Thuế - Hải quan

Thuế TP. Đà Nẵng thu nội địa 5 tháng tăng hơn 70% so với cùng kỳ

Đức Việt

Đức Việt

[email protected]
15:54 | 09/06/2026
(TBTCO) - Sau 5 tháng triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2026, Thuế TP. Đà Nẵng thu nội địa đạt 34.401 tỷ đồng, bằng 58,3% dự toán, đạt 53,3% so với chỉ tiêu phấn đấu và tăng 70,2% so với cùng kỳ.
aa
TP. Đà Nẵng: Thu nội địa 4 tháng tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ

Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế

Ông Bùi Khánh Toàn - Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, trong 5 tháng đầu năm, thu nội địa do đơn vị thực hiện đạt 34.401 tỷ đồng, bằng 58,3% dự toán, đạt 53,3% so với chỉ tiêu phấn đấu và tăng 70,2% so với cùng kỳ năm 2025. Đạt được kết quả tích cực này là nhờ sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức Thuế thành phố trong thực hiện các giải pháp quản lý thuế ngay từ đầu năm.

Cụ thể, công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, như triển khai tuyên truyền thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong hộ kinh doanh và yêu cầu minh bạch doanh thu; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực thuế.

Trong đó, tuyên truyền qua các kênh mạng xã hội được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, Thuế TP. Đà Nẵng đã ban hành gần 40 văn bản gửi các đơn vị ngoài ngành đề nghị phối hợp trong công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế…

Thuế TP. Đà Nẵng thu nội địa 5 tháng tăng hơn 70% so với cùng kỳ
Công chức Thuế TP. Đà Nẵng đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Đáng chú ý, trong tháng 5, đơn vị đã ban hành 34 văn bản trả lời vướng mắc về chính sách cho người nộp thuế, tỷ lệ văn bản trả lời đúng hạn đạt 100%; thực hiện hơn 12.500 lượt hỗ trợ người nộp thuế trực tiếp tại bộ phận một cửa, đồng thời hỗ trợ nghiệp vụ và trả lời vướng mắc của người nộp thuế qua các kênh khác.

Về tình hình cài đặt và sử dụng eTax Mobile, Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, đến nay, trên địa bàn quản lý của đơn vị có 107.201 hộ kinh doanh đã cài đặt và sử dụng ứng dụng, đạt tỷ lệ 97,97%.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, Thuế TP. Đà Nẵng đã ban hành 157 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn là 685 tỷ đồng.

Đồng thời, đơn vị đã thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế 519 cuộc, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra là 401,4 tỷ đồng. Trong đó, đã xử lý truy thu, truy hoàn và phạt 97,9 tỷ đồng, giảm lỗ 291 tỷ đồng, giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau 4,2 tỷ đồng, số thuế không được hoàn 8,2 tỷ đồng. Bình quân tăng thu vào ngân sách nhà nước (NSNN) là 188,6 triệu đồng/cuộc kiểm tra.

Duy trì Ban chỉ đạo đôn đốc, thu hồi nợ đọng tại địa phương

Để phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách năm 2026 được giao, lãnh đạo Thuế TP. Đà Nẵng cho hay, đơn vị tiếp tục quán triệt công chức, người lao động nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công vụ với phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ.

Theo đó, tập trung chỉ đạo xử lý hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên toàn địa bàn đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác, không để xảy ra tình trạng gián đoạn, ách tắc; thường xuyên theo dõi tiến độ thu, đánh giá tác động đến nguồn thu; xác định các lĩnh vực, khoản thu còn tiềm năng, còn thất thu để kịp thời tham mưu giải pháp điều hành thu.

Cùng với đó, Thuế thành phố thực hiện đổi mới toàn diện công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, nhất là sử dụng mạng xã hội trong việc thông tin đến người nộp thuế; xây dựng các kịch bản tuyên truyền hướng tới các đối tượng khác nhau.

Giải quyết hồ sơ hoàn thuế cho người nộp thuế đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi, không để xảy ra tình trạng gián đoạn. Trong đó, các đơn vị chủ động có kế hoạch, phương án giải quyết hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân, không để tồn đọng kéo dài, chậm trễ, ảnh hưởng đến người nộp thuế.

Ông Bùi Khánh Toàn cho biết thêm, đơn vị sẽ thực hiện đầy đủ các biện pháp thu hồi và xử lý nợ đọng thuế theo quy trình quản lý nợ; duy trì Ban chỉ đạo đôn đốc, thu hồi nợ đọng tại địa phương, tăng cường sự chỉ đạo của chính quyền địa phương trong việc thu hồi nợ đọng thuế và các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các chuyên đề kiểm tra theo chỉ đạo của Cục Thuế; rà soát, hoàn thiện và triển khai thực hiện các chuyên đề chống thất thu theo ngành nghề, lĩnh vực được phân công./.

