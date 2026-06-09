Thuế TP. Đà Nẵng thu nội địa 5 tháng tăng hơn 70% so với cùng kỳ

Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế

Ông Bùi Khánh Toàn - Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, trong 5 tháng đầu năm, thu nội địa do đơn vị thực hiện đạt 34.401 tỷ đồng, bằng 58,3% dự toán, đạt 53,3% so với chỉ tiêu phấn đấu và tăng 70,2% so với cùng kỳ năm 2025. Đạt được kết quả tích cực này là nhờ sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức Thuế thành phố trong thực hiện các giải pháp quản lý thuế ngay từ đầu năm.

Cụ thể, công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, như triển khai tuyên truyền thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong hộ kinh doanh và yêu cầu minh bạch doanh thu; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực thuế.

Trong đó, tuyên truyền qua các kênh mạng xã hội được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, Thuế TP. Đà Nẵng đã ban hành gần 40 văn bản gửi các đơn vị ngoài ngành đề nghị phối hợp trong công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế…

Công chức Thuế TP. Đà Nẵng đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Đáng chú ý, trong tháng 5, đơn vị đã ban hành 34 văn bản trả lời vướng mắc về chính sách cho người nộp thuế, tỷ lệ văn bản trả lời đúng hạn đạt 100%; thực hiện hơn 12.500 lượt hỗ trợ người nộp thuế trực tiếp tại bộ phận một cửa, đồng thời hỗ trợ nghiệp vụ và trả lời vướng mắc của người nộp thuế qua các kênh khác.

Về tình hình cài đặt và sử dụng eTax Mobile, Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, đến nay, trên địa bàn quản lý của đơn vị có 107.201 hộ kinh doanh đã cài đặt và sử dụng ứng dụng, đạt tỷ lệ 97,97%.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, Thuế TP. Đà Nẵng đã ban hành 157 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn là 685 tỷ đồng.

Đồng thời, đơn vị đã thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế 519 cuộc, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra là 401,4 tỷ đồng. Trong đó, đã xử lý truy thu, truy hoàn và phạt 97,9 tỷ đồng, giảm lỗ 291 tỷ đồng, giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau 4,2 tỷ đồng, số thuế không được hoàn 8,2 tỷ đồng. Bình quân tăng thu vào ngân sách nhà nước (NSNN) là 188,6 triệu đồng/cuộc kiểm tra.

Duy trì Ban chỉ đạo đôn đốc, thu hồi nợ đọng tại địa phương

Để phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách năm 2026 được giao, lãnh đạo Thuế TP. Đà Nẵng cho hay, đơn vị tiếp tục quán triệt công chức, người lao động nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công vụ với phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ.

Theo đó, tập trung chỉ đạo xử lý hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên toàn địa bàn đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác, không để xảy ra tình trạng gián đoạn, ách tắc; thường xuyên theo dõi tiến độ thu, đánh giá tác động đến nguồn thu; xác định các lĩnh vực, khoản thu còn tiềm năng, còn thất thu để kịp thời tham mưu giải pháp điều hành thu.

Cùng với đó, Thuế thành phố thực hiện đổi mới toàn diện công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, nhất là sử dụng mạng xã hội trong việc thông tin đến người nộp thuế; xây dựng các kịch bản tuyên truyền hướng tới các đối tượng khác nhau.

Giải quyết hồ sơ hoàn thuế cho người nộp thuế đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi, không để xảy ra tình trạng gián đoạn. Trong đó, các đơn vị chủ động có kế hoạch, phương án giải quyết hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân, không để tồn đọng kéo dài, chậm trễ, ảnh hưởng đến người nộp thuế.

Ông Bùi Khánh Toàn cho biết thêm, đơn vị sẽ thực hiện đầy đủ các biện pháp thu hồi và xử lý nợ đọng thuế theo quy trình quản lý nợ; duy trì Ban chỉ đạo đôn đốc, thu hồi nợ đọng tại địa phương, tăng cường sự chỉ đạo của chính quyền địa phương trong việc thu hồi nợ đọng thuế và các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các chuyên đề kiểm tra theo chỉ đạo của Cục Thuế; rà soát, hoàn thiện và triển khai thực hiện các chuyên đề chống thất thu theo ngành nghề, lĩnh vực được phân công./.