuy nhiên, nhu cầu phòng ngừa lạm phát cùng xu hướng mua vàng liên tục từ các ngân hàng trung ương đã góp phần hạn chế đà giảm sâu của giá vàng thời gian qua.

Tại châu Á, nhu cầu vàng từ các thị trường lớn như Trung Quốc và Ấn Độ vẫn duy trì ổn định, dù mặt bằng giá cao ảnh hưởng nhất định đến tiêu thụ trang sức. Ông Nitesh Shah - Giám đốc nghiên cứu hàng hóa và kinh tế vĩ mô tại WisdomTree cho rằng nhu cầu đối với vàng không suy giảm mà đang có sự dịch chuyển, khi vàng tiếp tục được xem là một dạng tài sản đầu tư có giá trị tích trữ.

Bên cạnh đó, nhiều nhà đầu tư tổ chức cũng đang có xu hướng gia tăng tỷ trọng nắm giữ vàng trong danh mục sau thời gian dài duy trì ở mức thấp. Trong bối cảnh thị trường trái phiếu còn nhiều biến động, vàng ngày càng được coi là một kênh thay thế cho các tài sản thu nhập cố định.

Ngoài yếu tố lạm phát và lãi suất, căng thẳng địa chính trị kéo dài cùng xu hướng gia tăng dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương nhằm đảm bảo tính thanh khoản và đa dạng hóa tài sản dự trữ tiếp tục là những yếu tố hỗ trợ cho sức hấp dẫn của kim loại quý trong dài hạn.

Giá vàng trong nước

Cập nhật sáng 6/5, giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh tại nhiều doanh nghiệp lớn. Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lên 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng.

Đà tăng cũng lan sang vàng nhẫn. DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng tăng 2,5 triệu đồng/lượng, giao dịch quanh mức 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng. Phú Quý tăng 2 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 164 - 167 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ tăng 2,6 triệu đồng/lượng, giao dịch quanh 164,3 - 167,3 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Mạnh Hải tăng 2,5 triệu đồng/lượng, lên mức 164,5 - 167,4 triệu đồng/lượng.

Trước đó, đóng cửa phiên ngày 5/5, giá vàng trong nước điều chỉnh giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn so với phiên trước đó. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu lớn như DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt hạ giá 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, qua đó đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến thời điểm kết phiên ngày 5/5. Nguồn: PV tổng hợp.

Đà giảm không chỉ dừng lại ở vàng miếng, mà còn lan sang phân khúc vàng nhẫn. Tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, mặt bằng giao dịch phổ biến lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, mặt bằng giao dịch phổ biến lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn điều chỉnh giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua vào và bán ra, qua đó đưa mặt bằng giá phổ biến dao động trong khoảng 161,7 - 164,7 triệu đồng/lượng. Tương tự, Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giá vàng niêm yết ở ngưỡng 162 - 164,9 triệu đồng/lượng./.

giá vàng giá vàng thế giới giá vàng trong nước giá vàng miếng giá vàng nhẫn

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 4/5: Giá vàng miếng và vàng nhẫn tăng đến 600.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 3/5: Giá vàng trong nước đi ngang quanh vùng 163 - 166 triệu đồng/lượng

Ngày 6/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 64.000 - 70.000 đồng/kg

Sau nhịp hạ nhiệt, ngân hàng nào trả lãi suất cao kỳ hạn 6 tháng?

Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng đầu năm tăng 11,1%

Ngày 6/5: Giá cà phê giằng co trong biên độ hẹp, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 6/5: Giá cao su thế giới chưa thể bứt phá

Ngày 6/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, gạo ổn định

Các ngân hàng trung ương tăng mua vàng dự trữ, vì sao?

(TBTCO) - Trong quý đầu tiên của năm 2026, nhiều ngân hàng trung ương đã tăng lượng dự trữ vàng với tốc độ nhanh nhất so với cùng kỳ, do giá vàng giảm mạnh đã khuyến khích làn sóng mua vào, bù đắp hoàn toàn cho lượng bán ra của một số ít tổ chức.
Giá vàng hôm nay ngày 2/5: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

(TBTCO) - Giá vàng thế giới tiếp tục giảm về quanh ngưỡng 4.613 USD/ounce, kéo giãn chênh lệch với giá vàng trong nước lên gần 20 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 1/5: Giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang quanh vùng 162,5 - 166 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Sáng ngày 1/5, vàng miếng duy trì quanh 163 - 166 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn giao dịch chủ yếu từ 162,5 - 166 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 30/4: Giá vàng trong nước duy trì mặt bằng giá 162,5 - 166 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 30/4 không ghi nhận biến động mới, khi cả vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt giữ giá, giao dịch trong vùng 162,5 - 166 triệu đồng/lượng.
Biến động địa chính trị nâng đỡ giá vàng, song thị trường "rung lắc" vì nhà đầu tư lớn bán ra

Báo cáo WGC cho thấy rủi ro địa chính trị leo thang tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đầu tư vàng, nhưng môi trường lãi suất cao kéo dài có thể tạo ra lực cản. Diễn biến đáng chú ý khi các quỹ ETF nắm giữ tăng thêm 62 tấn, song các quỹ từ Mỹ lại rút ra đáng kể trong tháng 3/2026; còn các ngân hàng trung ương mua ròng 244 tấn, dù một số tổ chức tăng cường bán ra.
Giá vàng hôm nay ngày 29/4: Giá vàng trong nước giảm sâu về vùng 162,5 - 166 triệu đồng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 29/4 tiếp tục điều chỉnh giảm mạnh tại nhiều doanh nghiệp, với mức giảm phổ biến 1,5 - 1,9 triệu đồng/lượng, đưa mặt bằng giao dịch lùi về vùng 162,5 - 166 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 28/4: Giá vàng trong nước giảm về ngưỡng 166 - 168,5 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 28/4 đồng loạt điều chỉnh giảm lớn từ 300.000 - 400.000 đồng tại nhiều doanh nghiệp, đưa mặt bằng giao dịch vàng miếng về quanh 166 - 168,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 27/4: Giá vàng trong nước duy trì mặt bằng giá 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 27/4 tiếp tục đi ngang, duy trì phổ biến quanh 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng.
Ra quân ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn quốc từ 7/5 - 30/5/2026

Bắc Ninh thu ngân sách nội địa 4 tháng đạt trên 34 nghìn tỷ đồng

Thu ngân sách nội địa tại Đắk Lắk tăng gần 12% trong 4 tháng đầu năm

Infographics: Tình hình giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 6/5: Giá bạc tăng trở lại sau nhịp điều chỉnh

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ

VN-Index tăng mạnh trong tháng 4, thị trường bước vào tháng 5 với nền tảng cải thiện

Giá vàng hôm nay ngày 6/5: Giá vàng thế giới tăng lên ngưỡng 4.586 USD/ounce

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 3/5: Giá vàng trong nước đi ngang quanh vùng 163 - 166 triệu đồng/lượng

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Ngày 4/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 4/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam chạm mốc 70.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay (4/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ sau nghỉ lễ, DXY quanh 98 điểm chờ đàm phán Mỹ - Iran và dữ liệu việc làm

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Infographics: Những con số kinh tế trên địa bàn TP. Hà Nội 4 tháng đầu năm 2026

