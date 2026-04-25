Giá vàng hôm nay ngày 25/4: Giá vàng trong nước điều chỉnh trong vùng 165 - 168,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước

Ghi nhận trong sáng ngày 25/4, giá vàng trong nước theo cập nhật mới nhất có sự phân hóa giữa các doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, DOJI và PNJ giữ nguyên giá ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên trước, duy trì mặt bằng giao dịch phổ biến quanh 165,5 - 168 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước cập nhật tại thời điểm mở cửa phiên ngày 25/4. Nguồn: PV tổng hợp.

Trong khi đó, SJC điều chỉnh tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng miếng lên ngưỡng 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng. Tương tự, Bảo Tín Minh Châu không thay đổi giá mua vào nhưng tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện niêm yết trong khoảng 166,2 - 168,8 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng điều chỉnh tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch lên mức 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, diễn biến giá tương đối ổn định tại một số doanh nghiệp lớn. Cụ thể, DOJI và PNJ giữ nguyên giá so với phiên trước, giao dịch phổ biến trong vùng 165 - 168 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cùng điều chỉnh tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa giá vàng nhẫn lên ngưỡng 165,8 - 168,8 triệu đồng/lượng.

SJC không ghi nhận biến động ở phân khúc vàng nhẫn, tiếp tục duy trì mức giao dịch khoảng 165 - 167,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng 25/4 ghi nhận quanh mức 4.709 USD/ounce Quy đổi theo tỷ giá của Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 149,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 18,3 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến 9 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Dù đang duy trì vùng giá thấp nhất trong nhiều tuần, các đánh giá trên thị trường cho thấy xu hướng dài hạn của kim loại quý vẫn chưa bị phá vỡ. Theo ông Robert Minter - Giám đốc Chiến lược ETF tại Abrdn, đợt điều chỉnh hiện tại chủ yếu phản ánh phản ứng ngắn hạn của nhà đầu tư trước biến động thị trường, trong khi vai trò của vàng như một tài sản trú ẩn vẫn được duy trì. Một trong những yếu tố nền tảng hỗ trợ giá là nhu cầu mua vào ổn định từ các ngân hàng trung ương.

Ở góc độ thị trường, giá vàng đang chịu tác động đồng thời từ nhiều yếu tố trái chiều. Diễn biến địa chính trị, đặc biệt liên quan đến căng thẳng giữa Mỹ và Iran, tiếp tục là biến số khó lường, khiến tâm lý nhà đầu tư thận trọng hơn và có xu hướng giảm quy mô nắm giữ trong ngắn hạn.

Báo cáo từ StoneX cho thấy giá vàng hiện trong giai đoạn tích lũy dưới các vùng kháng cự quan trọng. Nếu không thể quay lại mốc 4.880 USD/ounce, kim loại quý có khả năng tiếp tục đối mặt với áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn.

Trong bối cảnh các yếu tố hỗ trợ và kìm hãm đan xen, thị trường vàng chưa hình thành xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, xét về trung và dài hạn, vai trò phòng ngừa rủi ro của vàng vẫn được củng cố bởi các yếu tố như lạm phát và bất ổn địa chính trị. Ngược lại, sự cải thiện tạm thời của tâm lý thị trường cùng kỳ vọng ổn định quan hệ quốc tế có thể làm suy giảm động lực tăng giá trong ngắn hạn.