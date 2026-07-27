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Giá vàng

Giá vàng hôm nay ngày 27/7: Vàng thế giới vượt 4.080 USD/ounce, trong nước bật tăng khá mạnh

Thu Hương

Thu Hương

[email protected]
07:09 | 27/07/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới tăng khoảng 34 USD/ounce, lên mức 4.084 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn bật tăng khá mạnh khi ghi nhận vào đầu phiên sáng nay, tăng từ 1,4 - 1,5 triệu đồng/lượng.
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Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới hiện giao dịch quanh mức 4.084 USD/ounce, tăng khoảng 34 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi lượng vàng thế giới tương đương khoảng 130 triệu đồng (chưa bao gồm thuế và các khoản phí). Trong khi đó, giá vàng miếng trong nước tiếp tục duy trì ổn định, đưa chênh lệch giữa hai thị trường lên khoảng 11,5 triệu đồng/lượng.

Trong tuần qua, giá vàng thế giới trải qua nhiều biến động trước khi quay về vùng 4.050 USD/ounce vào cuối tuần. Mở đầu tuần, giá vàng giao ngay ở mức 4.015,8 USD/ounce nhưng nhanh chóng chịu áp lực bán khi giới đầu tư phản ánh những lo ngại về giá năng lượng tăng, căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran leo thang, cùng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn. Trong phiên đầu tuần, giá có thời điểm giảm xuống mức thấp nhất tuần là 3.982,3 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay ngày 27/7: Vàng thế giới vượt 4.080 USD/ounce, trong nước bật tăng khá mạnh
Giá vàng tại tời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Sang các phiên thứ Ba và thứ Tư, giá vàng phục hồi khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ hạ nhiệt và đồng USD suy yếu, giúp kim loại quý vượt trở lại ngưỡng 4.100 USD/ounce. Đà tăng được củng cố khi thị trường chuyển sự chú ý từ quyết định giữ nguyên lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sang diễn biến giá dầu giảm. Có thời điểm trong phiên thứ Tư, giá vàng giao ngay đạt đỉnh tuần ở mức 4.165,7 USD/ounce.

Tuy nhiên, đà phục hồi không duy trì được lâu. Sang phiên thứ Năm, giá vàng quay đầu giảm sau khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ giảm xuống còn 187.000, cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì sức mạnh. Diễn biến này củng cố kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục ưu tiên kiểm soát lạm phát, qua đó hỗ trợ đồng USD và gây áp lực lên giá vàng, kéo kim loại quý xuống dưới mốc 4.100 USD/ounce.

Đến phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng đi ngang nhưng không thể lấy lại ngưỡng 4.100 USD/ounce và chốt tuần tại 4.084 USD/ounce.

Khảo sát mới nhất của Kitco News với 18 chuyên gia phân tích cho thấy tâm lý thị trường vẫn khá thận trọng. Trong đó, 4 chuyên gia (22%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 7 chuyên gia (39%) nhận định giá sẽ giảm và 7 chuyên gia còn lại cho rằng vàng nhiều khả năng tiếp tục dao động trong vùng hiện tại.

Trong tuần này, giới đầu tư sẽ tập trung theo dõi loạt thông tin kinh tế quan trọng của Mỹ, gồm quyết định lãi suất của Fed, số liệu GDP quý II và chỉ số lạm phát PCE - thước đo lạm phát được Fed ưu tiên sử dụng. Bên cạnh đó, các diễn biến địa chính trị, đặc biệt là nguy cơ gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz và Biển Đỏ, cũng sẽ tiếp tục tác động đến diễn biến của thị trường vàng.

Giá vàng trong nước

Mở cửa phiên ngày 27/7, giá vàng trong nước tăng tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng. Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch lên mức 139 - 143 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, DOJI tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, giao dịch ở mức 140,2 - 144,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng nhẫn lên mức 140,3 - 144,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 140,3 - 144,2 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, đưa giá lên mức 139 - 143 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, giá vàng nhẫn hiện giao dịch ở mức 137,6 - 141,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay ngày 27/7: Vàng thế giới vượt 4.080 USD/ounce
Giá vàng tại thời điểm mở cửa phiên ngày 27/7. Nguồn: PV tổng hợp.

Trước đó, kết phiên giao dịch ngày 26/7, giá vàng trong nước được các doanh nghiệp kinh doanh vàng giữ ổn định so với phiên trước.

Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá mua vào 137,5 triệu đồng/lượng và bán ra 141,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giao dịch ở mức 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 138,9 - 142,7 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giao dịch ở mức 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng, trong khi PNJ niêm yết giá mua vào 136,2 triệu đồng/lượng và bán ra 141,2 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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