Ngày 19/7: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm

Giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn trong nước vẫn duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản giảm trong phiên cuối tuần sau khi giá cao su butadiene tổng hợp của Trung Quốc chấm dứt chuỗi 10 phiên tăng liên tiếp, gây sức ép lên tâm lý toàn thị trường.

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) - Nhật Bản giảm 6 Yên (1,40%) xuống 422,5 Yên/kg. Hợp đồng cao su giao tháng 12 chốt phiên giảm 5,8 Yên, tương đương 1,36%, còn 421,3 Yên (2,60 USD)/kg. Tính chung cả tuần, hợp đồng này vẫn tăng 0,36%.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa (RSS3) giao tháng 8 giảm 0,6% về mức 92,7 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 8 giảm 235 Nhân dân tệ (1,38%) xuống 16.765 Nhân dân tệ/tấn. Hợp đồng cao su giao tháng 9 giảm 245 Nhân dân tệ, tương đương 1,44%, xuống 16.805 Nhân dân tệ (2.481,65 USD)/tấn,

Hợp đồng cao su butadiene giao tháng 9 giao dịch sôi động nhất giảm 180 Nhân dân tệ, tương đương 1,31%, còn 13.580 Nhân dân tệ/tấn.

Trên nền tảng SICOM của Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng cao su kỳ hạn gần giao tháng 8 giao dịch lần cuối ở mức 214,6 US cent/kg, giảm 0,6%.

Đà giảm của cao su tự nhiên chủ yếu là hệ quả từ sự thoái lui của cao su butadiene, chứ không phải do thay đổi các yếu tố nền tảng của chính nó; chi phí nguyên liệu để sản xuất butadiene gần như không đổi, ngay cả khi giá hợp đồng tương lai của mặt hàng này tăng mạnh trong những phiên gần đây.

Các chuyên gia phân tích của hãng môi giới Tianfeng Futures (Trung Quốc) cho biết, đà tăng của butadiene trong tuần chủ yếu đến từ căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, đẩy chi phí dọc chuỗi từ dầu thô đến butadiene tăng lên, hơn là từ sự dịch chuyển của nhu cầu. Họ cảnh báo đây là đợt tăng do sự kiện và chi phí chi phối, không phải sự đảo chiều xu hướng, và tiềm ẩn rủi ro chốt lời một khi căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, các doanh nghiệp lớn tiếp tục duy trì giá thu mua mủ cao su như những phiên gần đây. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Nhìn chung, thị trường cao su trong nước vẫn duy trì ổn định nhờ nhu cầu thu mua không có nhiều biến động. Trong ngắn hạn, diễn biến giá cao su thế giới, đặc biệt là nguồn cung từ Thái Lan và nhu cầu tiêu thụ của Trung Quốc, sẽ tiếp tục là những yếu tố tác động đến xu hướng giá của thị trường./.