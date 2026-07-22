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Ngày 22/7: Giá cao su thế giới tăng - giảm trái chiều

06:31 | 22/07/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (22/7) tăng - giảm trái chiều. Áp lực chốt lời cùng triển vọng nguồn cung cải thiện khiến giá cao su tại thị trường Thái Lan suy yếu, trong khi lực mua tại sàn SGX và SHFE tăng nhẹ.
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Ngày 22/7: Giá cao su thế giới tăng - giảm trái chiều
Giá cao su thế giới hôm nay tăng - giảm trái chiều.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) - Nhật Bản giữ nguyên ở mức 422,5 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa (RSS3) giao tháng 8 giảm 1 Baht về mức 91,7 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 8 tăng 155 Nhân dân tệ (0,92%) lên 16.920 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 8/2026 ở mức 217,80 Cent/kg, tăng 1,356%

Theo Trading Economics, giá cao su kỳ hạn đã giảm xuống dưới ngưỡng 215 US cent/kg trong nửa cuối tháng 7 và chủ yếu dao động trong biên độ hẹp. Nguyên nhân là nguồn cung theo mùa gia tăng nhanh hơn so với tác động từ các yếu tố thời tiết tại những quốc gia sản xuất chủ chốt.

Trong báo cáo mới đây, Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC) đã dự báo sản lượng cao su của Indonesia sẽ giảm khoảng 0,8% trong năm 2026, trong khi tiêu thụ tăng khoảng 1%. Ở chiều ngược lại, ngành chế biến có cơ hội phát triển nhờ nhu cầu từ ngành xe điện, sản xuất linh kiện cao su và xây dựng hạ tầng giao thông.

Trong khi đó, thuế chống bán phá giá của Liên minh châu Âu (EU) đối với lốp xe nhập khẩu từ Trung Quốc làm dấy lên lo ngại nhu cầu cao su tự nhiên suy yếu. Bên cạnh đó, kinh tế Trung Quốc giảm tốc cùng doanh số ô tô giảm tháng thứ 9 liên tiếp trong tháng 6 tiếp tục phủ bóng lên triển vọng nhu cầu.

Ở chiều ngược lại, giá dầu neo cao đã hạn chế phần nào đà giảm khi khiến cao su tổng hợp trở nên đắt đỏ hơn, qua đó nâng sức cạnh tranh của cao su tự nhiên.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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