Dùng ký hiệu ® sai, doanh nghiệp có thể bị xử phạt

Cụ thể, theo công văn 15662/CHQ-GSQL (ngày 24/4/2026), Cục Hải quan đã làm rõ vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến ghi nhãn và sử dụng ký hiệu ® đối với hàng hóa nhập khẩu. Trọng tâm là yêu cầu thông tin về tình trạng bảo hộ nhãn hiệu phải trung thực, chính xác, tránh gây hiểu nhầm.

Cơ quan hải quan nhấn mạnh, hành vi bị coi là vi phạm bao gồm việc gắn ký hiệu ® khi nhãn hiệu chưa được bảo hộ tại Việt Nam, đã nộp đơn nhưng chưa được cấp văn bằng, hoặc văn bằng bảo hộ đã hết hiệu lực, bị hủy bỏ.

Đáng chú ý, không chỉ ký hiệu ®, mà các cách diễn đạt như “nhãn hiệu đã được bảo hộ”, “độc quyền” hoặc các thông tin tương tự cũng có thể bị xử phạt nếu khiến người tiêu dùng hiểu sai về tình trạng pháp lý của nhãn hiệu.

Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp sử dụng ® đều vi phạm. Nếu thông tin trên nhãn, bao gồm cả nhãn phụ, phản ánh đúng, đầy đủ tình trạng bảo hộ tại Việt Nam thì không bị coi là hành vi sai phạm. Điều cốt lõi nằm ở tính trung thực và không gây nhầm lẫn.

Liên quan đến nhãn phụ, quy định mới yêu cầu phải hoàn thiện trước khi hàng hóa được đưa ra lưu thông trên thị trường. Nội dung nhãn phụ phải được dịch từ nhãn gốc sang tiếng Việt, đồng thời bổ sung các thông tin bắt buộc còn thiếu. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về độ chính xác của nội dung, bảo đảm không làm sai lệch bản chất, nguồn gốc hàng hóa.

Về chế tài, các hành vi vi phạm quy định về chỉ dẫn bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp sẽ bị xử phạt theo Nghị định 99/2013/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung. Ngoài xử phạt hành chính, doanh nghiệp còn có thể bị buộc khắc phục hậu quả, như sửa đổi, loại bỏ thông tin vi phạm trên nhãn hàng hóa.

Từ thực tế quản lý, Cục Hải quan khuyến nghị doanh nghiệp xuất nhập khẩu cần rà soát toàn bộ nhãn gốc, nhãn phụ và các ký hiệu liên quan đến sở hữu trí tuệ trước khi làm thủ tục. Việc đối chiếu với tình trạng bảo hộ thực tế tại Việt Nam là yêu cầu bắt buộc. Trong trường hợp chưa chắc chắn, doanh nghiệp nên thận trọng, không sử dụng ký hiệu ® để tránh rủi ro pháp lý.