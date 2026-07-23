Ngày 23/7: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Giá cà phê hôm nay giảm mạnh. Ảnh minh họa

Giá cà phê lùi về dưới 97.000 đồng/kg

Khảo sát sáng 23/7 cho thấy, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt đi xuống sau nhiều phiên tăng liên tiếp. Mức giảm phổ biến từ 1.700 - 1.900 đồng/kg, đưa giá thu mua về còn 96.400 - 96.800 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) và Gia Lai cùng giảm 1.700 đồng/kg, hiện được thu mua ở mức 96.800 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê giảm mạnh 1.900 đồng/kg, xuống còn 96.600 đồng/kg. Lâm Đồng cũng mất 1.900 đồng/kg, hiện là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực với 96.400 đồng/kg.

Đợt điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh thị trường quốc tế suy yếu và tâm lý thận trọng bao trùm hoạt động giao dịch.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê đồng loạt giảm. Cụ thể, trên sàn London, hợp đồng Robusta giao tháng 9/2026 giảm 56 USD/tấn (1,41%), xuống còn 3.928 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 cũng giảm 66 USD/tấn (1,7%), còn 3.818 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 giảm 1,55 US cent/pound (0,5%), xuống 307,9 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 1,25 US cent/pound (0,41%), còn 301,5 US cent/pound.

Giá tiêu ổn định

Giá tiêu trong nước hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Khảo sát sáng 23/7 cho thấy, thị trường hồ tiêu trong nước chưa ghi nhận biến động mới. Giá thu mua tại các vùng nguyên liệu trọng điểm vẫn dao động từ 137.000 - 140.500 đồng/kg, giữ nguyên so với phiên trước.

Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu cả nước với mức 140.500 đồng/kg.

Đứng kế tiếp là Đắk Lắk ở mức 140.000 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), hồ tiêu được thu mua với giá 137.500 đồng/kg, còn Đồng Nai và Gia Lai cùng duy trì mức 137.000 đồng/kg.

Theo cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá hồ tiêu trên thị trường thế giới chưa có sự điều chỉnh đáng kể.

Cụ thể, tiêu đen Indonesia được giao dịch ở mức 6.773 USD/tấn, tiêu đen Brazil loại ASTA đạt 5.800 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia tiếp tục giữ mức cao nhất là 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá chào bán tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt duy trì ở 5.970 USD/tấn và 6.050 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia được niêm yết ở 9.336 USD/tấn. Tiêu trắng Malaysia giữ mức 12.200 USD/tấn, trong khi tiêu trắng Việt Nam được chào bán ở 8.250 USD/tấn./.