Đức Việt
Từ khóa:
thuế tp đà nẵng thu nội địa ông bùi khánh toàn dự toán ngân sách nhà nước

Bài liên quan

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2026

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2026

Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 5 tháng tăng hơn 67% so với cùng kỳ

Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 5 tháng tăng hơn 67% so với cùng kỳ

Kho bạc Nhà nước: Bảo đảm dòng tiền ngân sách nhà nước được vận hành liên tục, an toàn

Kho bạc Nhà nước: Bảo đảm dòng tiền ngân sách nhà nước được vận hành liên tục, an toàn

Dành cho bạn

Bộ Tài chính công bố 2 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực chứng khoán

Bộ Tài chính công bố 2 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực chứng khoán

Xây dựng ASEAN tự cường trong thế giới nhiều biến động

Xây dựng ASEAN tự cường trong thế giới nhiều biến động

ABS: Xu hướng tăng trung và dài hạn của VN-Index vẫn được duy trì

ABS: Xu hướng tăng trung và dài hạn của VN-Index vẫn được duy trì

Việt Nam - Lào củng cố quan hệ hợp tác đặc biệt

Việt Nam - Lào củng cố quan hệ hợp tác đặc biệt

BAF tham gia sàn giao dịch thịt heo, khai trương điểm bán “tick xanh trách nhiệm”

BAF tham gia sàn giao dịch thịt heo, khai trương điểm bán “tick xanh trách nhiệm”

Bộ Công thương siết chặt tiêu chí "Made in Vietnam", tăng cường ngăn chặn gian lận xuất xứ

Bộ Công thương siết chặt tiêu chí "Made in Vietnam", tăng cường ngăn chặn gian lận xuất xứ

Đọc thêm

Hướng dẫn chính sách thuế đối với mặt hàng hạt giống nhập khẩu

Hướng dẫn chính sách thuế đối với mặt hàng hạt giống nhập khẩu

(TBTCO) - Nhằm giải đáp các vướng mắc phát sinh trong hoạt động nhập khẩu hạt giống, Cục Hải quan vừa ban hành Công văn số 17192/CHQ-NVTHQ hướng dẫn phân loại hàng hóa và chính sách thuế, làm rõ các điều kiện để được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu theo quy định hiện hành, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.
Nhóm hàng năng lượng thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch qua Hải quan Vân Phong

Nhóm hàng năng lượng thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch qua Hải quan Vân Phong

(TBTCO) - Hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn Hải quan Vân Phong đang tăng tốc nhờ lượng than đá, xăng dầu và nguyên liệu phục vụ sản xuất gia tăng. Trong gần 5 tháng đầu năm 2026, kim ngạch hàng hóa đạt hơn 1,12 tỷ USD, tăng hơn 30% so với cùng kỳ.
Truy quét, bóc gỡ những lô hàng giả “đội lốt” quá cảnh

Truy quét, bóc gỡ những lô hàng giả “đội lốt” quá cảnh

(TBTCO) - Quyết liệt triển khai đợt cao điểm chống hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, lực lượng Hải quan liên tiếp phát hiện nhiều lô hàng nghi giả mạo nhãn hiệu tại các cửa khẩu trọng điểm, làm rõ thủ đoạn lợi dụng hàng hóa quá cảnh để vận chuyển hàng giả.
Bịt lỗ hổng chuyển giá ngăn “chảy máu” ngân sách

Bịt lỗ hổng chuyển giá ngăn “chảy máu” ngân sách

(TBTCO) - Hoạt động chuyển giá nhằm trốn thuế của nhiều doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài đang diễn ra ngày càng tinh vi và phức tạp. Theo chuyên gia, cần sớm hoàn thiện khung pháp lý và tăng cường năng lực thực thi để bịt lỗ hổng mang tên chuyển giá làm “chảy máu” ngân sách.
Thuế tỉnh Phú Thọ đối thoại với doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp Thụy Vân

Thuế tỉnh Phú Thọ đối thoại với doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp Thụy Vân

(TBTCO) - Chiều ngày 5/6/2026, Thuế tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị đối thoại, giải đáp chính sách, thủ tục hành chính thuế cho các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại Khu công nghiệp Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ.
Hoàn thành đàm phán vòng 2 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và An-ba-ni

Hoàn thành đàm phán vòng 2 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và An-ba-ni

(TBTCO) - Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và An-ba-ni sau khi được ký kết sẽ góp phần tạo môi trường pháp lý về thuế rõ ràng, ổn định và minh bạch hơn cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp của hai nước.
“Bệ đỡ” từ đà tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách tại Cần Thơ bứt phá ấn tượng

“Bệ đỡ” từ đà tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách tại Cần Thơ bứt phá ấn tượng

