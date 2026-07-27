Loạt công ty chứng khoán "bung" kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn

Bên cạnh những diễn biến “nóng” từ mùa công bố kết quả kinh doanh quý II/2026, thị trường chứng khoán tuần này cũng ghi nhận nhiều hoạt động liên quan đến cổ tức và tăng vốn của doanh nghiệp.

Theo tổng hợp, có 29 doanh nghiệp thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền. Trong đó, 24 doanh nghiệp chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ dao động từ 3% đến 80%, trong khi các doanh nghiệp còn lại lựa chọn phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Đáng chú ý, nhiều công ty chứng khoán tiếp tục triển khai kế hoạch tăng vốn nhằm mở rộng quy mô hoạt động và bổ sung nguồn lực tài chính.

Công ty cổ phần Chứng khoán APG (mã CK: APG) đã thông qua nghị quyết chào bán riêng lẻ tối đa 50 triệu cổ phiếu cho 15 nhà đầu tư cá nhân với giá 11.000 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất, doanh nghiệp dự kiến huy động khoảng 550 tỷ đồng, trong đó 300 tỷ đồng sẽ được sử dụng để cơ cấu lại các khoản nợ, còn 250 tỷ đồng được bổ sung cho hoạt động kinh doanh chứng khoán. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Chứng khoán APG dự kiến tăng từ hơn 2.230 tỷ đồng lên hơn 2.730 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Chứng khoán VIX (mã CK: VIX) cũng triển khai phương án phát hành hơn 122 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 5%. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng từ hơn 24.500 tỷ đồng lên gần 25.730 tỷ đồng.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC, mã CK: HCM) thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện đồng thời quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và nhận cổ tức đợt hai bằng tiền mặt. Theo kế hoạch, HSC sẽ phát hành gần 270 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến thu về gần 2.700 tỷ đồng. Cùng với việc chi trả cổ tức tiền mặt theo tỷ lệ 4%, nếu hoàn tất phương án phát hành, vốn điều lệ của HSC sẽ tăng từ hơn 10.800 tỷ đồng lên trên 13.500 tỷ đồng.

Tại Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (mã CK: BMS), cổ đông đã thông qua kế hoạch phát hành hơn 11 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 2.100 tỷ đồng. Đồng thời, doanh nghiệp cũng dự kiến chào bán hơn 101 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu nhằm tiếp tục tăng cường năng lực tài chính.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng số Vikki (VikkiBankS) dự kiến chào bán riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu, qua đó nâng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động sẽ được phân bổ cho nhiều hoạt động trọng tâm như cho vay ký quỹ, tự doanh, ứng trước tiền bán chứng khoán, bảo lãnh phát hành, đồng thời đầu tư mua sắm tài sản cố định và phần mềm phục vụ hoạt động kinh doanh.

Ở nhóm công ty chứng khoán quy mô lớn, Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (mã CK: SSI) cũng đã công bố kế hoạch tăng vốn trong năm 2026 thông qua phát hành hơn 500 triệu cổ phiếu thưởng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành tổng cộng 20 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Nếu toàn bộ các phương án được triển khai thành công, vốn điều lệ của SSI sẽ tăng lên khoảng 30.000 tỷ đồng./.