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Ngày 24/7: Giá cao su thế giới tăng trở lại nhờ đồng Yên suy yếu và giá dầu leo cao

06:56 | 24/07/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (24/7) diễn biến tích cực trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á khi đồng Yên Nhật tiếp tục mất giá và giá dầu thô tăng lên mức cao nhất trong gần 6 tuần. Trong nước, giá thu mua mủ nước loại 1 tại Công ty Cao su Mang Yang ở mức 463 đồng/TSC/kg.
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Ngày 24/7: Giá cao su thế giới tăng trở lại nhờ đồng Yên suy yếu và giá dầu leo cao
Giá cao su thế giới hôm nay tăng trở lại. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) - Nhật Bản tăng 0,2 Yên (0,05%) lên 420 Yên/kg. Hợp đồng giao tháng 12 tăng 5,6 Yên, tương đương 1,35%, lên 420,7 Yên (2,58 USD)/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa (RSS3) giao tháng 8 giảm 0,2 Baht về mức 90,7 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 8 tăng 145 Nhân dân tệ (0,87%) lên 16.890 Nhân dân tệ/tấn. Hợp đồng giao tháng 9 tăng 160 Nhân dân tệ, tương đương 0,95% lên 16.930 Nhân dân tệ (2.499,85 USD)/tấn,

Hợp đồng cao su butadiene giao tháng 9 giao dịch sôi động nhất tăng 195 Nhân dân tệ, tương đương 1,44%, lên 13.765 Nhân dân tệ/tấn.

Trên nền tảng SICOM của Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng cao su kỳ hạn gần giao tháng 9 giao dịch lần cuối ở mức 215,3 US cent/kg, tăng 0,7%.

Theo Reuters, giá cao su tại Nhật Bản được hỗ trợ khi đồng Yên giảm xuống mức thấp nhất trong gần 40 năm so với đồng USD, giúp hàng hóa định giá bằng đồng yên trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà nhập khẩu nước ngoài.

Ngoài ra, giá dầu thô tiếp tục tăng mạnh do căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Đây cũng là yếu tố hỗ trợ thị trường cao su tự nhiên, bởi loại nguyên liệu này cạnh tranh trực tiếp với cao su tổng hợp - sản phẩm có nguồn gốc từ dầu mỏ.

Trong ngắn hạn, diễn biến giá dầu, nhu cầu từ Trung Quốc và tiến độ phục hồi nguồn cung tại các nước sản xuất lớn sẽ là những yếu tố quyết định xu hướng thị trường cao su.

Giá cao su trong nước

Trái với xu hướng tăng của thị trường thế giới, giá cao su thu mua trong nước vẫn duy trì ổn định.

Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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