Thuế - Hải quan

Dùng ký hiệu ® sai, doanh nghiệp có thể bị xử phạt

Song Linh

09:39 | 25/04/2026
(TBTCO) - Cục Hải quan vừa phát đi cảnh báo quan trọng việc sử dụng ký hiệu ® trên hàng hóa nhập khẩu nếu không đúng tình trạng bảo hộ tại Việt Nam có thể bị xử phạt. Một chi tiết tưởng nhỏ trên nhãn mác, nhưng lại tiềm ẩn rủi ro pháp lý lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến thông quan và lưu thông hàng hóa.
aa
Cụ thể, theo công văn 15662/CHQ-GSQL (ngày 24/4/2026), Cục Hải quan đã làm rõ vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến ghi nhãn và sử dụng ký hiệu ® đối với hàng hóa nhập khẩu. Trọng tâm là yêu cầu thông tin về tình trạng bảo hộ nhãn hiệu phải trung thực, chính xác, tránh gây hiểu nhầm.

Dùng ký hiệu ® sai, doanh nghiệp xuất nhập khẩu có thể bị xử phạt. Ảnh: CTVAH

Cơ quan hải quan nhấn mạnh, hành vi bị coi là vi phạm bao gồm việc gắn ký hiệu ® khi nhãn hiệu chưa được bảo hộ tại Việt Nam, đã nộp đơn nhưng chưa được cấp văn bằng, hoặc văn bằng bảo hộ đã hết hiệu lực, bị hủy bỏ.

Đáng chú ý, không chỉ ký hiệu ®, mà các cách diễn đạt như “nhãn hiệu đã được bảo hộ”, “độc quyền” hoặc các thông tin tương tự cũng có thể bị xử phạt nếu khiến người tiêu dùng hiểu sai về tình trạng pháp lý của nhãn hiệu.

Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp sử dụng ® đều vi phạm. Nếu thông tin trên nhãn, bao gồm cả nhãn phụ, phản ánh đúng, đầy đủ tình trạng bảo hộ tại Việt Nam thì không bị coi là hành vi sai phạm. Điều cốt lõi nằm ở tính trung thực và không gây nhầm lẫn.

Liên quan đến nhãn phụ, quy định mới yêu cầu phải hoàn thiện trước khi hàng hóa được đưa ra lưu thông trên thị trường. Nội dung nhãn phụ phải được dịch từ nhãn gốc sang tiếng Việt, đồng thời bổ sung các thông tin bắt buộc còn thiếu. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về độ chính xác của nội dung, bảo đảm không làm sai lệch bản chất, nguồn gốc hàng hóa.

Về chế tài, các hành vi vi phạm quy định về chỉ dẫn bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp sẽ bị xử phạt theo Nghị định 99/2013/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung. Ngoài xử phạt hành chính, doanh nghiệp còn có thể bị buộc khắc phục hậu quả, như sửa đổi, loại bỏ thông tin vi phạm trên nhãn hàng hóa.

Từ thực tế quản lý, Cục Hải quan khuyến nghị doanh nghiệp xuất nhập khẩu cần rà soát toàn bộ nhãn gốc, nhãn phụ và các ký hiệu liên quan đến sở hữu trí tuệ trước khi làm thủ tục. Việc đối chiếu với tình trạng bảo hộ thực tế tại Việt Nam là yêu cầu bắt buộc. Trong trường hợp chưa chắc chắn, doanh nghiệp nên thận trọng, không sử dụng ký hiệu ® để tránh rủi ro pháp lý.

Cảnh báo này cho thấy xu hướng siết chặt quản lý không chỉ ở khâu thông quan mà còn ở tính minh bạch thông tin hàng hóa. Với doanh nghiệp, kiểm soát từ khâu thiết kế bao bì, ghi nhãn đang trở thành “hàng rào” quan trọng để bảo đảm tuân thủ và tránh những chi phí phát sinh không đáng có.
Từ khóa:
doanh nghiệp xuất nhập khẩu Ký hiệu độc quyền Nhãn hiệu pháp lý

Hải quan liên tiếp phát hiện bắt giữ thực phẩm “bẩn” tại biên giới

(TBTCO) - Tối ngày 24/4, Cục Hải quan cho biết, triển khai các chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ, lực lượng Hải quan đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ hàng chục tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm tại các tuyến biên giới phía Bắc, cảnh báo về nguy cơ thẩm lậu thực phẩm “bẩn” vào thị trường nội địa.
(TBTCO) - Trước kỳ nghỉ kéo dài Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 01/5 năm 2026, Cục Hải quan ban hành công điện hỏa tốc yêu cầu toàn ngành duy trì trực 24/7, bảo đảm thông quan thông suốt, không để ùn tắc hàng hóa, đồng thời tăng cường chống buôn lậu, siết kỷ luật công vụ.
(TBTCO) - Các mặt hàng nhập khẩu chủ lực như xăng dầu, máy móc thiết bị tiếp tục đóng góp lớn vào nguồn thu, giúp ngân sách tại Chi cục Hải quan khu vực XIII tăng mạnh trong kỳ. Song song với kết quả này, công tác quản lý thuế, kiểm soát rủi ro và hỗ trợ doanh nghiệp được triển khai đồng bộ, tạo nền tảng cho việc thực hiện nhiệm vụ thu cả năm.
(TBTCO) - Những thay đổi trong quy định hải quan từ năm 2026, đặc biệt liên quan đến Thông tư 121/2025/TT-BTC và các văn bản liên quan, đang khiến nhiều doanh nghiệp lúng túng khi áp dụng. Tại Hội nghị đối thoại chiều ngày 23/4, Chi cục Hải quan khu vực XIV đã tập trung giải đáp các tình huống cụ thể, làm rõ cách thực hiện để doanh nghiệp tránh sai sót và giảm rủi ro trong quá trình thông quan.
(TBTCO) - Hội nghị gặp mặt và đối thoại doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2026 được UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức mới đây phát đi thông điệp rõ ràng: cải cách thể chế, đổi mới phương thức quản lý đến cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo tỉnh, chính quyền và cơ quan hải quan chuyển mạnh từ “quản lý” sang “phục vụ”, tạo thuận lợi thực chất cho doanh nghiệp.
(TBTCO) - Theo ghi nhận của Cục Hải quan, trong quý I/2026, doanh nghiệp Việt đã chi 1,86 tỷ USD nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô, tăng mạnh 46,5% so với cùng kỳ, phản ánh nhu cầu sản xuất, lắp ráp trong nước tăng cao.
(TBTCO) - Tính đến trung tuần tháng 4/2026, kim ngạch xuất nhập khẩu qua Chi cục Hải quan khu vực XIV lũy kế đạt trên 2,1 tỷ USD, tăng 46,32% so với cùng kỳ, trong bối cảnh số doanh nghiệp làm thủ tục tiếp tục mở rộng.
(TBTCO) - Thảo luận tại Quốc hội ngày 23/4 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, các đại biểu không chỉ tán đồng với tính hợp lý, cấp thiết của việc sửa luật, mà còn đặc biệt đánh giá cao việc nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế - một chính sách mang đậm tính nhân văn và cũng là một bước đi chiến lược để nuôi dưỡng nguồn thu.
