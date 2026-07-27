Thuế - Hải quan

Ngành Hải quan lan tỏa đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”

Song Linh

Song Linh

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18:11 | 27/07/2026
(TBTCO) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Cục Hải quan và các đơn vị trong toàn ngành đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, tri ân người có công với cách mạng và chăm lo các gia đình chính sách trên cả nước.
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Những hoạt động thiết thực này tiếp tục khẳng định truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, trách nhiệm xã hội và tinh thần nhân văn của ngành Hải quan.

79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ: Ngành Hải quan lan tỏa đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”
Chuỗi hoạt động ý nghĩa của ngành Hải quan nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ảnh: HQ

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là Chương trình hướng về cội nguồn do Cục Hải quan phối hợp với UBND xã Thanh Thủy (tỉnh Tuyên Quang) tổ chức. Tại chương trình, Cục Hải quan đã trao 42 phần quà, gồm ti vi và quà tặng, cho 42 gia đình có công với cách mạng, thương binh và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn, với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.

Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ chia sẻ, tri ân người có công là hoạt động được ngành Hải quan duy trì thường xuyên, thể hiện trách nhiệm đồng hành cùng địa phương trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách. Trong chuyến công tác, đoàn Cục Hải quan đã dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên trên Điểm cao 468, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Bên cạnh đó, các Chi cục Hải quan khu vực cũng tổ chức dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử và “địa chỉ đỏ” trên cả nước, từ Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Nội đến Cao Bằng, Điện Biên, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Tây Ninh... Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của đội ngũ công chức, nhất là thế hệ trẻ.

Cùng với đó, công tác chăm lo người có công được triển khai bằng nhiều hình thức thiết thực. Nhiều đơn vị tiếp tục phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, thăm hỏi thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và công chức có thân nhân thuộc diện chính sách. Đối với những trường hợp tuổi cao, sức khỏe yếu hoặc hoàn cảnh khó khăn, các đoàn công tác đã trực tiếp đến tận nhà thăm hỏi, trao quà, động viên.

Chuỗi hoạt động tri ân có sự tham gia của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cùng đông đảo công chức, người lao động trong toàn ngành. Không chỉ góp phần sẻ chia với các gia đình chính sách, những việc làm này còn lan tỏa sâu sắc đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức trách nhiệm và tinh thần cống hiến của mỗi cán bộ, công chức Hải quan trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phục vụ Nhân dân./.

Song Linh
Từ khóa:
ngày thương binh liệt sĩ Cục Hải quan Việt Nam gia đình chính sách đạo lý Đền ơn đáp nghĩa

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