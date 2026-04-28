Ngân hàng - Bảo hiểm

ĐHĐCĐ Eximbank 2026: Thông qua định hướng củng cố nền tảng và triển khai chiến lược 5 năm

11:37 | 28/04/2026
(TBTCO) - Ngày 28/4/2026 - Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank; mã Ck: EIB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, hoàn tất toàn bộ nội dung chương trình theo quy định và nhận được sự đồng thuận của cổ đông.
Tại Đại hội, cổ đông đã thảo luận và thông qua các nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch kinh doanh năm 2026, định hướng phát triển giai đoạn 2026 - 2030 cùng các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Eximbank được tổ chức tại Hà Nội.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, Eximbank xác định năm 2026 là năm tập trung tái thiết nền móng, nâng cao năng lực quản trị và xử lý các tồn tại, tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Ngân hàng tiếp tục kiên định với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, đồng thời chú trọng nâng cao năng lực quản trị và chất lượng nguồn nhân lực.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Eximbank.

Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo hướng thận trọng, phù hợp với mục tiêu nâng cao chất lượng tài sản và củng cố nền tảng tài chính. Theo đó, tổng tài sản dự kiến đạt khoảng 310.000 tỷ đồng, tăng 13,4% so với năm 2025; huy động vốn và tín dụng được định hướng tăng trưởng phù hợp với năng lực quản trị rủi ro. Lợi nhuận trước thuế dự kiến khoảng 1.500 tỷ đồng, tương đương mức thực hiện năm 2025; tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức khoảng 2,5%.

Định hướng lợi nhuận ở mức phù hợp phản ánh chủ trương của Ngân hàng trong việc tăng cường trích lập dự phòng, xử lý các khoản tồn đọng và từng bước cải thiện chất lượng bảng cân đối kế toán. Việc ưu tiên củng cố nền tảng tài chính và năng lực quản trị rủi ro được xem là điều kiện cần thiết để tạo dư địa cho tăng trưởng ổn định trong các năm tiếp theo, gắn với lộ trình triển khai Chiến lược phát triển 5 năm (2026–2030).

Cùng với định hướng kinh doanh, Đại hội cũng đã thông qua việc điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quan trọng về quản trị, bao gồm Điều lệ Ngân hàng, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, nhằm nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản trị, từng bước tiệm cận các chuẩn mực quốc tế. Đại hội đồng thời hoàn tất việc kiện toàn Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030), tạo nền tảng cho việc triển khai chiến lược trong giai đoạn tới.

Bà Phạm Thị Huyền Trang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Eximbank phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Bà Phạm Thị Huyền Trang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Eximbank, cho biết: “Năm 2026 là bước chuyển từ định hình sang triển khai chiến lược. Trong giai đoạn này, Ngân hàng ưu tiên củng cố nền tảng tài chính, nâng cao năng lực quản trị và kiểm soát rủi ro, thay vì đặt trọng tâm vào tăng trưởng lợi nhuận ngắn hạn. Việc chủ động xử lý các tồn tại và cải thiện chất lượng bảng cân đối sẽ giúp Eximbank xây dựng nền tảng vững chắc hơn cho giai đoạn phát triển tiếp theo”.

Các nội dung được Đại hội thông qua là cơ sở để Eximbank tiếp tục hoàn thiện hoạt động, nâng cao hiệu quả và từng bước hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược trong trung và dài hạn./.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – HOSE: EIB) được thành lập năm 1989, là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên tại Việt Nam. Trải qua hơn ba thập kỷ phát triển, Eximbank cung cấp đa dạng các sản phẩm và dịch vụ tài chính cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, bao gồm huy động vốn, tín dụng, tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối, dịch vụ thẻ và các giải pháp ngân hàng hiện đại.

Eximbank hiện có mạng lưới 215 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc, đồng thời thiết lập quan hệ đại lý với 600 ngân hàng và tổ chức tài chính trên thế giới, hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động thanh toán quốc tế và thương mại của khách hàng.

Trong giai đoạn phát triển mới, Eximbank tiếp tục củng cố năng lực quản trị, hiện đại hóa hệ thống công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm hướng tới tăng trưởng bền vững và gia tăng giá trị cho khách hàng, cổ đông và đối tác. Với sứ mệnh đồng hành cùng khách hàng trên hành trình phát triển và hội nhập, Eximbank cam kết cung cấp các giải pháp tài chính hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị cho khách hàng.