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 16,450 ▲250K 16,750 ▲250K
Kim TT/AVPL 16,450 ▲250K 16,750 ▲250K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 16,450 ▲250K 16,750 ▲250K
Nguyên Liệu 99.99 15,250 ▲160K 15,450 ▲160K
Nguyên Liệu 99.9 15,200 ▲160K 15,400 ▲160K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 16,050 ▲160K 16,450 ▲160K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 16,000 ▲160K 16,400 ▲160K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 15,930 ▲160K 16,380 ▲160K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 164,300 ▲2600K 167,300 ▲2600K
Hà Nội - PNJ 164,300 ▲2600K 167,300 ▲2600K
Đà Nẵng - PNJ 164,300 ▲2600K 167,300 ▲2600K
Miền Tây - PNJ 164,300 ▲2600K 167,300 ▲2600K
Tây Nguyên - PNJ 164,300 ▲2600K 167,300 ▲2600K
Đông Nam Bộ - PNJ 164,300 ▲2600K 167,300 ▲2600K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 16,450 ▲250K 16,750 ▲250K
Miếng SJC Nghệ An 16,450 ▲250K 16,750 ▲250K
Miếng SJC Thái Bình 16,450 ▲250K 16,750 ▲250K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 16,400 ▲200K 16,700 ▲200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 16,400 ▲200K 16,700 ▲200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 16,400 ▲200K 16,700 ▲200K
NL 99.90 14,950 ▲150K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 15,000 ▲150K
Trang sức 99.9 15,890 ▲200K 16,590 ▲200K
Trang sức 99.99 15,900 ▲200K 16,600 ▲200K
SJC Giá mua Giá bán
Cập nhật: 06/05/2026 09:30

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18498 18775 19350
CAD 18826 19104 19720
CHF 33041 33427 34072
CNY 0 3819 3911
EUR 30228 30502 31528
GBP 34926 35320 36265
HKD 0 3229 3431
JPY 160 164 170
KRW 0 16 18
NZD 0 15289 15879
SGD 20131 20414 20940
THB 726 789 842
USD (1,2) 26061 0 0
USD (5,10,20) 26102 0 0
USD (50,100) 26131 26150 26368
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,128 26,128 26,368
USD(1-2-5) 25,083 - -
USD(10-20) 25,083 - -
EUR 30,429 30,453 31,736
JPY 162.98 163.27 172.19
GBP 35,207 35,302 36,336
AUD 18,723 18,791 19,405
CAD 19,060 19,121 19,719
CHF 33,382 33,486 34,292
SGD 20,314 20,377 21,069
CNY - 3,793 3,917
HKD 3,303 3,313 3,433
KRW 16.71 17.43 18.86
THB 776.17 785.76 836.73
NZD 15,293 15,435 15,808
SEK - 2,812 2,897
DKK - 4,072 4,193
NOK - 2,810 2,899
LAK - 0.92 1.27
MYR 6,249.65 - 7,017.37
TWD 756.3 - 911.27
SAR - 6,919.3 7,248.53
KWD - 83,885 88,771
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,118 26,138 26,368
EUR 30,290 30,412 31,593
GBP 35,110 35,251 36,263
HKD 3,292 3,305 3,420
CHF 33,107 33,240 34,183
JPY 163.10 163.75 171.17
AUD 18,663 18,738 19,336
SGD 20,326 20,408 20,992
THB 792 795 830
CAD 19,010 19,086 19,667
NZD 15,335 15,870
KRW 17.30 19.03
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26120 26120 26368
AUD 18658 18758 19683
CAD 19004 19104 20115
CHF 33273 33303 34890
CNY 3793.2 3818.2 3953.4
CZK 0 1220 0
DKK 0 4140 0
EUR 30391 30421 32146
GBP 35218 35268 37036
HKD 0 3355 0
JPY 163.45 163.95 174.46
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.4 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2772 0
NZD 0 15376 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2840 0
SGD 20293 20423 21145
THB 0 756.3 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 16200000 16200000 16700000
SBJ 14000000 14000000 16700000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,160 26,210 26,366
USD20 26,160 26,210 26,366
USD1 26,160 26,210 26,366
AUD 18,550 18,650 19,758
EUR 30,469 30,469 31,880
CAD 18,925 19,025 20,336
SGD 20,317 20,467 21,031
JPY 164.43 165.93 170.51
GBP 35,009 35,359 36,226
XAU 16,198,000 0 16,502,000
CNY 0 3,705 0
THB 0 785 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 06/05/2026 09:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80