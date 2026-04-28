Lợi nhuận quý I/2026 của VIB vượt 2.800 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ

Kết thúc quý I/2026, VIB có lợi nhuận trước thuế đạt hơn 2.800 tỷ đồng

Kết thúc quý I/2026, VIB có lợi nhuận trước thuế đạt hơn 2.800 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó, tăng trưởng tín dụng đạt hơn 1% và huy động vốn tăng 7% so với đầu năm, phản ánh định hướng tăng trưởng có chọn lọc, tập trung vào chất lượng tài sản và hiệu quả hoạt động.

Tổng tài sản của VIB đạt hơn 564 nghìn tỷ đồng tại cuối quý I/2026, tăng 1% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng tăng hơn 1%, tập trung vào các phân khúc có chất lượng cao và hiệu quả sinh lời tốt. Cơ cấu cho vay tiếp tục theo định hướng bán lẻ với tỷ trọng gần 70%, trong khi dư nợ khối khách hàng doanh nghiệp tăng 8% so với cùng kỳ.

Huy động vốn từ khách hàng tăng 7% so với đầu năm, trong đó tiền gửi cá nhân chiếm hơn 62% cơ cấu. Số dư tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng 5% so với đầu năm, góp phần tối ưu chi phí vốn, củng cố biên lãi ròng và tạo dư địa cho chính sách lãi suất cạnh tranh phục vụ khách hàng.

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) ở mức 2,13% tại cuối quý I/2026, duy trì trong ngưỡng kiểm soát trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động. Phía VIB cho hay, ngân hàng đã chủ động tăng cường giám sát danh mục, đẩy mạnh thu hồi nợ và làm việc sát sao với khách hàng để cải thiện chất lượng tài sản trong các quý tiếp theo.

Các chỉ số quản trị rủi ro đều ở mức an toàn và tối ưu: tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel III phương pháp tiêu chuẩn đạt hơn 12% (quy định: trên 8%); hệ số cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) ở mức 78% (quy định: dưới 85%); hệ số nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn đạt 25% (quy định: dưới 30%); hệ số nguồn vốn ổn định ròng (NSFR) đạt 105% (chuẩn Basel III: trên 100%).

Có thể thấy, VIB tiếp tục là một trong những ngân hàng tiên phong tại Việt Nam triển khai đầy đủ Basel III, từng bước áp dụng các cấu phần nâng cao theo Thông tư 14/2025/TT-NHNN.

Trong quý 1/2026, tổng thu nhập hoạt động của VIB đạt hơn 5.860 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Thu nhập lãi thuần đạt hơn 4.000 tỷ đồng, tăng 8%, trong khi thu nhập ngoài lãi chiếm 23% tổng doanh thu nhờ hoạt động thẻ tiếp tục tăng trưởng tích cực.

Cùng với đó, VIB mở mới hơn 73.700 thẻ tín dụng, tổng chi tiêu thẻ đạt gần 35.000 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 2.800 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, được thúc đẩy bởi tối ưu hóa chi phí, nâng cao năng suất và đẩy mạnh thu hồi các khoản nợ đã xử lý rủi ro.

Trước đó như TBTCVN thông tin, ĐHĐCĐ thường niên 2026 đã thông qua tổng tỷ lệ cổ tức gần 19%, trong đó 9% bằng tiền mặt (tổng chi trả dự kiến hơn 3.060 tỷ đồng) và 9,5% bằng cổ phiếu.