Ngày 25/7: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp đà lao dốc

Giá heo hơi hôm nay tiếp đà giảm tại nhiều địa phương ở miền Bắc và một số tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh minh họa

Giá heo hơi tại miền Bắc giảm tại nhiều địa phương

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm ở Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên và Hưng Yên cùng giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 65.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, Ninh Bình giảm 1.000 đồng/kg còn 64.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại giữ nguyên so với hôm trước.

Sau điều chỉnh, thương lái tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên cùng thu mua heo hơi ở mức 65.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Ninh Bình, Lào Cai và Lai Châu cùng giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 64.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tại Quảng Trị và Huế cùng giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 63.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại đi ngang.

Sau điều chỉnh, giá heo tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cùng giữ mức 63.000 đồng/kg. Thương lái tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng thu mua heo hơi ở mức 63.000 đồng/kg, trong khi Khánh Hòa tiếp tục giữ mức 62.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Hiện giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 62.000 đồng/kg đến 63.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi ngang tại tất cả địa phương được khảo sát.

Giá heo hơi tại Đồng Nai, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ tiếp tục được giao dịch ở mức 63.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Trong khi đó, giá heo tại Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau giữ mức 62.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 62.000 đồng/kg đến 63.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay giảm tại chín địa phương gồm Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Hưng Yên, Ninh Bình, Quảng Trị và Huế, cùng hạ 1.000 đồng/kg, trong khi các địa phương còn lại tiếp tục đi ngang.

Hiện mức giá cao nhất cả nước là 65.000 đồng/kg, được ghi nhận tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên, trong khi mức thấp nhất 62.000 đồng/kg được ghi nhận tại Khánh Hòa, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau./.