(TBTCO) - Kết quả thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2026 của TP. Cần Thơ đã ghi nhận mức bứt phá ấn tượng. Với hơn 13.500 tỷ đồng đổ về ngân sách, bức tranh kinh tế của "thủ phủ" miền Tây đang cho thấy những tín hiệu chuyển mình đầy mạnh mẽ và bền vững. Đáng chú ý, điểm nhấn quan trọng là Thuế TP. Cần Thơ thực hiện hiệu quả chính sách vừa nuôi dưỡng nguồn thu, vừa hỗ trợ doanh nghiệp.
VCCI cảnh báo nguy cơ thuế 12,5% từ Hoa Kỳ, khuyến nghị doanh nghiệp khẩn trương rà soát chuỗi cung ứng

VCCI cảnh báo nguy cơ thuế 12,5% từ Hoa Kỳ, khuyến nghị doanh nghiệp khẩn trương rà soát chuỗi cung ứng

(TBTCO) - Trước đề xuất áp thuế bổ sung theo Mục 301 của Hoa Kỳ đối với hàng hóa từ nhiều nền kinh tế, trong đó có Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khuyến nghị cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu chủ động rà soát chuỗi cung ứng, đánh giá tác động và tham gia quá trình tham vấn với phía Hoa Kỳ.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hải quan thu nộp ngân sách hơn 2.627 tỷ đồng từ xử lý vi phạm

Hải quan thu nộp ngân sách hơn 2.627 tỷ đồng từ xử lý vi phạm

Chất lượng tài sản ngân hàng có dấu hiệu suy yếu, ba "biến số" làm gia tăng áp lực nợ xấu

Chất lượng tài sản ngân hàng có dấu hiệu suy yếu, ba "biến số" làm gia tăng áp lực nợ xấu

Ba doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trái phiếu

Ba doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trái phiếu

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão

Định giá hấp dẫn hơn, thị trường chờ động lực từ cải cách

Định giá hấp dẫn hơn, thị trường chờ động lực từ cải cách

Tín dụng tiếp đà tăng, thanh khoản ngân hàng kỳ vọng cải thiện dần từ cuối năm 2026

Tín dụng tiếp đà tăng, thanh khoản ngân hàng kỳ vọng cải thiện dần từ cuối năm 2026

Diễn đàn Tương lai ASEAN là cơ hội để Việt Nam nâng tầm vai trò kinh tế

Diễn đàn Tương lai ASEAN là cơ hội để Việt Nam nâng tầm vai trò kinh tế

Xanh Island Cát Bà của Sun Group: Top dự án hàng đầu Việt Nam

Xanh Island Cát Bà của Sun Group: Top dự án hàng đầu Việt Nam

Chứng khoán nửa cuối năm: Cơ hội tích lũy trong những nhịp rung lắc

Chứng khoán nửa cuối năm: Cơ hội tích lũy trong những nhịp rung lắc

Thuế TP. Đà Nẵng thu nội địa 5 tháng tăng hơn 70% so với cùng kỳ

Thuế TP. Đà Nẵng thu nội địa 5 tháng tăng hơn 70% so với cùng kỳ

Giá vàng hôm nay ngày 7/6: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt lao dốc

Giá vàng hôm nay ngày 7/6: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt lao dốc

Tỷ giá USD hôm nay (8/6): Đồng USD mạnh nhất hai tháng, Nhật Bản trước ngưỡng phải can thiệp tỷ giá

Tỷ giá USD hôm nay (8/6): Đồng USD mạnh nhất hai tháng, Nhật Bản trước ngưỡng phải can thiệp tỷ giá

Giá vàng hôm nay ngày 9/6: Giá vàng trong nước "bốc hơi" rất mạnh, mất hơn 7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 9/6: Giá vàng trong nước "bốc hơi" rất mạnh, mất hơn 7 triệu đồng/lượng

Ngày 7/6: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục xu hướng giảm

Ngày 7/6: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục xu hướng giảm

Ngày 9/6: Giá heo hơi giảm mạnh tại hai miền Nam, Bắc

Ngày 9/6: Giá heo hơi giảm mạnh tại hai miền Nam, Bắc

Giá vàng hôm nay ngày 8/6: Giá vàng tiếp tục giảm, tuột mốc 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 8/6: Giá vàng tiếp tục giảm, tuột mốc 150 triệu đồng/lượng

Ngày 8/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 8/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Tỷ giá USD hôm nay (9/6): USD tự do "hụt hơi" so với tỷ giá ngân hàng, DXY neo ở vùng cao nhất 2 tháng

Tỷ giá USD hôm nay (9/6): USD tự do "hụt hơi" so với tỷ giá ngân hàng, DXY neo ở vùng cao nhất 2 tháng

Infographics: 5 tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 24,81 tỷ USD

Infographics: 5 tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 24,81 tỷ USD

Ngày 7/6: Giá cà phê tiếp tục giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/6: Giá cà phê tiếp tục giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao