Thị trường

Ngày 27/7: Giá heo hơi trên cả nước lùi về mức 61.000 - 65.000 đồng/kg

07:10 | 27/07/2026
Giá heo hơi hôm nay (27/7) tiếp đà giảm tại nhiều tỉnh, thành trên cả ba miền. Một số địa phương ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi cả nước dao động trong khoảng 61.000 - 65.000 đồng/kg.
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Ngày 27/7: Giá heo hơi trên cả nước lùi về mức 61.000 - 65.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay tiếp đà giảm tại nhiều tỉnh, thành trên cả ba miền. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh giảm tại nhiều địa phương. Cụ thể, giá heo tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 64.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên tiếp tục đi ngang ở mức 65.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Riêng Ninh Bình, Lào Cai và Lai Châu giữ nguyên mức 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc giao động trong khoảng 64.000 - 65.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ tại nhiều địa phương. Theo đó, heo hơi tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống 62.000 đồng/kg.

Các địa phương Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Gia Lai tiếp tục đi ngang ở mức 63.000 đồng/kg. Riêng giá heo tại Khánh Hòa giữ nguyên mức 62.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 62.000 đồng/kg đến 63.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay giảm tại một số địa phương. Cụ thể, giá heo tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống 62.000 đồng/kg.

Các địa phương Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Gia Lai tiếp tục đi ngang ở mức 63.000 đồng/kg. Riêng giá heo tại Khánh Hòa giữ nguyên mức 62.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Nam đang dao động trong khoảng 61.000 - 63.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng điều chỉnh giảm tại nhiều địa phương với mức giảm 1.000 đồng/kg, trong khi phần lớn các tỉnh, thành còn lại duy trì ổn định. Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động từ 61.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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