Website: https://www.eximbank.com.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/Eximbankvietnam
Quỳnh Như
Từ khóa:
eximbank Đại hội cổ đông Eximbank eib

Dành cho bạn

Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 16,500 ▼130K 16,800 ▼80K
Kim TT/AVPL 16,500 ▼130K 16,800 ▼80K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 16,500 ▼80K 16,800 ▼80K
Nguyên Liệu 99.99 15,450 ▼90K 15,650 ▼90K
Nguyên Liệu 99.9 15,400 ▼90K 15,600 ▼90K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 16,250 ▼90K 16,650 ▼90K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 16,200 ▼90K 16,600 ▼90K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 16,130 ▼90K 16,580 ▼90K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 164,900 ▼900K 167,900 ▼900K
Hà Nội - PNJ 164,900 ▼900K 167,900 ▼900K
Đà Nẵng - PNJ 164,900 ▼900K 167,900 ▼900K
Miền Tây - PNJ 164,900 ▼900K 167,900 ▼900K
Tây Nguyên - PNJ 164,900 ▼900K 167,900 ▼900K
Đông Nam Bộ - PNJ 164,900 ▼900K 167,900 ▼900K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 16,630 16,880
Miếng SJC Nghệ An 16,630 16,880
Miếng SJC Thái Bình 16,630 16,880
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 16,530 ▼50K 16,830 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 16,530 ▼50K 16,830 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 16,530 ▼50K 16,830 ▼50K
NL 99.90 15,350 ▼50K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 15,400 ▼50K
Trang sức 99.9 16,020 ▼50K 16,720 ▼50K
Trang sức 99.99 16,030 ▼50K 16,730 ▼50K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 165 ▼1498K 168 ▼1520K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 165 ▼1498K 16,802 ▼80K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 165 ▼1498K 16,803 ▼80K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,645 ▼13K 1,675 ▼8K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,645 ▼13K 1,676 ▼8K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,625 ▼13K 166 ▼1502K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 157,856 ▼793K 164,356 ▼793K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 115,762 ▼601K 124,662 ▼601K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 104,141 ▼544K 113,041 ▼544K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 9,252 ▼83756K 10,142 ▼91766K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 88,038 ▼466K 96,938 ▼466K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 60,479 ▼334K 69,379 ▼334K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 165 ▼1498K 168 ▼1520K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 165 ▼1498K 168 ▼1520K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 165 ▼1498K 168 ▼1520K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 165 ▼1498K 168 ▼1520K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 165 ▼1498K 168 ▼1520K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 165 ▼1498K 168 ▼1520K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 165 ▼1498K 168 ▼1520K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 165 ▼1498K 168 ▼1520K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 165 ▼1498K 168 ▼1520K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 165 ▼1498K 168 ▼1520K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 165 ▼1498K 168 ▼1520K
Cập nhật: 28/04/2026 12:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18390 18666 19241
CAD 18790 19068 19684
CHF 32833 33218 33870
CNY 0 3817 3909
EUR 30224 30498 31522
GBP 34842 35235 36168
HKD 0 3232 3433
JPY 158 163 169
KRW 0 16 18
NZD 0 15233 15823
SGD 20130 20413 20929
THB 727 791 844
USD (1,2) 26082 0 0
USD (5,10,20) 26123 0 0
USD (50,100) 26151 26171 26366
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,136 26,136 26,366
USD(1-2-5) 25,091 - -
USD(10-20) 25,091 - -
EUR 30,440 30,464 31,735
JPY 161.19 161.48 170.22
GBP 35,114 35,209 36,216
AUD 18,647 18,714 19,307
CAD 19,033 19,094 19,684
CHF 33,204 33,307 34,091
SGD 20,309 20,372 21,052
CNY - 3,800 3,922
HKD 3,305 3,315 3,434
KRW 16.53 17.24 18.65
THB 776.28 785.87 836.28
NZD 15,273 15,415 15,782
SEK - 2,815 2,898
DKK - 4,074 4,193
NOK - 2,795 2,878
LAK - 0.92 1.27
MYR 6,248.09 - 7,012.91
TWD 757.98 - 912.94
SAR - 6,927.89 7,254.75
KWD - 83,949 88,804
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,116 26,146 26,366
EUR 30,296 30,418 31,600
GBP 35,014 35,155 36,165
HKD 3,292 3,305 3,420
CHF 32,929 33,061 33,996
JPY 161.28 161.93 169.21
AUD 18,585 18,660 19,256
SGD 20,313 20,395 20,979
THB 793 796 831
CAD 18,977 19,053 19,632
NZD 15,323 15,857
KRW 17.13 18.82
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26150 26150 26366
AUD 18568 18668 19593
CAD 18971 19071 20087
CHF 33092 33122 34696
CNY 3798.1 3823.1 3958.4
CZK 0 1220 0
DKK 0 4140 0
EUR 30409 30439 32164
GBP 35141 35191 36951
HKD 0 3355 0
JPY 161.95 162.45 172.99
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.4 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2772 0
NZD 0 15343 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2840 0
SGD 20285 20415 21143
THB 0 757.5 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 16500000 16500000 16800000
SBJ 15000000 15000000 16800000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,175 26,225 26,366
USD20 26,175 26,225 26,366
USD1 26,175 26,225 26,366
AUD 18,610 18,710 19,825
EUR 30,555 30,555 31,966
CAD 18,916 19,016 20,324
SGD 20,356 20,506 21,250
JPY 162.15 163.65 168.19
GBP 35,021 35,371 36,246
XAU 16,598,000 0 16,852,000
CNY 0 3,707 0
THB 0 793 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 28/04/2026 12:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80