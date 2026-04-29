Giá vàng hôm nay ngày 29/4: Giá vàng trong nước giảm sâu về vùng 162,5 - 166 triệu đồng

Giá vàng trong nước

Ghi nhận sáng ngày 29/4, giá vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu lớn như DOJI, PNJ, SJC, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt hạ giá 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, qua đó đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lùi về vùng 163 - 166 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước tại thời điểm mở cửa phiên ngày 29/4. Nguồn: PV tổng hợp.

Đà giảm không chỉ dừng lại ở vàng miếng, mà còn lan sang phân khúc vàng nhẫn. Tại DOJI và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, mặt bằng giao dịch phổ biến lùi về vùng 163 - 166 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, mặt bằng giao dịch phổ biến lùi về vùng 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn điều chỉnh giảm 1,9 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua vào và bán ra, qua đó đưa mặt bằng giá phổ biến dao động trong khoảng 162,6 - 165,6 triệu đồng/lượng. Tương tự, SJC cũng giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giá vàng niêm yết ở ngưỡng 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hiện giao dịch ở mức 4.593 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá của Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 145,9 triệu đồng/lượng. So với mặt bằng giá vàng miếng trong nước đã điều chỉnh giảm, mức chênh lệch giữa hai thị trường hiện duy trì quanh 20,1 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới tại thời điểm 9 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Diễn biến trong phiên cho thấy, giá vàng chịu áp lực giảm mạnh vào giữa trưa, lùi về mức thấp nhất trong gần 4 tuần. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc lo ngại lạm phát vẫn duy trì ở mức cao, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và các tín hiệu chính sách còn thiếu rõ ràng. Đồng thời, giới đầu tư đang dồn sự chú ý vào cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra trong tuần này.

Theo nhận định của Ole Hansen - Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, sự kết hợp của giá năng lượng tăng cao, đồng USD mạnh lên, kỳ vọng lạm phát gia tăng cùng quan điểm duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn đã tạo ra môi trường bất lợi trong ngắn hạn đối với các tài sản không sinh lời như vàng. Đây là yếu tố chính khiến giá kim loại quý chịu áp lực điều chỉnh.

Dù vậy, vị chuyên gia này cho rằng, xu hướng tăng của vàng chưa bị đảo ngược. Theo ông, diễn biến hiện tại chủ yếu mang tính tạm thời, khi các yếu tố hỗ trợ dài hạn vẫn còn hiện hữu, đặc biệt là những biến động từ thị trường năng lượng - yếu tố được đánh giá sẽ tiếp tục chi phối xu hướng giá trong thời gian tới.

Các nhà phân tích cũng lưu ý rằng, nhịp điều chỉnh gần đây có thể phản ánh sự “hạ nhiệt” của hoạt động đầu cơ sau giai đoạn tăng nóng kéo dài trước đó. Đà tăng của vàng vì thế có dấu hiệu chững lại, trong bối cảnh giá năng lượng leo thang làm gia tăng áp lực lạm phát và củng cố kỳ vọng duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Ở góc nhìn dài hạn, triển vọng của vàng vẫn được đánh giá tích cực. Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, giá vàng trung bình trong năm nay có thể đạt khoảng 4.700 USD/ounce, tăng 37% so với năm trước. Tuy nhiên, tổ chức này cũng cho rằng, giá vàng có thể điều chỉnh giảm khoảng 7% vào năm 2027, khi các điều kiện kinh tế vĩ mô dần ổn định trở lại./.